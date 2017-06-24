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  • Источник: Манолас и Паредес станут игроками «Зенита» в начале следующей недели

Источник: Манолас и Паредес станут игроками «Зенита» в начале следующей недели

24 июня 2017, 18:36
29

«Зенит» договорился с «Ромой» о трансфере защитника Константиноса Маноласа и хавбека Леандро Паредеса. Сумма сделки составит 65 миллионов евро, при этом 40 из них будут заплачены за 26-летнего грека.

Также сообщается, что аргентинец изначально не хотел переезжать в Санкт-Петербург, однако за последние пару дней его удалось уговорить.

По информации источника, все документы уже готовы к подписанию. Переход обоих игроков в стан сине-бело-голубых должен быть оформлен в ближайший понедельник или вторник.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Зенит Манолас Костас Паредес Леандро
Комментарии (29)
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acer2003
1498318848
Паредас не хотел, но его удалось уговорить !!!! Паяльник горячий , чемоданчик евро,обнажённые красавицы ?))))
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андрей андреев
1498319735
А «Ростов» хочет арендовать Юсупова, но не может удовлетворить финансовые запросы игрока" -Вроде в одной стране живём....или нет?
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rammax fcsm
1498320088
бомжатские подлецы и воры, тратящие народные деньги!!!!! йух вам а не чемпионство, йух вам, а не ЛЧ!!!!!!!!!!!
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Ванечка
1498320201
40 лямов за защитника...озверели, блять?
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ARSteven89
1498320233
Роберто, аууууу, у нас лимит, а если точнее, ЛИМИТИЩЕ!!! Буду рад переходу всех высококлассных игроков, которыми интересуется "Зенит", но как их сочетать при наших реалиях...И второй момент, дай Бог, если они заиграют с первого сезона, иначе получится, как в "Рубине" в прошедшем сезоне, команда так и не поняла во что им играть...
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SEREGA 64
1498324303
ВОТ И ТРАТЯТ НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ НА КОМАНДУ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ГДЕ ЖЕ ЗДЕСЬ НАРОД БУДЕТ ЖИТЬ НОРМАЛЬНО ЖИВЕТ ТОЛЬКО ЖУЛЬЁ В РОССИИ
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paracetamol
1498326595
Деньги платить и откаты получать горазды, а вот будет ли это г-но играть, или требовать жрачки, неясно!
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Red narva
1498352269
Боюсь, это совсем не Халк и Витсель.
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+riskach+
1498377355
Осенью будет видно что из этого всего получиться.
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ФК_Полоцк
1498396500
Дороговато как то...
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