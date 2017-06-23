Карпин: «Черчесов стоял в воротах – какое там понимание футбола?»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о работе наставника сборной России Станислава Черчесова.

На данный момент россияне под руководством 53-летнего специалиста занимают третье место в группе А на Кубке конфедераций-2017, имея в активе по одной победе и поражению.

– Борис Игнатьев говорил о Черчесове следующее: «Мы его сделали капитаном, потому что он проявил смекалку, характер, строгость духа, твердость к полевым игрокам и лидерские качества». Было это у Станислава Саламовича?

– Это, видимо, только Борис Петрович и видел. Не знаю. Никто из полевых игроков этого не видел, не ощущал.

– А если говорить о понимании футбола? Вы со Станиславом Саламовичем много играли за российскую сборную и за «Спартак».

– Опять же… Понимание футбола… Можно было понять, когда ты находишься рядом с Пятницким, с Ледяховым – в центре поля. А Черчесов находился в воротах – какое там понимание? Я вообще не знал. Так же, как и сейчас, – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ».