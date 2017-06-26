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    В ФИФА остались довольны тем, как газон «Санкт-Петербурга» справляется с нагрузкой на матчах Кубка конфедераций

    В ФИФА остались довольны тем, как недавно уложенный газон на стадионе «Санкт-Петербург» перенес нагрузку от первых трех матчей Кубка конфедераций и церемонии открытия турнира.

    Напомним, финал соревнований также состоится на арене на Крестовском острове в воскресенье, 2 июля.

    «ФИФА плотно работает с оргкомитетом и специалистами по газонам, чтобы обеспечить оптимальное поле для участников Кубка конфедераций. Несмотря на то, что молодой газон был уложен в конце мая, он хорошо справился с нагрузкой от трех матчей и церемонии открытия. Теперь у экспертов есть семь дней, чтобы восстановить поле и подготовить его к финалу», – говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

    Источник: ТАСС

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    26.06.2017 13:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 26 июня 2017, 21:12

      ну,да, тогда надо переименовать в пастбище или разрешить играть в колхозе)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 18:09

      Больше веры игроку, чем чиновнику.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 26 июня 2017, 17:52

      Питер рулит!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 26 июня 2017, 17:00

      Ну вот - отличное поле,
      Чем Рональду недоволен?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +678

      Пастырь > subbotaspartak 26 июня 2017, 18:02

      Рональду человек не заинтересованный, сказал что думал. А комиссии с ФИФА столько на лапу дали, что они все что хочешь напишут.

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