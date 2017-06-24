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  • Черчесов: «Хотели бороться за Кубок конфедераций и быть в финале турнира, но столкнулись с тем, с чем столкнулись»

Черчесов: «Хотели бороться за Кубок конфедераций и быть в финале турнира, но столкнулись с тем, с чем столкнулись»

24 июня 2017, 20:14
55

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от команды Мексики в рамках третьего тура группового этапа Кубка конфедераций. Напомним, хозяева турнира выбыли из борьбы.

«Мы эмоции доставили зрителям. К сожалению, игра сложилась не в нашу пользу. Понятно, что нельзя гол пропускать в такой ситуации. Ну и красная карточка. Много нюансов. Хотя все равно до последнего играли, хотели сравнять счет, но не получилось.

Что могу сказать Акинфееву и в чем природа ошибки? Мы ошибки не ищем, а играем в футбол и стараемся играть на максимуме. Все остальное разберем в спокойной обстановке. Декларировали, что хотим бороться за кубок и быть в финале турнира, но столкнулись с тем, с чем столкнулись. Теперь точно знаем над чем нам работать. Есть над чем. Надо чуть успокоиться и все проанализировать», — сказал специалист в эфире «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Мексика Россия Черчесов Станислав
Комментарии (55)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ArReal
1498324522
Столкнулись с твоей низкой квалификацией тренера!!!
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VSt
1498324759
Для середняка играли достойно. Конечно, хотелось бы взять кубок. Но давайте ставить реальные цели. Наши старались, имели возможности. Не прокатило. Но старались. За это спасибо.
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vla4839
1498325130
Господин Черчесов! Мы уже не первый раз слышим ,что Вы знаете над чем надо работать. А воз и ныне там.Ничего не улучшается,кроме голого энтузиазма.Уходите,не дожидаясь позора на домашнем ЧМ-2018.
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Тони Монтана Б
1498325360
гнать его надо)
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Кандидов
1498325433
Тренеруйте вратарей Станислав. Не в укор Акинфееву. Жду Бердыева во главе сборной, вам успехов на других поприщах.
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Евгений Лесников
1498325465
Я не оправдываю Акинфеева за грубые ошибки,но хочется спросить у Черчесова...Чем занимался на поле Бухаров ? Чем объяснить,что замены во втором тайме не усилили,а ослабили игру нашей команды ?
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fadda
1498325593
О какой победе вообще он заикается? Они еле дворовую Зеландию прикатали.С Португалией 5-10 минут (!) играли,и то когда им позволили.А сегодня приемник Яшина сделал результат.Я бы на его месте постыдился в той рекламе в кепке сниматься.Привык в России от аутсайдеров сухари ловить.На международной арене раз за разом обсирается.
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acer2003
1498325792
Как можно с такой игрой надеяться на борьбу за финал ????? И как можно нести такую чушь и ахинею ? Противно читать эти Черчесовские слюни !! Сейчас ещё потекут изречения Глушакова,Васина,Головина и тд, о том ,как они хотели и старались!!! Позорище
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alex1951
1498326230
Пошел в Жопу ,с большой буквы,пиздеть не мешки ворочать! Обещалкин херов,ты народу в душу насрал! Это хоть до тебя доходит?
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RLoko
1498326950
А Бердыев для нашей сборной самое то. Только он из говна конфеты лепит.
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