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    Мутко: «Давайте пожелаем удачи нашей команде, чтобы мяч отскакивал в нужные места»

    Президент РФС Виталий Мутко пожелал удачи сборной России накануне матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики.

    Напомним, встреча пройдет завтра на стадионе «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Пообщался с Черчесовым – он сейчас в раздумьях о тактике и составе, ребята настроены на игру. Для нас завтра будет важный матч, ребята всe это понимают, лишних слов здесь не нужно.

    Про себя говорить не буду, но у команды мандража нет, все абсолютно спокойны. Ребята хотят победить, показать хорошую игру, порадовать болельщиков. Того же хотят и мексиканцы. Давайте пожелаем удачи нашей команде, чтобы мяч отскакивал в нужные места. Все-таки играем дома, должно немного подфартить», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.06.2017 21:33
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +54

      brost 24 июня 2017, 14:22

      "Пусть мяч отскакивает в нужные места. Судьи будут свистеть в нужную сторону, об этом я уже договорился",- заявил Мутко

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 24 июня 2017, 09:43

      Чтобы была удача надо постараться играть в футбол.

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 июня 2017, 09:02

      Для того, чтобы мяч отскакивал в нужные места нужны меткие ребята, чтобы точно попадали в СТОЛБОВ нашей сборной!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 24 июня 2017, 07:22

      Без удачи никуда в спорте, так что конечно надо пожелать удачи нашим.Пусть бьются до конца и думаю удача тоже поможет.

      2
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      Рейтинг: +231

      yanedo 24 июня 2017, 06:16

      хочу чтоб мяч отскочил в голову мудка ну очень нужно

      4
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      Рейтинг: +70

      savdail 24 июня 2017, 00:35

      В "нужные места"... Красиво сказал. Талант не пропьешь.

      1
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      Рейтинг: +36

      Rubin_kzan 23 июня 2017, 23:59

      Так может и до финала дойдём, если куда надо отскакивать будет

      4
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 23 июня 2017, 23:49

      Как всегда только на фарт и надежды, нет чтоб самим напрячься.

      4
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 23 июня 2017, 23:45

      ПУСТЬ ПУТИН ПРИЕДЕТ НА МАТЧ,ТОГДА ТОЧНО ВЫИГРАЕМ!

      2
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 23 июня 2017, 23:26

      Да,будем молить всевышнего,пусть поможет... И мячу отскочить,и мексиканцев подкосить... Это же легче,чем поднять задницу с креслаи сделать хоть что то полезное для нашего футбола...

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > dzhanavar 24 июня 2017, 09:04

      Давай еще Хоттабыча найдем где-нибудь! Он и ворота раздвинет!

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