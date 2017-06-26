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  • Газзаев: «Перед КК-2017 нам обещали: «Мы всех порвем!». На деле – порвали только собственные штаны. Мы не готовы к ЧМ-2018»

Газзаев: «Перед КК-2017 нам обещали: «Мы всех порвем!». На деле – порвали только собственные штаны. Мы не готовы к ЧМ-2018»

26 июня 2017, 09:45
25

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отрицательно смотрит на перспективы национальной команды на домашнем чемпионате мира-2018.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова не сумели преодолеть групповой этап Кубка конфедераций-2017.

«В общем, мы посмотрели ближайший резерв – и в этом, конечно, тоже есть определенный плюс. Однако глобально Кубок конфедераций показал, что в таком составе мы не готовы к чемпионату мира. Надо искать другие варианты.

Зато перед Кубком конфедераций нам обещали: «Мы всех порвем!» На деле получилось, что мы порвали только собственные штаны», – сказал Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Газзаев Валерий
Комментарии (25)
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Freyk
1498460475
Да никто кроме Мутко и не кричал, что всех порвет. Он один живет в своем придуманном мире, где лимит работает, а Акинфеев — вратарь уровня Буффона.
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tank219
1498460525
Надо искать другие варианты. Это, типа, дайте мне порулить? И это мы не основой играли, а резерв просматривали? А я-то, дурак, расстроился. Оказывается чудо-богатыри в засадном полку часа своего дожидаются.
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TY13R
1498461501
ахахах))) вот это я понаимаю ответ)))
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bset
1498462638
Да ладно. На ЧМ будут другие соперники. Если сыграем не хуже, выйдем из группы.
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lims21
1498465384
А ты у Путина мнение спросил?
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Danish Dynamite
1498473022
Да всему виной собственный максимализм. Давно пора понять и принять, что Россия - третьесортная команда, и никого ей не порвать. В 2008 г. были костяк + тренер + соперники в переходном периоде (Голландия полудохлая) + удача + кураж. Сейчас что?
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insider_retro
1498479461
Другие варианты надо было искать 3-5 лет назад.... Сейчас остался год и всего несколько нестатусных игр, проведение которых так и не даст чёткую картину подготовки команды... Это называется стратегическим просчётом...
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Обер-КанцлерЪ
1498481057
Мутко обещал, с него конкретно и спроси за твои собственные штаны порванные (интересно, как это получилось) ! П.С. кое-кто однажды сам пообещал усы сбрить, если Кубок УЕФА выиграет и тоже всех обманул в итоге) а теперь других упрекает!
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raritet
1498494581
Ничего страшного не произошло. Вернее сказать, произошло то, что и должно было произойти. Мы что Бразилия или Германия. Если бы неверный комсомольский порыв наших функционеров порвать всех и вся, можно было бы спокойно досматривать игру прекрасной Португалии. Так и хотелось напомнить важным дядям, порывавшимся порвать: Скромнее нужно быть и массы к вам потянутся.
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yorgenbarenz
1498537781
Хотелось бы знать,кто, конкретно, обещал всех порвать? Не в Мутко ли булыжник от Георгиевича полетел?
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