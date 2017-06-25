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    Канчельскис: «Пока есть малейший шанс, нужно уговаривать Бердыева возглавить сборную России»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что до старта чемпионата мира-2018 национальную команду должен возглавить Курбан Бердыев.

    На данный момент сборную тренирует Станислав Черчесов, под руководством которого команда не смогла преодолеть групповой этап Кубка конфедераций-2017.

    – Если брать от первой игры Черчесова до сегодняшней, виден ли вам какой-то прогресс?

    – Я с момента назначения говорил, что чем быстрее мы решим вопрос с главным тренером, тем лучше. Никакого прогресса я не вижу. Вратарь ничего не сделал, он должен тренировать вратарей. Очнитесь, ребята, проснитесь! Если ничего не будем решать, результат налицо. Я категорически против этой кандидатуры. Если поменяем, малейший шанс у нас появится. Опять будем говорить нужно время, нужно то. У Бердыева времени не было: команда, которая боролась за выживание, стала бороться за медали.

    – Если не Бердыев, то кто?

    – Бердыева надо уговаривать, пока есть малейший шанс. Даже соглашаться на то, чтобы он совмещал. Чемпионат мира на носу, просыпаться нужно, зима уже закончилась!

    Источник: Rusfootball.info

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    25.06.2017 07:48
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 25 июня 2017, 20:23

      Андрей Антанасович по делу говорить.

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 25 июня 2017, 17:50

      Вспоминается басня Крылова: как бы игроки не садились, а в футболисты не годились! Кто бы ни руководил сборной-результат будет всегда отрицательный. Пока у нас не будет развиваться детский и юношеский футбол нам боеспособный коллектив единомышленников создать очень сложно!Ведь в сборной начинают играть у нас в 25-28 лет-во второй половине футбольной карьеры,а должна играть молодёжь. Футбольным пенсионерам трудно чего-то достичь! А других не готовили и смены нет!
      С такими ошибками Акинфеева при тренере сборной- бывшем голкипере ехать дальше некуда!

      0
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 25 июня 2017, 15:30

      Черчесов выглядел растерянным, потерявшим управление и не знающим, что делать человеком.

      1
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 14:40

      Надо найти важного человека,который не любит Мутко и съест его величество!Тогда может быть Бердыев и сотворит свое очередное чудо, в сборной уже!

      2
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 13:49

      Бердыева не любит Мутко.Это все знают.Он и тормозит!

      2
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 25 июня 2017, 12:39

      Я изначально был за Бердыева!!!Но видимо там какие-то подковёрные игры в руководстве нашего футбола

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 июня 2017, 11:51

      Без Бердыева опять Дно будет!!! Как на КК

      4
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      Рейтинг: +65

      Loveloko 25 июня 2017, 11:43

      Сколько тренеров не менять лучше не будет.

      2
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 25 июня 2017, 11:30

      Канчельскис прав . Бердыев - это думающий тренер , хороший тактик , у него свой стиль игры , из этих кривоногих футболистов ,может построить хотя бы не дырявую оборону .
      У главного тренера было предостаточно времени , и Кубок конфедерации было его испытанием , прошла бы сборная дальше ,пожалуйста тренируй . Черчесов если есть совесть - уходи ,не позорь страну , но похоже что у тебя её нет. ...Теперь сборная в рейтинге ФИФА скатится куда - нибудь на 70 место .

      6
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Voltiz 25 июня 2017, 12:20

      Ни тактики,ни стиля,ни совести,ни самолюбия у Черчеса нет! А гонора выше крыши!

      2
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      Рейтинг: +231

      yanedo 25 июня 2017, 11:29

      полностью согласен всё в точку

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