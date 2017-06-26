Газзаев: «Перед КК-2017 нам обещали: «Мы всех порвем!». На деле – порвали только собственные штаны. Мы не готовы к ЧМ-2018»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отрицательно смотрит на перспективы национальной команды на домашнем чемпионате мира-2018.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова не сумели преодолеть групповой этап Кубка конфедераций-2017.

«В общем, мы посмотрели ближайший резерв – и в этом, конечно, тоже есть определенный плюс. Однако глобально Кубок конфедераций показал, что в таком составе мы не готовы к чемпионату мира. Надо искать другие варианты.

Зато перед Кубком конфедераций нам обещали: «Мы всех порвем!» На деле получилось, что мы порвали только собственные штаны», – сказал Газзаев.