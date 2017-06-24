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    Товарищеские матчи. «Зенит» проиграл второй раз подряд при Манчини, ЦСКА уступил «Штурму»

    Контрольный матч «Зенит»«Лудогорец» завершился победой болгарской команды с минимальным счетом. Гол на счету Сисиньо.

    ЦСКА в рамках товарищеской встречи проиграл «Штурму» со счетом 1:2. Счет открыл Федор Чалов, после чего точные удары Филиппа Цулехнера и Филиппа Хуспека принесли победу команде из Австрии.

    Товарищеские матчи.

    Зенит (Россия) – Лудогорец (Болгария) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Сисиньо, 23.

    Штурм (Австрия) – ЦСКА (Россия) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Чалов, 14; 1:1 – Цулехнер, 35; 2:1 – Хуспек, 71.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2017 21:35
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 03:39

      Я бы вернул из Казахстана Аршавина.Пусть не молод,но где вы найдете человека умеющего так точно отдать нужный пас?К стати такое предложение новому тренеру я слыхал уже поступило.Рано Андрюху списывать со счетов,ох рано..

      0
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 03:36

      Кокорина не надо убирать.Есть Зенит-2.Пусть там резвится!

      1
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 01:52

      эти игры ни чего не значат,все ножки берегут и тридцать три замены..Что обсуждать то?

      1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 25 июня 2017, 01:25

      Пока не уберут какорина, толку не будет.

      0
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 25 июня 2017, 00:29

      Это товарищеские матчи, не истерите так)
      + неизвестно какой состав

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 24 июня 2017, 23:00

      В первом матче играл Зенит-2, а в этом кто?

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 июня 2017, 22:44

      Просто стыдоба...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 июня 2017, 22:33

      то ли еще будет

      1
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 24 июня 2017, 22:25

      хорош зенька,привыкайте )))

      2
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 24 июня 2017, 22:19

      Всё логично. ЦСКА и Зенит клубы более популярные чем Штурм и Лудогорец, а потому первые были более расслаблены (что плохо), а вторые более мотивированы.

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