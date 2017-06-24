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    Бухаров и Смолов – в атаке сборной России, Чичарито и Вела сыграют впереди у Мексики

    Сборные России и Мексики объявили стартовые составы на поединок заключительного тура группового раунда Кубка конфедераций.

    Мексика: Очоа, Араухо, Рейес, Дос Сантос, Лайун, Вела, Морено, Эррера, Гуардадо, Лосано, Чичарито.

    Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов, Глушаков, Ерохин, Головин, Бухаров, Смолов.

    Матч состоится в Казани на стадионе «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: ФИФА

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    24.06.2017 16:59
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 24 июня 2017, 19:22

      Бухаров это не атака....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Konjaga 24 июня 2017, 18:02

      Нах....й Смолов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Konjaga 24 июня 2017, 18:01

      Vamos,Mex!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +255

      aleksander 24 июня 2017, 17:51

      Мда... А где Полоз,Миранчук??? Уж получше бухарова и ерохина

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 24 июня 2017, 17:45

      Пи-пец!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 июня 2017, 17:34

      Кто сказал, что Черчесов определился со стартовым составом? Третья игра и третий вариант состава! Тренер в поиске, поэтому ни о какой победе не может быть и речи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      Vaval 24 июня 2017, 17:21

      Чичарито нет, победа в кармане.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 24 июня 2017, 17:16

      Вперёд Россия!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 24 июня 2017, 17:10

      Позади Москва. Отступать некуда

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > turist82 24 июня 2017, 17:41

      какая Москва? Москва слева и чуть выше, а позади Усады и Габишево....

      1
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      Рейтинг: +563

      tank219 24 июня 2017, 17:09

      Ну, вперед, Россия. Оле бл.дь

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