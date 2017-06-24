Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини: «Верил до последнего, что сборная России дойдет до финала Кубка конфедераций»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал вылет сборной России из борьбы на Кубке конфедераций. Команда Станислава Черчесова в третьем матче группового этапа уступила команде Мексики и лишилась шансов на выход из группы А.

    «Я думал, и я верил в это до последнего, что российская сборная дойдет до финала Кубка конфедераций, потому что она на это способна. К сожалению, не получилось. Но я верил в это», — сказал 52-летний итальянец.

    Манчини возглавил «Зенит» 1-го июня. Под руководством специалиста российский клуб проиграл две товарищеские встречи подряд.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2017 23:00
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 25 июня 2017, 11:18

      ...лизнул Манчини.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июня 2017, 10:31

      а Каррера радуется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 04:19

      Бронзовые медали и путевку в лигу Европы.Для кого то и это несбыточные мечты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 25 июня 2017, 04:15

      май 18 отставка манчини:верил до конца что зенит выиграет хоть что-то в сезоне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 июня 2017, 03:45

      Человек их Европы - культурный,
      По Питерски витиеватый, ажурный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 01:14

      Ну хотелось человеку верить в хорошее!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 25 июня 2017, 00:39

      Так забери себе Игорька - лучшего бомбардира по своим воротам....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      Red narva > Докторо123 25 июня 2017, 01:17

      Игорек просто уже достал своей "умной"игрой!Гадит и гадит,и все в важных матчах!Ну кто сказал,что он хороший вратарь?Его время вышло.Есть Габулов,Лунев,Рыжиков ,да еще ряд воротчиков,которые играют надежней в рамке!Короче Акинфееву -фуууу!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 25 июня 2017, 00:36

      А я так ждал ,надеялся и верил.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 25 июня 2017, 00:09

      Манчини походу как приехал мигом обрусел!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 24 июня 2017, 23:58

      Манчини: «Верил до последнего, что сборная России дойдет до финала Кубка конфедераций»,,,,, хорошая реклама очков виртуальной реальности...Зачет!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11