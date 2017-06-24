Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кирьяков заявил, что в случае увольнения Черчесова сборной России придется все начинать сначала

Кирьяков заявил, что в случае увольнения Черчесова сборной России придется все начинать сначала

24 июня 2017, 17:46
14

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков призвал не увольнять Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды в случае неудачи на Кубке конфедераций. По мнению специалиста, замена наставника отбросит сборную назад.

Сегодня в матче заключительного тура группового раунда турнира россияне встретятся с Мексикой. Для выхода из группы им необходима только победа.

– В случае поражения выступление на Кубке конфедераций нужно признать провальным?

– С одной стороны да. Все ждут как минимум выхода из группы. С другой – есть определенные черточки и наметки той сборной, которой предстоит играть на чемпионате мира. И эти эпизоды заставляют надеяться на лучшее.

– Мутко заявил, что Черчесову нужно дать поработать независимо от исхода встречи с Мексикой. Согласны?

– Согласен полностью. Ну, уволят Черчесова и что? Придется все начинать сначала. Он заложил определенный фундамент, футболисты привыкли к его требованиям. Есть игровые моменты очень неплохого уровня, которые теперь нужно закрепить.

Матч начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Мексика Россия Черчесов Станислав Кирьяков Сергей
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1498319319
наша сборная никуда и не продвинулась, чтоб начинать сначала
Ответить
Valera-Verim
1498322315
так уж лучше с 0 начинать,чем сегодняшние( -12 )
Ответить
Chesn0k
1498322567
после черчеса в любом случае с нуля сборную строить, уж лучше сейчас начать
Ответить
пряник929
1498324354
Это нормально - с нуля, сейчас мы ниже нуля...
Ответить
Serjoga
1498324579
Уволить его не уволят. А с нуля и так начинать нужно. Половина игроков были взяты не по принципу "лучшие", а потому, что "я их знаю" и они хорошие ребята. Ну скажите, ЧМ и ЧЕ Акинфеев провалил! Плетикоса в аналогичной ситуации ушел сам из сборной Хорватии.А Игорек любит хвалебные оды! Три раза спасет за матч и пресса им восхищается, а то, что из-за ОДНОГО его косяка команда проиграла-ни слова! Нашлось, правда, мужество у Акинфеева признать, что он виноват в пропущенном мяче от Португалии. А комментаторы нам по ушам "ездили" все оставшееся время после гола, что мяч не берущийся, виноват Кудряшов, а Акинфеев спасает команду от более крупного проигрыша. У нас с вратарями напряга нет: Лунев, Гильерме, Рыжиков, Беленов не хуже Акинфеева и моложе. Да Митрюшкина подтянуть и наигрывать.Вообще молодой вратарь и не разбалован деньгами!
Ответить
vla4839
1498325893
Ещё один "умник" в защиту самовлюблённого "типа" Черчесова. Команду можно сделать и за полгода, если ты умеешь это делать. Посмотрмте на Бердыева,которого многие наши "тренеришки " и чиновники высокого ранга не любят за его умение делать команды/Рубин,Ростов.
Ответить
NNNN-4
1498327581
И это замечательно!!!
Ответить
subbotaspartak
1498328337
С начала,.. хмм, а сейчас мы где?
Ответить
роналдон
1498338335
Вот это ты, Киря, лизнул! Вот это да! При другом тренере хоть сначала начнут, а при этом уже конец....
Ответить
Red narva
1498350805
И что это такого Черчесов успел заложить?Фундамент чего,поражений?Так он и раньше не хилый был!Сережа Кирьяков ,ты был неплохим полевым игроком и должен понимать ,что знания тактики игры в поле бывшего вратаря, это не совсем то,что нужно настоящему тренеру!
Ответить
Главные новости
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
3
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
10
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
1
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
11
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+