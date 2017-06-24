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    Пепе хочет получить от «Бешикташа» двухлетний контракт с зарплатой 5 миллионов в год

    Защитник «Реала» Пепе близок к переходу в «Бешикташ», сообщил агент Ахмет Булут, являющийся посредником в переговорах стамбульского клуба с представителем португальца Жорже Мендешем.

    «В настоящее время я нахожусь в Лиссабоне по вопросу перехода Пепе. Есть большие клубы, заинтересованные в нем, но он близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Бешикташе», – сказал Булут.

    Сообщается, что 34-летний футболист требует от «черных орлов» двухлетний контракт на 10 миллионов евро, а также 2,5 миллиона в качестве подписного бонуса. Тем не менее чемпионы Турции по-прежнему работают над соответствием правилам ФФП, поэтому для начала им нужно расстаться с кем-то из игроков, чтобы удовлетворить условия Пепе.

    Ранее появилась информация, что на защитника также претендуют «Интер» и «ПСЖ». Напомним, что с 30 июня Пепе станет свободным агентом.

    Источник: Football Espana

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    24.06.2017 15:54
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