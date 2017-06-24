Кирьяков заявил, что в случае увольнения Черчесова сборной России придется все начинать сначала

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков призвал не увольнять Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды в случае неудачи на Кубке конфедераций. По мнению специалиста, замена наставника отбросит сборную назад.

Сегодня в матче заключительного тура группового раунда турнира россияне встретятся с Мексикой. Для выхода из группы им необходима только победа.

– В случае поражения выступление на Кубке конфедераций нужно признать провальным?

– С одной стороны да. Все ждут как минимум выхода из группы. С другой – есть определенные черточки и наметки той сборной, которой предстоит играть на чемпионате мира. И эти эпизоды заставляют надеяться на лучшее.

– Мутко заявил, что Черчесову нужно дать поработать независимо от исхода встречи с Мексикой. Согласны?

– Согласен полностью. Ну, уволят Черчесова и что? Придется все начинать сначала. Он заложил определенный фундамент, футболисты привыкли к его требованиям. Есть игровые моменты очень неплохого уровня, которые теперь нужно закрепить.

Матч начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.