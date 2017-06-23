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  • Карпин: «Черчесов стоял в воротах – какое там понимание футбола?»

Карпин: «Черчесов стоял в воротах – какое там понимание футбола?»

23 июня 2017, 23:33
67

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о работе наставника сборной России Станислава Черчесова.

На данный момент россияне под руководством 53-летнего специалиста занимают третье место в группе А на Кубке конфедераций-2017, имея в активе по одной победе и поражению.

– Борис Игнатьев говорил о Черчесове следующее: «Мы его сделали капитаном, потому что он проявил смекалку, характер, строгость духа, твердость к полевым игрокам и лидерские качества». Было это у Станислава Саламовича?

– Это, видимо, только Борис Петрович и видел. Не знаю. Никто из полевых игроков этого не видел, не ощущал.

– А если говорить о понимании футбола? Вы со Станиславом Саламовичем много играли за российскую сборную и за «Спартак».

– Опять же… Понимание футбола… Можно было понять, когда ты находишься рядом с Пятницким, с Ледяховым – в центре поля. А Черчесов находился в воротах – какое там понимание? Я вообще не знал. Так же, как и сейчас, – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав Карпин Валерий
Комментарии (67)
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suhoffmonstro
1498250804
Правильно Горлукович сказал" доверили сборную дублеру Дасаева"
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sidul1
1498251365
Молодец Карпин!Черчесов может только быковать на журналистов,единицы вратарей дружат с головой,но тут не этот случай.
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ProstoPolzovatel
1498254121
Своими словами Карпин всех вратарей, получается, оскорбил...Яшин, Дасаев, Субисаретта, Ван Дер Сар, Буффон...(список можно продолжать) - эти люди тоже не понимают футбол, потому что в воротах стояли??...ляпнул, так ляпнул
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cska-62
1498259134
Опаньки... Понимать футбол можно и с трибуны! Великий Висенте Феола вообще в футбол никогда не играл, и всю жизнь страдал от ожирения. Но до него никому не удавалось сделать сборную Бразилию чемпионом мира! И кто бы говорил? Тот, кто вылетел даже из ФНЛ...? Когда тот же Черчесов вытащил "Легию" из полной задницы и сделал её чемпионом и обладателем Кубка Польши! Разрыв от лидера был 10 очков, когда он "Легию" принял... О чемпионстве речь вообще не шла... В троечку призёров бы попасть. Потому и считают в Польше Черчесова ВОЛШЕБНИКОМ, а не тренером. Считал и считаю, что зря Черчесов со сборной связался, пока всем правит Мутко. Лучше бы клуб тренировал. У нас мало хороших тренеров. Но пока вижу, что выжимает он почти всё возможное из того материала, который имеется. И схемы его игры читаются легко. Вот только исполнительское мастерство - какое есть! Увы. Буду завтра (уже сегодня!) болеть за наших, но никакой трагедии в том, что не наберём три очка, делать не буду. Мы откровенно сильнее Новой Зеландии, и также откровенно пока слабее Португалии. Думаю, что мексиканцы сборной России по силам, но это тоже сборная с очень сильными игроками и поставленной игрой. Лёгкой прогулки точно не будет.
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15112007
1498273005
Только один тренер поднял бы сборную России со дна - это Бердыев.
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МАКАРШВЕД
1498273746
Карпин в эфире программы «Тотальный разбор», унизил Черчесова!!!!
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Краса
1498274050
Не хорошо Карпин сказал про Станислава Саламовича!
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Павелий
1498278713
Здесь не соглашусь с Карпиным. От ворот наоборот видно всю поляну. Сам вратарь, много чего полезного могу на игре каждому подсказать.
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Анжер
1498285622
Зависливая мразь ты карпин.Ты много добился будучи тренером.был бы спрос на тебя на телевидении не сидел.
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1498287712
Не хорошо Карпин в эфире человека унижать!!!Тем более сам нечего как тренер не добился его даже из Армавира поперли!
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