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    Карпин: «Черчесов стоял в воротах – какое там понимание футбола?»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о работе наставника сборной России Станислава Черчесова.

    На данный момент россияне под руководством 53-летнего специалиста занимают третье место в группе А на Кубке конфедераций-2017, имея в активе по одной победе и поражению.

    – Борис Игнатьев говорил о Черчесове следующее: «Мы его сделали капитаном, потому что он проявил смекалку, характер, строгость духа, твердость к полевым игрокам и лидерские качества». Было это у Станислава Саламовича?

    – Это, видимо, только Борис Петрович и видел. Не знаю. Никто из полевых игроков этого не видел, не ощущал.

    – А если говорить о понимании футбола? Вы со Станиславом Саламовичем много играли за российскую сборную и за «Спартак».

    – Опять же… Понимание футбола… Можно было понять, когда ты находишься рядом с Пятницким, с Ледяховым – в центре поля. А Черчесов находился в воротах – какое там понимание? Я вообще не знал. Так же, как и сейчас, – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2017 23:33
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 24 июня 2017, 12:53

      Только сейчас почему то Саламыч находится ближе к центру поля, а Карпин нигде.

      1
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      Рейтинг: +563

      tank219 24 июня 2017, 11:02

      Карпин опроверг: Те, кто смотрел передачу, прекрасно видели и слышали: речь шла о вратаре, а не о тренере Станиславе Черчесове. И о его понимании футбола, как игрока. На что я ответил: не представляю, каково это - понимать футбол из ворот, поскольку никогда в них не играл. Если кто-то не вникает в смысл сказанного или невнимательно смотрит, это не моя проблема.
      Короче - наше дело прокукарекать, а там хоть не рассветай.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июня 2017, 10:37

      Карпин сам то много понимает. Не сидел бы тут в студии как пришитый.

      5
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 24 июня 2017, 10:01

      Не хорошо Карпин в эфире человека унижать!!!Тем более сам нечего как тренер не добился его даже из Армавира поперли!

      4
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 24 июня 2017, 09:57

      Тогда выходит и Моуринью не тренер...

      -3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 > chempion_cska 24 июня 2017, 10:01

      Если бы он тренировал Саундхемтон примерно, с его веселым составчиком и привёл бы его хотя бы в Лигу Европы. Тогда да. А он работает с грандами и требует каждый год по 150 Лямов на трансферы, избавляясь от шрота.









      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > RedWhiteFans2 24 июня 2017, 11:40

      если ты забыл, он с Порту ЛЧ выиграл, после чего и ушел в гранд.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 24 июня 2017, 09:50

      Ни один тренер мира не сможет сделать из сборной России чемпиона, потому как не с кем этого делать по причине низкого индивидуального уровня.

      3
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      Рейтинг: +14

      Анжер 24 июня 2017, 09:27

      Зависливая мразь ты карпин.Ты много добился будучи тренером.был бы спрос на тебя на телевидении не сидел.

      4
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      Рейтинг: +130

      Бульба 24 июня 2017, 08:34

      Воротчик

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 июня 2017, 08:13

      Черчесов вообще нигде и ничего не добивался и сразу тренер сборной(чемпионат польши не в счет)

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Garrincha58 24 июня 2017, 11:38

      может быть, но не Карпину об этом рассуждать. У него и Польши нет.

      2
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      Рейтинг: +319

      Beim > Diesel133 24 июня 2017, 16:27

      Рассуждать об этом может каждый он тренер сборной! Которая финансируется гос средствами, в том числе и любым гражданином РФ. Вот когда создаст черчес свою команду за свои средства там его могут не осуждать

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 24 июня 2017, 08:09

      Карпин: - "...какое понятие о футболе может быть у вратаря?"
      Но даже при таком вратарском раскладе Черчесова - безо всякого понятия и понимания атакующего футбола, пожелаем нашей сборной ПОБЕДИТЬ мексиканцев!
      Чудеса бывают и на футбольном поле.
      Если наши ВЫИГРАЮТ, то это будет ЧУДО, вопреки всем вратарским понятиям Черчесова!
      Век живи и век учись!
      Вот и Черчесову есть чему учиться, а не только УПОВАТЬ на ЧУДО!
      Судя по всему, Черчесов, сам для себя решил, что он уже "всё знает"!!!
      Знает, да не всё!
      Черчесов знает только вратарские понятия, а на поле 11 игроков и все эти понятия и понимание их апмлуа - Черчесову ещё предстоит узнать и обучиться их понятиям!
      Десять против одного вратарского понимания, вот как МАЛО ещё знает тренер Черчесов!
      И пусть Стас НЕ ЛЕНИТСЯ, а учится! Учится и ещё раз УЧИТСЯ!
      Черчесов только первый вратарский класс закончил - на этом и закончилось его образование и остановился в росте.
      А кто будет дальше учиться, надо ведь заканчивать 11 классов.
      Впереди ещё 10 классов надо заканчивать, чтобы постичь азы футбольного мастерства и их понятия.
      Хватит ШИШЕК набивать!
      Пора за ум БРАТЬСЯ и заканчивать 11 классов, чтобы получить аттестат о полном среднем футбольном образовании!

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