Джонатан: «Шансы Мексики в полуфинале с Германией – 50 на 50. Это будет матч жизни и смерти»

Полузащитник сборной Мексики Джонатан выразил радость от выхода в полуфинал Кубка конфедераций, а также отметил, что его команде предстоит тяжелая игра с Германией, несмотря на то, что подопечные Йоахима Лева выступают на турнире неосновным составом.

«Мы счастливы, что вышли в полуфинал, теперь предстоит матч против Германии – чемпиона мира. Будет сложнейший матч, но очень важный для нас, у нас тоже сильная команда, и мы можем использовать возможность выйти в финал. У нас есть уверенность, что мы можем делать большие вещи. Думаю, шансы в предстоящем матче 50 на 50, это будет матч жизни и смерти.

У нас все хорошо на тренировках, мы уверены в себе, могу сказать точно, потому что я нахожусь внутри команды. Да, Германия здесь – молодая команда, у нее нет многих звезд, но и эти игроки очень высокого уровня, но вновь скажу: у нас хорошая команда, и мы должны сыграть на своем уровне.

Дисквалификация Гуардадо? Все знают, игроком какого уровня является Андрес. Это один из наших капитанов, однако у нас очень хорошая команда, и его есть, кем заменить. Постараемся сыграть так, чтобы его потеря не была заметна», – подытожил дос Сантос.

Поединок Германия – Мексика состоится в четверг, 29 июня, и начнется в 21:00 по московскому времени. В другом полуфинале днем ранее встретятся Чили и Португалия.