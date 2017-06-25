Кэйхилл – второй игрок в истории сборной Австралии, проведший 100 матчей за команду

Полузащитник сборной Австралии Тим Кэйхилл вышел в стартовом составе команды на матч 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Чили.

Для 37-летнего футболиста эта игра стала 100-й под знаменами национальной команды. Дебют игрока в составе четырехкратных чемпионов Океании состоялся в 2004 году.

Показатель Кэйхилла – второй среди футболистов сборной Австралии. Лидером является Марк Шварцер (109 игр).

Добавим, что на разминку перед матчем с Чили австралийцы вышли в футболках с надписью «Кэйхилл 100».