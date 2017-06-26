В ФИФА остались довольны тем, как газон «Санкт-Петербурга» справляется с нагрузкой на матчах Кубка конфедераций

В ФИФА остались довольны тем, как недавно уложенный газон на стадионе «Санкт-Петербург» перенес нагрузку от первых трех матчей Кубка конфедераций и церемонии открытия турнира.

Напомним, финал соревнований также состоится на арене на Крестовском острове в воскресенье, 2 июля.

«ФИФА плотно работает с оргкомитетом и специалистами по газонам, чтобы обеспечить оптимальное поле для участников Кубка конфедераций. Несмотря на то, что молодой газон был уложен в конце мая, он хорошо справился с нагрузкой от трех матчей и церемонии открытия. Теперь у экспертов есть семь дней, чтобы восстановить поле и подготовить его к финалу», – говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.