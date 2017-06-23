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  • Мутко: «Давайте пожелаем удачи нашей команде, чтобы мяч отскакивал в нужные места»

Мутко: «Давайте пожелаем удачи нашей команде, чтобы мяч отскакивал в нужные места»

23 июня 2017, 21:33
29

Президент РФС Виталий Мутко пожелал удачи сборной России накануне матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики.

Напомним, встреча пройдет завтра на стадионе «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Пообщался с Черчесовым – он сейчас в раздумьях о тактике и составе, ребята настроены на игру. Для нас завтра будет важный матч, ребята всe это понимают, лишних слов здесь не нужно.

Про себя говорить не буду, но у команды мандража нет, все абсолютно спокойны. Ребята хотят победить, показать хорошую игру, порадовать болельщиков. Того же хотят и мексиканцы. Давайте пожелаем удачи нашей команде, чтобы мяч отскакивал в нужные места. Все-таки играем дома, должно немного подфартить», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Мексика Мутко Виталий
Комментарии (29)
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Garrincha58
1498243157
тактика такая чтобы мяч отскакивал туда куда надо
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DeutschlandUberAlles
1498243507
Леонтий жжёт !
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insider_retro
1498243526
Приятно и познавательно, когда спортивнофутбольный чиновник перед ответственным матчем возлагает особые надежды на отскок мяча в нужные места... Наверно резервы чести и достоинства закончились.... Не вовремя...
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cska-62
1498243728
"Давайте пожелаем удачи нашей команде, чтобы мяч отскакивал в нужные места". В.Л.Мутко Мне совершенно непонятно, почему сборная России по футболу укомплектована футболистами, а не "волшебниками" типа Кашпировского, Чумака или Грабового?! Вот у кого мяч должен был бы отскакивать в "нужные места", если бы они действительно были "волшебниками", а не проходимцами!
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dzhanavar
1498249594
Да,будем молить всевышнего,пусть поможет... И мячу отскочить,и мексиканцев подкосить... Это же легче,чем поднять задницу с креслаи сделать хоть что то полезное для нашего футбола...
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suhoffmonstro
1498250968
Как всегда только на фарт и надежды, нет чтоб самим напрячься.
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Rubin_kzan
1498251548
Так может и до финала дойдём, если куда надо отскакивать будет
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yanedo
1498274166
хочу чтоб мяч отскочил в голову мудка ну очень нужно
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Nesterenko
1498278142
Без удачи никуда в спорте, так что конечно надо пожелать удачи нашим.Пусть бьются до конца и думаю удача тоже поможет.
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chempion_cska
1498286615
Чтобы была удача надо постараться играть в футбол.
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