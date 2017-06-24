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    Кирьяков заявил, что в случае увольнения Черчесова сборной России придется все начинать сначала

    Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков призвал не увольнять Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды в случае неудачи на Кубке конфедераций. По мнению специалиста, замена наставника отбросит сборную назад.

    Сегодня в матче заключительного тура группового раунда турнира россияне встретятся с Мексикой. Для выхода из группы им необходима только победа.

    – В случае поражения выступление на Кубке конфедераций нужно признать провальным?

    – С одной стороны да. Все ждут как минимум выхода из группы. С другой – есть определенные черточки и наметки той сборной, которой предстоит играть на чемпионате мира. И эти эпизоды заставляют надеяться на лучшее.

    – Мутко заявил, что Черчесову нужно дать поработать независимо от исхода встречи с Мексикой. Согласны?

    – Согласен полностью. Ну, уволят Черчесова и что? Придется все начинать сначала. Он заложил определенный фундамент, футболисты привыкли к его требованиям. Есть игровые моменты очень неплохого уровня, которые теперь нужно закрепить.

    Матч начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.06.2017 17:46
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 03:33

      И что это такого Черчесов успел заложить?Фундамент чего,поражений?Так он и раньше не хилый был!Сережа Кирьяков ,ты был неплохим полевым игроком и должен понимать ,что знания тактики игры в поле бывшего вратаря, это не совсем то,что нужно настоящему тренеру!

      0
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      Рейтинг: +80

      роналдон 25 июня 2017, 00:05

      Вот это ты, Киря, лизнул! Вот это да! При другом тренере хоть сначала начнут, а при этом уже конец....

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 июня 2017, 21:18

      С начала,.. хмм, а сейчас мы где?

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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 24 июня 2017, 21:06

      И это замечательно!!!

      0
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      Рейтинг: +649

      vla4839 24 июня 2017, 20:38

      Ещё один "умник" в защиту самовлюблённого "типа" Черчесова. Команду можно сделать и за полгода, если ты умеешь это делать. Посмотрмте на Бердыева,которого многие наши "тренеришки " и чиновники высокого ранга не любят за его умение делать команды/Рубин,Ростов.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 июня 2017, 20:16

      Уволить его не уволят. А с нуля и так начинать нужно. Половина игроков были взяты не по принципу "лучшие", а потому, что "я их знаю" и они хорошие ребята. Ну скажите, ЧМ и ЧЕ Акинфеев провалил! Плетикоса в аналогичной ситуации ушел сам из сборной Хорватии.А Игорек любит хвалебные оды! Три раза спасет за матч и пресса им восхищается, а то, что из-за ОДНОГО его косяка команда проиграла-ни слова! Нашлось, правда, мужество у Акинфеева признать, что он виноват в пропущенном мяче от Португалии. А комментаторы нам по ушам "ездили" все оставшееся время после гола, что мяч не берущийся, виноват Кудряшов, а Акинфеев спасает команду от более крупного проигрыша. У нас с вратарями напряга нет: Лунев, Гильерме, Рыжиков, Беленов не хуже Акинфеева и моложе. Да Митрюшкина подтянуть и наигрывать.Вообще молодой вратарь и не разбалован деньгами!

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      Рейтинг: +649

      vla4839 > Serjoga 24 июня 2017, 20:39

      Очень правильно сказано!!!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 июня 2017, 20:12

      Это нормально - с нуля, сейчас мы ниже нуля...

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 24 июня 2017, 19:42

      после черчеса в любом случае с нуля сборную строить, уж лучше сейчас начать

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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 24 июня 2017, 19:38

      так уж лучше с 0 начинать,чем сегодняшние( -12 )

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      Рейтинг: -45

      stream15 24 июня 2017, 19:31

      Уж лучше сначала, чем опять со спартаком, все обгадили снова.

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