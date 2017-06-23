Мутко: «Давайте пожелаем удачи нашей команде, чтобы мяч отскакивал в нужные места»

Президент РФС Виталий Мутко пожелал удачи сборной России накануне матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики.

Напомним, встреча пройдет завтра на стадионе «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Пообщался с Черчесовым – он сейчас в раздумьях о тактике и составе, ребята настроены на игру. Для нас завтра будет важный матч, ребята всe это понимают, лишних слов здесь не нужно.

Про себя говорить не буду, но у команды мандража нет, все абсолютно спокойны. Ребята хотят победить, показать хорошую игру, порадовать болельщиков. Того же хотят и мексиканцы. Давайте пожелаем удачи нашей команде, чтобы мяч отскакивал в нужные места. Все-таки играем дома, должно немного подфартить», – сказал Мутко.