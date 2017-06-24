Источник: Манолас и Паредес станут игроками «Зенита» в начале следующей недели

«Зенит» договорился с «Ромой» о трансфере защитника Константиноса Маноласа и хавбека Леандро Паредеса. Сумма сделки составит 65 миллионов евро, при этом 40 из них будут заплачены за 26-летнего грека.

Также сообщается, что аргентинец изначально не хотел переезжать в Санкт-Петербург, однако за последние пару дней его удалось уговорить.

По информации источника, все документы уже готовы к подписанию. Переход обоих игроков в стан сине-бело-голубых должен быть оформлен в ближайший понедельник или вторник.