Кирьяков заявил, что в случае увольнения Черчесова сборной России придется все начинать сначала

И что это такого Черчесов успел заложить?Фундамент чего,поражений?Так он и раньше не хилый был!Сережа Кирьяков ,ты был неплохим полевым игроком и должен понимать ,что знания тактики игры в поле бывшего вратаря, это не совсем то,что нужно настоящему тренеру!
Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков призвал не увольнять Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды в случае неудачи на Кубке конфедераций. По мнению специалиста, замена наставника отбросит сборную назад.
Сегодня в матче заключительного тура группового раунда турнира россияне встретятся с Мексикой. Для выхода из группы им необходима только победа.
– В случае поражения выступление на Кубке конфедераций нужно признать провальным?
– С одной стороны да. Все ждут как минимум выхода из группы. С другой – есть определенные черточки и наметки той сборной, которой предстоит играть на чемпионате мира. И эти эпизоды заставляют надеяться на лучшее.
– Мутко заявил, что Черчесову нужно дать поработать независимо от исхода встречи с Мексикой. Согласны?
– Согласен полностью. Ну, уволят Черчесова и что? Придется все начинать сначала. Он заложил определенный фундамент, футболисты привыкли к его требованиям. Есть игровые моменты очень неплохого уровня, которые теперь нужно закрепить.
Матч начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.