Канунников: «С Мексикой даже вдесятером смотрелись хорошо, но я сделал две грубые ошибки»

Нападающий «Рубина» и сборной России Максим Канунников поделился впечатлениями от матча против Мексики (1:2) на Кубке конфедераций. Канунников в этой встрече вышел на замену и не отметился результативными действиями. Сборная России не смогла выйти из группы.

«От матча к матчу команда выглядела в целом более уверенно. Что касается моей игры, то, к сожалению, сделал две грубые ошибки. Не знаю, от волнения это или нет, но это плохо. Будем исправлять.

Конечно, все недовольны результатом. Но нужно с позитивом смотреть в будущее. Даже вдесятером смотрелись молодцом, все – одна команда и должны были биться друг за друга», – сказал Канунников.

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