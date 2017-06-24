Черчесов: «Хотели бороться за Кубок конфедераций и быть в финале турнира, но столкнулись с тем, с чем столкнулись»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от команды Мексики в рамках третьего тура группового этапа Кубка конфедераций. Напомним, хозяева турнира выбыли из борьбы.

«Мы эмоции доставили зрителям. К сожалению, игра сложилась не в нашу пользу. Понятно, что нельзя гол пропускать в такой ситуации. Ну и красная карточка. Много нюансов. Хотя все равно до последнего играли, хотели сравнять счет, но не получилось.

Что могу сказать Акинфееву и в чем природа ошибки? Мы ошибки не ищем, а играем в футбол и стараемся играть на максимуме. Все остальное разберем в спокойной обстановке. Декларировали, что хотим бороться за кубок и быть в финале турнира, но столкнулись с тем, с чем столкнулись. Теперь точно знаем над чем нам работать. Есть над чем. Надо чуть успокоиться и все проанализировать», — сказал специалист в эфире «Матч ТВ».