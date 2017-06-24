Товарищеские матчи. «Зенит» проиграл второй раз подряд при Манчини, ЦСКА уступил «Штурму»

Контрольный матч «Зенит» – «Лудогорец» завершился победой болгарской команды с минимальным счетом. Гол на счету Сисиньо.

ЦСКА в рамках товарищеской встречи проиграл «Штурму» со счетом 1:2. Счет открыл Федор Чалов, после чего точные удары Филиппа Цулехнера и Филиппа Хуспека принесли победу команде из Австрии.

Товарищеские матчи.

Зенит (Россия) – Лудогорец (Болгария) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Сисиньо, 23.

Штурм (Австрия) – ЦСКА (Россия) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Чалов, 14; 1:1 – Цулехнер, 35; 2:1 – Хуспек, 71.