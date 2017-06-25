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  • Канунников: «С Мексикой даже вдесятером смотрелись хорошо, но я сделал две грубые ошибки»

Канунников: «С Мексикой даже вдесятером смотрелись хорошо, но я сделал две грубые ошибки»

25 июня 2017, 12:21
15

Нападающий «Рубина» и сборной России Максим Канунников поделился впечатлениями от матча против Мексики (1:2) на Кубке конфедераций. Канунников в этой встрече вышел на замену и не отметился результативными действиями. Сборная России не смогла выйти из группы.

«От матча к матчу команда выглядела в целом более уверенно. Что касается моей игры, то, к сожалению, сделал две грубые ошибки. Не знаю, от волнения это или нет, но это плохо. Будем исправлять.

Конечно, все недовольны результатом. Но нужно с позитивом смотреть в будущее. Даже вдесятером смотрелись молодцом, все – одна команда и должны были биться друг за друга», – сказал Канунников.

«Сборная четко отрепетировала то, что будет в следующем году». Как страна реагирует на вылет России

Источник: ФК «Рубин»
Кубок конфедераций Россия Канунников Максим
Комментарии (15)
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acer2003
1498382773
Ты уж точно смотрелся "лучше всех ",клоун !!!
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Adekvatt
1498383148
старый Керж смотрелся бы гораздо лучше
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Houston
1498383291
Керж лучше выглядел был, всех напов сборной вместе взятых
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_Kesh_Suntar_
1498385282
Тебя точно не будет в ЧМ!
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slavа0508
1498386862
Не знаю кому как а мне игра понравилась
Ответить
4agaaa
1498387236
Смотрелись как стадо , которым ребёнок пытается управлять!!! Чмыри!!!! И вы ещё все говорите о каком то подъёме????? Вы в Жопе
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DeutschlandUberAlles
1498397107
Новый вратарь нужен! Гардос-Барбос подвёл!
Ответить
Red narva
1498407661
Что все наши такие волнительные?Как барышни институтки на первом балу!Вспомним ЕВРО,Исландцы,кто на них ставил до?А ни кто!Не было у скандинавов этого пресловутого волнения,была лишь неукротимая жажда борьбы и желание победить любой ценой.И НЕ БЫЛО СТРАХА!Ножки не дрожали-бегали!Тем и запомнились всем нам!Мы,что играем хуже исландцев?Там великие мастера?НЕт!Нет!И нет!Там просто тренер научил ребят бороться до конца С ЛЮБЫМ соперником!Все просто господа.Не быть заранее в, голове "мальчиками для битья",а быть МУЖИКАМИ!
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Voltiz
1498409241
Канунников ты вообще не как не смотрелся ,на твоем месте любой школьник 12 минут мог также отбегать по полю . Нападающий должен забивать !
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Red narva
1498409728
Не уверен,что после твоей игры на этом турнире Макс,Бердыев возьмет тебя в свой Рубин.Там ребята действительно,а не на словах будут БИТЬСЯ друг за друга.
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