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    Источник: Манолас и Паредес станут игроками «Зенита» в начале следующей недели

    «Зенит» договорился с «Ромой» о трансфере защитника Константиноса Маноласа и хавбека Леандро Паредеса. Сумма сделки составит 65 миллионов евро, при этом 40 из них будут заплачены за 26-летнего грека.

    Также сообщается, что аргентинец изначально не хотел переезжать в Санкт-Петербург, однако за последние пару дней его удалось уговорить.

    По информации источника, все документы уже готовы к подписанию. Переход обоих игроков в стан сине-бело-голубых должен быть оформлен в ближайший понедельник или вторник.

    Источник: Football Italia

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    24.06.2017 18:36
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 25 июня 2017, 16:15

      Дороговато как то...

      0
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      Рейтинг: +47

      +riskach+ 25 июня 2017, 10:55

      Осенью будет видно что из этого всего получиться.

      0
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 03:57

      Боюсь, это совсем не Халк и Витсель.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Red narva 25 июня 2017, 04:19

      месяц пожируют и сраки потолще будут

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 июня 2017, 21:54

      Об этом супертрансфере столько шумихи ? !! Как то не впечатляет !

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 24 июня 2017, 20:49

      Деньги платить и откаты получать горазды, а вот будет ли это г-но играть, или требовать жрачки, неясно!

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      Рейтинг: +25

      Дедушка Адольф 24 июня 2017, 20:34

      Быдлу надо показать,что сделал хуйло.Стадион красавец,команда зинит крутая и все из-за хуйла

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 24 июня 2017, 20:32

      жесть уже 40

      0
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 24 июня 2017, 20:11

      ВОТ И ТРАТЯТ НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ НА КОМАНДУ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ГДЕ ЖЕ ЗДЕСЬ НАРОД БУДЕТ ЖИТЬ НОРМАЛЬНО ЖИВЕТ ТОЛЬКО ЖУЛЬЁ В РОССИИ

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +64

      Питер FM > SEREGA 64 24 июня 2017, 20:28

      Сергей ..это команда города ..единственная команда Питера и питерцев ..причём тут власть ..не надо мешать котлеты и мух..

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Питер FM 24 июня 2017, 20:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      че еще глор с ником питер может писануть

      -6
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > SEREGA 64 24 июня 2017, 20:33

      согласен а сбродная тем времене сосет всем и уже вылетела

      -1
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      Рейтинг: +64

      Питер FM > карасевщина 24 июня 2017, 20:40

      Уважаемый придурок ..я высказал мысль не понятную только идиотам..

      5
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Питер FM 25 июня 2017, 04:20

      ты хуй вялый неуважаемый

      0
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 24 июня 2017, 19:03

      Роберто, аууууу, у нас лимит, а если точнее, ЛИМИТИЩЕ!!! Буду рад переходу всех высококлассных игроков, которыми интересуется "Зенит", но как их сочетать при наших реалиях...И второй момент, дай Бог, если они заиграют с первого сезона, иначе получится, как в "Рубине" в прошедшем сезоне, команда так и не поняла во что им играть...

      1
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 24 июня 2017, 19:03

      40 лямов за защитника...озверели, блять?

      5
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