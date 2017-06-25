Канчельскис: «Пока есть малейший шанс, нужно уговаривать Бердыева возглавить сборную России»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что до старта чемпионата мира-2018 национальную команду должен возглавить Курбан Бердыев.

На данный момент сборную тренирует Станислав Черчесов, под руководством которого команда не смогла преодолеть групповой этап Кубка конфедераций-2017.

– Если брать от первой игры Черчесова до сегодняшней, виден ли вам какой-то прогресс?

– Я с момента назначения говорил, что чем быстрее мы решим вопрос с главным тренером, тем лучше. Никакого прогресса я не вижу. Вратарь ничего не сделал, он должен тренировать вратарей. Очнитесь, ребята, проснитесь! Если ничего не будем решать, результат налицо. Я категорически против этой кандидатуры. Если поменяем, малейший шанс у нас появится. Опять будем говорить нужно время, нужно то. У Бердыева времени не было: команда, которая боролась за выживание, стала бороться за медали.

– Если не Бердыев, то кто?

– Бердыева надо уговаривать, пока есть малейший шанс. Даже соглашаться на то, чтобы он совмещал. Чемпионат мира на носу, просыпаться нужно, зима уже закончилась!