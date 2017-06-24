Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «Хотели бороться за Кубок конфедераций и быть в финале турнира, но столкнулись с тем, с чем столкнулись»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от команды Мексики в рамках третьего тура группового этапа Кубка конфедераций. Напомним, хозяева турнира выбыли из борьбы.

    «Мы эмоции доставили зрителям. К сожалению, игра сложилась не в нашу пользу. Понятно, что нельзя гол пропускать в такой ситуации. Ну и красная карточка. Много нюансов. Хотя все равно до последнего играли, хотели сравнять счет, но не получилось.

    Что могу сказать Акинфееву и в чем природа ошибки? Мы ошибки не ищем, а играем в футбол и стараемся играть на максимуме. Все остальное разберем в спокойной обстановке. Декларировали, что хотим бороться за кубок и быть в финале турнира, но столкнулись с тем, с чем столкнулись. Теперь точно знаем над чем нам работать. Есть над чем. Надо чуть успокоиться и все проанализировать», — сказал специалист в эфире «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2017 20:14
    Рекомендуем
    Комментарии53
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 июня 2017, 11:53

      Черчесов: «Хотели бороться за Кубок конфедераций и быть в финале турнира, но столкнулись с тем, с чем столкнулись, с моей тупостью»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 03:11

      Уступи дорогу тому,кто понимает КАК НАДО ИГРАТЬ! Давай успокоися и проанализировав все, признайся,что на твоем месте должен быть Бердыев.Кто ещё,если не он?А ты тренируй вратарей!Ок?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 24 июня 2017, 23:53

      столкнулись с тем, с чем сталкивались и раньше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 июня 2017, 23:23

      Ну всё как всегда чего ждать тут ещё

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 24 июня 2017, 22:36

      Физику надо подтягивать - в нападении не могут оторваться от соперника. В защите не успевают догнать и приходится цеплять...А эмоции вы конечно нам доставили...но больше отрицательных...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol > Ral13 24 июня 2017, 22:42

      Наши все больше на легов в своих командах рассчитывают. Пусть играют и тренируются, а мы, дескать, на своей земле, можно полежать, посмотреть на них и поругать еще. В результате, и леги опускаются до уровня нашего быдла.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 > paracetamol 24 июня 2017, 23:01

      Согласен.Некоторые всю жизнь согласны в запасе просидеть в топ клубе, лишь бы бабки шли!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 24 июня 2017, 21:36

      Уважая Черчесова, как тренера клуба не могу сказать убедительно о правильном выборе для сборной,поскольку с самого начала хотел,чтобы тренером сборной заслуженно должен быть Курбан Бекиевич и заметны ляпы в работе на подготовительном этапе в товарищеских играх и на Кубке Конфедераций! Мутко намудрил в очередной раз и порвал всех своей болтовней! За год только Курбан Бекиевич с "Рубином" по совместительству сможет выполнить задачу и достойно выступить со сборной!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      Joker 555 24 июня 2017, 21:19

      Страна большая тренировать не кого. Все бля бало рубят. Хуево на ЧМ никого купить нельзя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 24 июня 2017, 21:10

      Играли в меньшинстве почти весь второй тайм в атаку ,но забить сложно, хотя все старались.Единственный момент второго тайма"запорол" Смольник,видать перепутал ворота после замены, не разобрался где чьи ворота и сыграл на "вынос".По" веселили " два персонажа Акинфеев,который в ответственный момент выдал из ничего чудо "кляп-ляп"(не в первый раз в карьере) и конечно хвалёный комментатором Шмурновым с большим опытом в играх за "челси" Жирков(играл-то действительно хорошо) с каким -то "подлым" для команды удалением и самое главное ушел с поля ни "грамма"не переживая за свой поступок.И если исключить эти два эпизода из игры, результат мог быть возможно другим.А так столкнулись с тем,с чем столкнулись---сильно Черчес ответил --- размышляйте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      kost31 24 июня 2017, 21:10

      У КОМАНДЫ ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ, НО ЕГО НУЖНО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ. ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАВИСИТ ОТ ТРЕНЕРА. У ЧЕРЧЕСОВА БЫЛО ДОСТАТОЧНО ВРЕМЕНИ И МАТЧЕЙ, ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬ КОМАНДУ. ГЛОБАЛЬНОГО ПРОГРЕССА НА КУБКЕ КОНФЕДЕРАЦИЙ МЫ НЕ УВИДЕЛИ. ПОВТОРЮСЬ, ИГРУ У СБОРНОЙ НЕ АБСОЛЮТНО ПОСТАВЛЕНА. КОМАНДА СИЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ ТРЕНЕРА – ОН ЖЕ ФОРМИРУЕТ СОСТАВ, ТО ЕСТЬ СИЛЬНО ВЛИЯЕТ НА РЕЗУЛЬТАТ. ЕСТЬ ТРЕНЕРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ДАТЬ КАЧЕСТВО ДАЖЕ С НЕ САМЫМИ СИЛЬНЫМИ ФУТБОЛИСТАМИ ЗА СЧЕТ ТАКТИКИ И ПОСТАНОВКИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ПРАВИЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ. ИЗ ИГРОКОВ НАШЕГО ЧЕМПИОНАТА МОЖНО СДЕЛАТЬ БОЛЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНУЮ СБОРНУЮ. В СВОИХ КЛУБАХ РФПЛ НАШИ СБОРНИКИ ИГРАЮТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В СБОРНОЙ.

      ПРИ ЭТОМ Я БЫ НЕ СТАЛ ВЕШАТЬ ВСЮ ВИНУ НА ЧЕРЧЕСОВА, ПОСКОЛЬКУ У НЕГО ЕСТЬ СВОЙ УРОВЕНЬ, КОТОРЫЙ БЫЛ ИЗВЕСТЕН И ДО ПРИГЛАШЕНИЯ В СБОРНУЮ. ОСНОВНУЮ ПРЕТЕНЗИЮ Я БЫ АДРЕСОВАЛ РУКОВОДСТВУ, КОТОРОЕ ЕГО НАЗНАЧАЛО. слова Бубна я его полностью поддерживаю

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      alvesh69 > kost31 24 июня 2017, 21:46

      молодец, все правильно сказал, хочу просто добавить что по результатам игр проведенных под руководством Черчесова в сборной просто не место таким игрокам как Комбарову,Смольникову,Тарасову,Васину,Самедову,Ерохину,Каннунникову,Кудряшову. Вместо них необходимо привлечь и начать наигрывать Караваева,Тигиева,Набибуллина,Цаллагова,Камболова,Новосельцева, в опорную зону вернуть Денисова, в нападении попробовать Касаева,Чалова,Ильина. Но это уже с новым тренером и чем быстрее произойдет отставка тем лучше, время пока еще есть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 24 июня 2017, 21:09

      Ну всё!!! Теперь лысый недоумок знает над чем работать!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11