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    Канунников: «С Мексикой даже вдесятером смотрелись хорошо, но я сделал две грубые ошибки»

    Нападающий «Рубина» и сборной России Максим Канунников поделился впечатлениями от матча против Мексики (1:2) на Кубке конфедераций. Канунников в этой встрече вышел на замену и не отметился результативными действиями. Сборная России не смогла выйти из группы.

    «От матча к матчу команда выглядела в целом более уверенно. Что касается моей игры, то, к сожалению, сделал две грубые ошибки. Не знаю, от волнения это или нет, но это плохо. Будем исправлять.

    Конечно, все недовольны результатом. Но нужно с позитивом смотреть в будущее. Даже вдесятером смотрелись молодцом, все – одна команда и должны были биться друг за друга», – сказал Канунников.

    «Сборная четко отрепетировала то, что будет в следующем году». Как страна реагирует на вылет России

    Источник: ФК «Рубин»

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    25.06.2017 12:21
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 19:55

      Не уверен,что после твоей игры на этом турнире Макс,Бердыев возьмет тебя в свой Рубин.Там ребята действительно,а не на словах будут БИТЬСЯ друг за друга.

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 25 июня 2017, 19:47

      Канунников ты вообще не как не смотрелся ,на твоем месте любой школьник 12 минут мог также отбегать по полю . Нападающий должен забивать !

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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 19:21

      Что все наши такие волнительные?Как барышни институтки на первом балу!Вспомним ЕВРО,Исландцы,кто на них ставил до?А ни кто!Не было у скандинавов этого пресловутого волнения,была лишь неукротимая жажда борьбы и желание победить любой ценой.И НЕ БЫЛО СТРАХА!Ножки не дрожали-бегали!Тем и запомнились всем нам!Мы,что играем хуже исландцев?Там великие мастера?НЕт!Нет!И нет!Там просто тренер научил ребят бороться до конца С ЛЮБЫМ соперником!Все просто господа.Не быть заранее в, голове "мальчиками для битья",а быть МУЖИКАМИ!

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 25 июня 2017, 16:25

      Новый вратарь нужен! Гардос-Барбос подвёл!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 июня 2017, 15:34

      Канунников - от волнения , Смольников - от волнения , Ерохин - от волнения . Вот оно причина поражения , нашли крайнего ! Самедов (старый волк) не волновался !

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 25 июня 2017, 14:45

      Кстати смотря на игру Канунникова я вспомнил знаменитый пас Романа Адамова на ЕВРО 2008 Гусу.

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 25 июня 2017, 14:35

      Их послушаешь в общем все норм.

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 25 июня 2017, 13:40

      Смотрелись как стадо , которым ребёнок пытается управлять!!! Чмыри!!!! И вы ещё все говорите о каком то подъёме????? Вы в Жопе

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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 25 июня 2017, 13:34

      Не знаю кому как а мне игра понравилась

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > slavutiq70 25 июня 2017, 14:34

      Игра и мне понравилась во всех трёх матчах и в товарняках до турнира, но результат! Результат Карл !

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      Рейтинг: +194

      Klodus > DeutschlandUberAlles 25 июня 2017, 15:07

      А что ты хотел? Чтобы вчерашние лохи сегодня обыгрывали чемпионов?

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 25 июня 2017, 13:08

      Тебя точно не будет в ЧМ!

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