Кирьяков: «Индивидуально мексиканцы однозначно сильнее игроков сборной России»

Экс-нападающий национальной команды Сергей Кирьяков выразил мнение, что сборная России в плане индивидуального мастерства игроков уступает мексиканцам. По мнению специалиста, подопечным Станислава Черчесова для победы нужно выложиться более чем на 100 процентов.

– Мексиканские футболисты индивидуально сильнее наших?

– Однозначно да. Они лучше работают с мячом, двигаются быстрее. Плюс есть определенная группа футболистов, которые могут решить исход матча. Мексика – чрезвычайно сильный соперник.

– За счет чего тогда мы можем их победить?

– Во-первых – это поддержка зрителей. Во-вторых – нужно выложиться больше, чем на сто процентов, не дать соперникам свободного пространства. Мексиканцы – ребята быстрые, нельзя оставлять их без присмотра. Очень важно продемонстрировать быстрый переход из обороны в атаку.

Поединок Мексика – Россия начнется сегодня в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.