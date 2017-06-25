Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Червиченко: «Акинфеев может из ничего создать нелепый эпизод. Давно пора в сборной России попробовать кого-то другого»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что голкипер сборной России Игорь Акинфеев должен уступить свое место в национальной команде другому вратарю.

    Отметим, что несколько ошибок 31-летнего вратаря на матчах группового этапа Кубка конфедераций-2017 стали результативными.

    – Стоит ли винить Акинфеева или с кем не бывает?

    – Ну, с Акинфеевым это слишком часто бывает. Если брать международные выступления, он пропускает в каждом матче. Давно пора попробовать кого-то другого. Он даже не попадал по мячу, а попадал по груди нападающего. Если бы момент не закончился голом, мог бы еще и красную получить. Он может из ничего создать нелепый эпизод. Но я думаю, что его винить не стоит, ему все-таки и защитники должны помогать, а они серьезно ошиблись.

    «Мне теперь повеситься?». Как ошибается Акинфеев

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2017 15:25
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 25 июня 2017, 23:57

      Сказал в точку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      Kokmarov 25 июня 2017, 23:06

      Действительно почему не попробовать, хуже не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 18:58

      Кто бы не ругал зенит,вспомните,когда начал косячить подававший большие надежды Ладынин,его быстренько убрали и из сборной и в клубе сейчас он всего то второй номер после отлично играющего Лунева.Чем был так неприкасаем Акинфеев?Кто прощал ему все и вся?Кто восхвалял его игру в прессе до небес?Может,просто он сам поверил в свою исключительность и стал играть как попало?!Ну ,тогда испортили парня!Можно об этом лишь жалеть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 июня 2017, 16:40

      ошибается в важных матчах постоянно Червиченко прав

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 25 июня 2017, 16:21

      Всю страну подвёл Гардос-Барбос!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 25 июня 2017, 15:59

      Да,есть такое за Акинфеевым, прав Червиченко !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 25 июня 2017, 15:48

      а кто кроме него? у нас нет ни вратарей, ни защитников, никого кто умеет нормально играть....... вместе с Советским союзом погиб и футбол.....

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > ПаХан638 25 июня 2017, 16:00

      Про воротчиков не прав !!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > ПаХан638 25 июня 2017, 16:00

      не*

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > acer2003 25 июня 2017, 16:01

      почему?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б > ПаХан638 25 июня 2017, 16:14

      у нас много нормальных вратарей.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > ПаХан638 25 июня 2017, 16:16

      Есть Беленов,Лунёв,Селихов, Медведев. Перспективные парни !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > acer2003 25 июня 2017, 16:40

      Беленову на ЧМ будет 31 год - вряд ли это перспектива. Лунёв, вроде, подходит. А Селихов и Медведев - перспектива на 2022 год, в 22 и 23 года, при такой ответственности, они могут "поплыть".

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > multiscan 25 июня 2017, 16:55

      получается Акинфеева не кем заменить сейчас, и на ЧМ мы снова обречены?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > ПаХан638 25 июня 2017, 17:41

      Проблема не в одном Акинфееве, а в отсутствии командного духа. У нас каждый за себя и за своё бабло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Гамачl 25 июня 2017, 15:42

      Акинфеев провалил почти все международные турниры. Единственный турнир, который можно занести ему в зачет это последний ЧЕ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      z89 25 июня 2017, 15:37

      Ладыгин в Зените пору раз ошибся - сразу на скамейку, тут так же надо! Березутского критиковали - сам отказался от выступлений за сборную, Акинфеев должен тоже уйти.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +649

      vla4839 25 июня 2017, 15:32

      Да ,пора наигрывать других вратарей: Лунёва ,Медведева,Джанаева,держать в готовности Рыжикова и Беленова. Другие ,на мой взгляд,уступают перечисленным в стабильности игры на уровне не ниже среднего. Странно,что этого не понимает профессиональный вратарь Черчесов!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan > vla4839 25 июня 2017, 15:42

      Все верно только не Рыжиков-возраст.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11