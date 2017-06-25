Червиченко: «Акинфеев может из ничего создать нелепый эпизод. Давно пора в сборной России попробовать кого-то другого»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что голкипер сборной России Игорь Акинфеев должен уступить свое место в национальной команде другому вратарю.

Отметим, что несколько ошибок 31-летнего вратаря на матчах группового этапа Кубка конфедераций-2017 стали результативными.

– Стоит ли винить Акинфеева или с кем не бывает?

– Ну, с Акинфеевым это слишком часто бывает. Если брать международные выступления, он пропускает в каждом матче. Давно пора попробовать кого-то другого. Он даже не попадал по мячу, а попадал по груди нападающего. Если бы момент не закончился голом, мог бы еще и красную получить. Он может из ничего создать нелепый эпизод. Но я думаю, что его винить не стоит, ему все-таки и защитники должны помогать, а они серьезно ошиблись.

«Мне теперь повеситься?». Как ошибается Акинфеев