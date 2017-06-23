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    Черчесов: «На бумаге Мексика лучше нас, но мы четко понимаем, что делать»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики.

    Встреча пройдет завтра на стадионе «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    – Мексику и Россию разделяют 46 строчек в рейтинге ФИФА. Из шести последних чемпионатов мира мексиканцы выходили в плей-офф шесть раз, а Россия – ноль. Мексиканские игроки гораздо более опытны и играют в европейских топ-лигах, а все наши – в РФПЛ. За счет чего мы можем обыграть эту команду?

    – Раз команда настолько выше нас по той или иной причине, думаю, это и определяет то, что они на бумаге лучше нас. Перед турниром я говорил: единственная команда, не являющаяся чемпионом континента, – мы. Изначально мы начали с последнего места, идем вперед. Мы уважаем команду Мексики, она сыграла хорошо и в этих двух матчах. Мы четко понимаем, что нам делать. У мексиканцев есть варианты, у нас их нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2017 21:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 24 июня 2017, 16:17

      Большое сомнение,что ты вообще понимаешь... Не говоря уже о четкости...

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 24 июня 2017, 00:34

      он ещё не понимает

      что козлом отпущения станет



      а Бердыев слишком своенравен

      лишних от кормушки отодвинет

      и своими замкнёт



      так Курбан хоть результат даёт стабильно



      короче говоря перспектива, на мой взгляд, далеко не радужная

      .

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 июня 2017, 22:00

      Ну вот, тренер чётко понимает, что вариантов нет.... А мы по простоте душевной всё надеемся...

      1
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 23 июня 2017, 21:59

      "У мексиканцев есть варианты, у нас их нет." У мексики два варианта: занять первое место в группе или второе, у нас только один вариант - упаковать чемоданы и отправиться в отпуск. Кому вообще пришла идея Саламыча в сборную позвать?

      2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 июня 2017, 21:46

      Шансы есть.

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 23 июня 2017, 21:39

      Футбол с Мутко не изменится

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 июня 2017, 21:30

      мы четко понимаем что нам делать - выпущу семь защитников

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Garrincha58 23 июня 2017, 22:02

      И всю игру выбивать в ауты...

      1
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