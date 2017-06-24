Бухаров и Смолов – в атаке сборной России, Чичарито и Вела сыграют впереди у Мексики

Сборные России и Мексики объявили стартовые составы на поединок заключительного тура группового раунда Кубка конфедераций.

Мексика: Очоа, Араухо, Рейес, Дос Сантос, Лайун, Вела, Морено, Эррера, Гуардадо, Лосано, Чичарито.

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов, Глушаков, Ерохин, Головин, Бухаров, Смолов.

Матч состоится в Казани на стадионе «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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