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  • Бухаров и Смолов – в атаке сборной России, Чичарито и Вела сыграют впереди у Мексики

Бухаров и Смолов – в атаке сборной России, Чичарито и Вела сыграют впереди у Мексики

24 июня 2017, 16:59
16

Сборные России и Мексики объявили стартовые составы на поединок заключительного тура группового раунда Кубка конфедераций.

Мексика: Очоа, Араухо, Рейес, Дос Сантос, Лайун, Вела, Морено, Эррера, Гуардадо, Лосано, Чичарито.

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов, Глушаков, Ерохин, Головин, Бухаров, Смолов.

Матч состоится в Казани на стадионе «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: ФИФА
Кубок конфедераций Мексика Россия
Комментарии (16)
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tank219
1498313398
Ну, вперед, Россия. Оле бл.дь
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turist82
1498313414
Позади Москва. Отступать некуда
Ответить
Arsenal Tula LDPR
1498313813
Вперёд Россия!!!
Ответить
Vaval
1498314066
Чичарито нет, победа в кармане.
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Serjoga
1498314848
Кто сказал, что Черчесов определился со стартовым составом? Третья игра и третий вариант состава! Тренер в поиске, поэтому ни о какой победе не может быть и речи!
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paracetamol
1498315548
Пи-пец!
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aleksander
1498315904
Мда... А где Полоз,Миранчук??? Уж получше бухарова и ерохина
Ответить
Konjaga
1498316503
Vamos,Mex!!!!
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Konjaga
1498316548
Нах....й Смолов!
Ответить
zenit2012
1498321375
Бухаров это не атака....
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