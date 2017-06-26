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  • Джонатан: «Шансы Мексики в полуфинале с Германией – 50 на 50. Это будет матч жизни и смерти»

Джонатан: «Шансы Мексики в полуфинале с Германией – 50 на 50. Это будет матч жизни и смерти»

26 июня 2017, 13:53
3

Полузащитник сборной Мексики Джонатан выразил радость от выхода в полуфинал Кубка конфедераций, а также отметил, что его команде предстоит тяжелая игра с Германией, несмотря на то, что подопечные Йоахима Лева выступают на турнире неосновным составом.

«Мы счастливы, что вышли в полуфинал, теперь предстоит матч против Германии – чемпиона мира. Будет сложнейший матч, но очень важный для нас, у нас тоже сильная команда, и мы можем использовать возможность выйти в финал. У нас есть уверенность, что мы можем делать большие вещи. Думаю, шансы в предстоящем матче 50 на 50, это будет матч жизни и смерти.

У нас все хорошо на тренировках, мы уверены в себе, могу сказать точно, потому что я нахожусь внутри команды. Да, Германия здесь – молодая команда, у нее нет многих звезд, но и эти игроки очень высокого уровня, но вновь скажу: у нас хорошая команда, и мы должны сыграть на своем уровне.

Дисквалификация Гуардадо? Все знают, игроком какого уровня является Андрес. Это один из наших капитанов, однако у нас очень хорошая команда, и его есть, кем заменить. Постараемся сыграть так, чтобы его потеря не была заметна», – подытожил дос Сантос.

Поединок Германия – Мексика состоится в четверг, 29 июня, и начнется в 21:00 по московскому времени. В другом полуфинале днем ранее встретятся Чили и Португалия.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Мексика Германия Джонатан
Комментарии (3)
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hevbn 28
1498475230
Абсолютно согласен , что шансы мексиканцев на победу над Германией , как минимум 50% .И вообще думаю игра должна получится очень зрелищной.
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insider_retro
1498478396
Ну насчёт матча "...жизни и смерти..." это он загнул.... Дисциплина и молодость потягаются с темпераментом и опытом... Будет на что посмотреть... Всё таки футбол - это и зрелище....
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zico2205
1498479676
А Чили-Португалия что ли прогулка будет??? Там ,я. думаю, страсти будут выше крыши...Обе команды сверхэмоциональные...Рубка будет что надо..
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