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  • Пепе хочет получить от «Бешикташа» двухлетний контракт с зарплатой 5 миллионов в год

Пепе хочет получить от «Бешикташа» двухлетний контракт с зарплатой 5 миллионов в год

24 июня 2017, 15:54
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Защитник «Реала» Пепе близок к переходу в «Бешикташ», сообщил агент Ахмет Булут, являющийся посредником в переговорах стамбульского клуба с представителем португальца Жорже Мендешем.

«В настоящее время я нахожусь в Лиссабоне по вопросу перехода Пепе. Есть большие клубы, заинтересованные в нем, но он близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Бешикташе», – сказал Булут.

Сообщается, что 34-летний футболист требует от «черных орлов» двухлетний контракт на 10 миллионов евро, а также 2,5 миллиона в качестве подписного бонуса. Тем не менее чемпионы Турции по-прежнему работают над соответствием правилам ФФП, поэтому для начала им нужно расстаться с кем-то из игроков, чтобы удовлетворить условия Пепе.

Ранее появилась информация, что на защитника также претендуют «Интер» и «ПСЖ». Напомним, что с 30 июня Пепе станет свободным агентом.

Источник: Football Espana
Турция. Суперлига Испания. Примера Реал Бешикташ Пепе
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Den Bull
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