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    Джонатан: «Шансы Мексики в полуфинале с Германией – 50 на 50. Это будет матч жизни и смерти»

    Полузащитник сборной Мексики Джонатан выразил радость от выхода в полуфинал Кубка конфедераций, а также отметил, что его команде предстоит тяжелая игра с Германией, несмотря на то, что подопечные Йоахима Лева выступают на турнире неосновным составом.

    «Мы счастливы, что вышли в полуфинал, теперь предстоит матч против Германии – чемпиона мира. Будет сложнейший матч, но очень важный для нас, у нас тоже сильная команда, и мы можем использовать возможность выйти в финал. У нас есть уверенность, что мы можем делать большие вещи. Думаю, шансы в предстоящем матче 50 на 50, это будет матч жизни и смерти.

    У нас все хорошо на тренировках, мы уверены в себе, могу сказать точно, потому что я нахожусь внутри команды. Да, Германия здесь – молодая команда, у нее нет многих звезд, но и эти игроки очень высокого уровня, но вновь скажу: у нас хорошая команда, и мы должны сыграть на своем уровне.

    Дисквалификация Гуардадо? Все знают, игроком какого уровня является Андрес. Это один из наших капитанов, однако у нас очень хорошая команда, и его есть, кем заменить. Постараемся сыграть так, чтобы его потеря не была заметна», – подытожил дос Сантос.

    Поединок Германия – Мексика состоится в четверг, 29 июня, и начнется в 21:00 по московскому времени. В другом полуфинале днем ранее встретятся Чили и Португалия.

    Источник: ТАСС

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    26.06.2017 13:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 26 июня 2017, 15:21

      А Чили-Португалия что ли прогулка будет??? Там ,я. думаю, страсти будут выше крыши...Обе команды сверхэмоциональные...Рубка будет что надо..

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 июня 2017, 14:59

      Ну насчёт матча "...жизни и смерти..." это он загнул.... Дисциплина и молодость потягаются с темпераментом и опытом... Будет на что посмотреть... Всё таки футбол - это и зрелище....

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 26 июня 2017, 14:07

      Абсолютно согласен , что шансы мексиканцев на победу над Германией , как минимум 50% .И вообще думаю игра должна получится очень зрелищной.

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