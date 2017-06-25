Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко: «Акинфеев может из ничего создать нелепый эпизод. Давно пора в сборной России попробовать кого-то другого»

Червиченко: «Акинфеев может из ничего создать нелепый эпизод. Давно пора в сборной России попробовать кого-то другого»

25 июня 2017, 15:25
22

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что голкипер сборной России Игорь Акинфеев должен уступить свое место в национальной команде другому вратарю.

Отметим, что несколько ошибок 31-летнего вратаря на матчах группового этапа Кубка конфедераций-2017 стали результативными.

– Стоит ли винить Акинфеева или с кем не бывает?

– Ну, с Акинфеевым это слишком часто бывает. Если брать международные выступления, он пропускает в каждом матче. Давно пора попробовать кого-то другого. Он даже не попадал по мячу, а попадал по груди нападающего. Если бы момент не закончился голом, мог бы еще и красную получить. Он может из ничего создать нелепый эпизод. Но я думаю, что его винить не стоит, ему все-таки и защитники должны помогать, а они серьезно ошиблись.

«Мне теперь повеситься?». Как ошибается Акинфеев

Источник: Rusfootball.info
Кубок конфедераций Россия Акинфеев Игорь Червиченко Андрей
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nik55
1498393714
первый раз с тобой согласен
Ответить
vla4839
1498393945
Да ,пора наигрывать других вратарей: Лунёва ,Медведева,Джанаева,держать в готовности Рыжикова и Беленова. Другие ,на мой взгляд,уступают перечисленным в стабильности игры на уровне не ниже среднего. Странно,что этого не понимает профессиональный вратарь Черчесов!
Ответить
z89
1498394266
Ладыгин в Зените пору раз ошибся - сразу на скамейку, тут так же надо! Березутского критиковали - сам отказался от выступлений за сборную, Акинфеев должен тоже уйти.
Ответить
Гамачl
1498394565
Акинфеев провалил почти все международные турниры. Единственный турнир, который можно занести ему в зачет это последний ЧЕ
Ответить
ПаХан638
1498394917
а кто кроме него? у нас нет ни вратарей, ни защитников, никого кто умеет нормально играть....... вместе с Советским союзом погиб и футбол.....
Ответить
DeutschlandUberAlles
1498396916
Всю страну подвёл Гардос-Барбос!
Ответить
серега кашин
1498398000
ошибается в важных матчах постоянно Червиченко прав
Ответить
Red narva
1498406301
Кто бы не ругал зенит,вспомните,когда начал косячить подававший большие надежды Ладынин,его быстренько убрали и из сборной и в клубе сейчас он всего то второй номер после отлично играющего Лунева.Чем был так неприкасаем Акинфеев?Кто прощал ему все и вся?Кто восхвалял его игру в прессе до небес?Может,просто он сам поверил в свою исключительность и стал играть как попало?!Ну ,тогда испортили парня!Можно об этом лишь жалеть.
Ответить
Kokmarov
1498421195
Действительно почему не попробовать, хуже не будет.
Ответить
Den Bull
1498424266
Сказал в точку!
Ответить
Главные новости
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
3
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
10
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
1
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
11
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+