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    Газзаев: «Перед КК-2017 нам обещали: «Мы всех порвем!». На деле – порвали только собственные штаны. Мы не готовы к ЧМ-2018»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отрицательно смотрит на перспективы национальной команды на домашнем чемпионате мира-2018.

    Напомним, подопечные Станислава Черчесова не сумели преодолеть групповой этап Кубка конфедераций-2017.

    «В общем, мы посмотрели ближайший резерв – и в этом, конечно, тоже есть определенный плюс. Однако глобально Кубок конфедераций показал, что в таком составе мы не готовы к чемпионату мира. Надо искать другие варианты.

    Зато перед Кубком конфедераций нам обещали: «Мы всех порвем!» На деле получилось, что мы порвали только собственные штаны», – сказал Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.06.2017 09:45
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 27 июня 2017, 07:29

      Хотелось бы знать,кто, конкретно, обещал всех порвать? Не в Мутко ли булыжник от Георгиевича полетел?

      2
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      Рейтинг: +4024

      raritet 26 июня 2017, 19:29

      Ничего страшного не произошло. Вернее сказать, произошло то, что и должно было произойти. Мы что Бразилия или Германия. Если бы неверный комсомольский порыв наших функционеров порвать всех и вся, можно было бы спокойно досматривать игру прекрасной Португалии. Так и хотелось напомнить важным дядям, порывавшимся порвать: Скромнее нужно быть и массы к вам потянутся.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > raritet 27 июня 2017, 09:02

      Согласен с первой половиной реплики... Приехали сборные-чемпионы, а у нас начали рядить кого и как порвём...

      0
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      Рейтинг: -17

      Марсович 26 июня 2017, 18:38

      Хотя им не привыкать очко рвать и подставлять. Педерасты, проклятые

      0
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      Рейтинг: -17

      Марсович 26 июня 2017, 18:37

      Вернее не штаны, а очко.

      -1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 26 июня 2017, 15:44

      Мутко обещал, с него конкретно и спроси за твои собственные штаны порванные (интересно, как это получилось) !

      П.С. кое-кто однажды сам пообещал усы сбрить, если Кубок УЕФА выиграет и тоже всех обманул в итоге) а теперь других упрекает!

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 июня 2017, 15:17

      Другие варианты надо было искать 3-5 лет назад.... Сейчас остался год и всего несколько нестатусных игр, проведение которых так и не даст чёткую картину подготовки команды... Это называется стратегическим просчётом...

      3
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      Рейтинг: +75

      Red narva 26 июня 2017, 13:54

      Скромнее надо быть,скромнее.И тихой сапой,неспеша ,раз и в дамки!)

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 26 июня 2017, 13:30

      Да всему виной собственный максимализм. Давно пора понять и принять, что Россия - третьесортная команда, и никого ей не порвать. В 2008 г. были костяк + тренер + соперники в переходном периоде (Голландия полудохлая) + удача + кураж. Сейчас что?

      6
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      Рейтинг: +875

      sidul1 26 июня 2017, 13:22

      Мутко,что то имеет от назначения Черчесова и лимита.Разогнали всю сборную,теперь поедут искать таланты на уроках физкультуры.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 26 июня 2017, 13:18

      Сборная ноль, резерв слабый,тренер который мог-бы наладить игру в Казани! Вопрос к руководителям футбола, что делать?

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