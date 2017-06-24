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    Кирьяков: «Индивидуально мексиканцы однозначно сильнее игроков сборной России»

    Экс-нападающий национальной команды Сергей Кирьяков выразил мнение, что сборная России в плане индивидуального мастерства игроков уступает мексиканцам. По мнению специалиста, подопечным Станислава Черчесова для победы нужно выложиться более чем на 100 процентов.

    – Мексиканские футболисты индивидуально сильнее наших?

    – Однозначно да. Они лучше работают с мячом, двигаются быстрее. Плюс есть определенная группа футболистов, которые могут решить исход матча. Мексика – чрезвычайно сильный соперник.

    – За счет чего тогда мы можем их победить?

    – Во-первых – это поддержка зрителей. Во-вторых – нужно выложиться больше, чем на сто процентов, не дать соперникам свободного пространства. Мексиканцы – ребята быстрые, нельзя оставлять их без присмотра. Очень важно продемонстрировать быстрый переход из обороны в атаку.

    Поединок Мексика – Россия начнется сегодня в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.06.2017 16:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 июня 2017, 17:38

      Он прав!

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