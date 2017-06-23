Черчесов: «На бумаге Мексика лучше нас, но мы четко понимаем, что делать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики.

Встреча пройдет завтра на стадионе «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

– Мексику и Россию разделяют 46 строчек в рейтинге ФИФА. Из шести последних чемпионатов мира мексиканцы выходили в плей-офф шесть раз, а Россия – ноль. Мексиканские игроки гораздо более опытны и играют в европейских топ-лигах, а все наши – в РФПЛ. За счет чего мы можем обыграть эту команду?

– Раз команда настолько выше нас по той или иной причине, думаю, это и определяет то, что они на бумаге лучше нас. Перед турниром я говорил: единственная команда, не являющаяся чемпионом континента, – мы. Изначально мы начали с последнего места, идем вперед. Мы уважаем команду Мексики, она сыграла хорошо и в этих двух матчах. Мы четко понимаем, что нам делать. У мексиканцев есть варианты, у нас их нет.