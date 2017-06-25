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  • Канчельскис: «Пока есть малейший шанс, нужно уговаривать Бердыева возглавить сборную России»

Канчельскис: «Пока есть малейший шанс, нужно уговаривать Бердыева возглавить сборную России»

25 июня 2017, 07:48
38

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что до старта чемпионата мира-2018 национальную команду должен возглавить Курбан Бердыев.

На данный момент сборную тренирует Станислав Черчесов, под руководством которого команда не смогла преодолеть групповой этап Кубка конфедераций-2017.

– Если брать от первой игры Черчесова до сегодняшней, виден ли вам какой-то прогресс?

– Я с момента назначения говорил, что чем быстрее мы решим вопрос с главным тренером, тем лучше. Никакого прогресса я не вижу. Вратарь ничего не сделал, он должен тренировать вратарей. Очнитесь, ребята, проснитесь! Если ничего не будем решать, результат налицо. Я категорически против этой кандидатуры. Если поменяем, малейший шанс у нас появится. Опять будем говорить нужно время, нужно то. У Бердыева времени не было: команда, которая боролась за выживание, стала бороться за медали.

– Если не Бердыев, то кто?

– Бердыева надо уговаривать, пока есть малейший шанс. Даже соглашаться на то, чтобы он совмещал. Чемпионат мира на носу, просыпаться нужно, зима уже закончилась!

Источник: Rusfootball.info
Кубок конфедераций Россия Бердыев Курбан Канчельскис Андрей
Комментарии (38)
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АЛЕКС 58
1498366281
Все это видят,все знают,но пока Мудко рулит,ничего не изменится!
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rubinovyi2
1498366454
А оно надо Бекеичу? Что-бы ты же первый,при первой же неудаче,вылил на него ведро помоев.
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kykyi
1498368151
Бесполезно все это. Пока не поменяют систему ничего не изменится. Пока не отменят гребаный лимит, пока не начнут вкладывать деньги в детский спорт все будет также. Не привыкли наши футболисты конкурировать с иностранцами в клубах, не смогут и на уровне сборных. Хоть Лева пригласите. Лев из зоопарка, где его кормят на халяву, не конкурент льву из саванны.
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Garrincha58
1498378046
нет у нас игроков европейского уровня и футбола тоже нет зато денег туда вбухивается больше чем в любой другой стране клубы тратят огромные деньги давно пора отменить лимит полностью убрать гос.финансирование клубов и пусть выживают те команды которые сами смогут себя содержать и которые нужны в том или ином регионе
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Alan_15
1498378500
А не пошел бы ты , Какнчельскис , эксперД хренов !!! С таким уровнем игроков , как у нас в сборной , на сегодня ничего не сделают лучшие тренеры мира, даже если они будут тренировать сборную все вместе !!! Если Каечельскис об не знает , то он либо тупой , либо провокатор ! А Черчесову надо сейчас забить ОГРОМНЫЙ БОЛТ на всякого рода "канчельскисов " и их мнение и продолжать работать ! Для игроков сборной сделать приоритетом сборную, пусть даже в ущерб их клубам ! Состав наигрывать ,- минимум 1 - 2 товарищеские встречи с серьёзными сборными мира в месяц ! Никаких скидок игрокам за их прошлые заслуги ,- не справляешся - до свидания ! Привлечь молодых мотивированных футболистов , готовых ПАХАТЬ ! Исходя из вышеперечисленного , у нас будет шанс на достойное выступление на ЧМ 2018 , по итогам которого и будем "бить " Черчесова !!!
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Garrincha58
1498378510
почему у нас нет футбола а на всяких Карпиных и ему подобных комментаторов тратятся огромные оклады они там все жируют комментируют матчи по три человека пора всех Черданцевых и ему подобных гнать из телеэфира и пусть где нибудь попашут за 20тыс деревянных
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meiram
1498378692
При выборе Станислава Черчесова очень сомневался,что получим положительный результат-товарищеские игры, Кубок конфедераций! Мутко явно не хочет признать,что Курбан Бекиевич Бердыев сильнейший тренер в России, который из средненьких игроков наладит такой механизм до автоматизма-любо дорого было смотреть на Ростов, Рубин! Сколько европейских команд признали силу Ростова и Рубина! Мутко болтун хороший-сказочник,надо в отставку его отправить!
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Voltiz
1498379446
Канчельскис прав . Бердыев - это думающий тренер , хороший тактик , у него свой стиль игры , из этих кривоногих футболистов ,может построить хотя бы не дырявую оборону . У главного тренера было предостаточно времени , и Кубок конфедерации было его испытанием , прошла бы сборная дальше ,пожалуйста тренируй . Черчесов если есть совесть - уходи ,не позорь страну , но похоже что у тебя её нет. ...Теперь сборная в рейтинге ФИФА скатится куда - нибудь на 70 место .
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Nerlinger
1498380663
Без Бердыева опять Дно будет!!! Как на КК
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Sanches 1204
1498383555
Я изначально был за Бердыева!!!Но видимо там какие-то подковёрные игры в руководстве нашего футбола
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