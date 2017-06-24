Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Товарищеские матчи. «Зенит» проиграл второй раз подряд при Манчини, ЦСКА уступил «Штурму»

Товарищеские матчи. «Зенит» проиграл второй раз подряд при Манчини, ЦСКА уступил «Штурму»

24 июня 2017, 21:35
14

Контрольный матч «Зенит»«Лудогорец» завершился победой болгарской команды с минимальным счетом. Гол на счету Сисиньо.

ЦСКА в рамках товарищеской встречи проиграл «Штурму» со счетом 1:2. Счет открыл Федор Чалов, после чего точные удары Филиппа Цулехнера и Филиппа Хуспека принесли победу команде из Австрии.

Товарищеские матчи.

Зенит (Россия) – Лудогорец (Болгария) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Сисиньо, 23.

Штурм (Австрия) – ЦСКА (Россия) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Чалов, 14; 1:1 – Цулехнер, 35; 2:1 – Хуспек, 71.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MrRonRSM
1498329990
Стыд и срам...
Ответить
алекс88
1498330171
Хоть сейчас чемпионат начинай
Ответить
cska-62
1498331129
Составы неизвестны, но ЦСКА был без Акинфеева, Головина и Васина. Это - как минимум. Отсутствие первых двух - боооооооольшая проблема.
Ответить
Спартач_навсегда
1498332314
хорош зенька,привыкайте )))
Ответить
Garrincha58
1498332818
то ли еще будет
Ответить
Помпомпом
1498339745
Это товарищеские матчи, не истерите так) + неизвестно какой состав
Ответить
Павел Амурский
1498343107
Пока не уберут какорина, толку не будет.
Ответить
Red narva
1498344747
эти игры ни чего не значат,все ножки берегут и тридцать три замены..Что обсуждать то?
Ответить
Red narva
1498350990
Кокорина не надо убирать.Есть Зенит-2.Пусть там резвится!
Ответить
Red narva
1498351190
Я бы вернул из Казахстана Аршавина.Пусть не молод,но где вы найдете человека умеющего так точно отдать нужный пас?К стати такое предложение новому тренеру я слыхал уже поступило.Рано Андрюху списывать со счетов,ох рано..
Ответить
Главные новости
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
3
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
10
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
1
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
11
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Все новости
Все новости
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
1
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
2
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
1
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
7
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
11
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
3
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
6
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
6
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
3
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
8
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+