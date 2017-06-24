Манчини: «Верил до последнего, что сборная России дойдет до финала Кубка конфедераций»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал вылет сборной России из борьбы на Кубке конфедераций. Команда Станислава Черчесова в третьем матче группового этапа уступила команде Мексики и лишилась шансов на выход из группы А.

«Я думал, и я верил в это до последнего, что российская сборная дойдет до финала Кубка конфедераций, потому что она на это способна. К сожалению, не получилось. Но я верил в это», — сказал 52-летний итальянец.

Манчини возглавил «Зенит» 1-го июня. Под руководством специалиста российский клуб проиграл две товарищеские встречи подряд.