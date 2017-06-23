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  • Лопырева: «Нужно рассказать всем, что в России безопасно, а на улицах нет медведей»

Лопырева: «Нужно рассказать всем, что в России безопасно, а на улицах нет медведей»

23 июня 2017, 13:27
16

Известная телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева рассказала о своих задачах в преддверии чемпионата мира в России. Напомним, что Лопырева является послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону.

«Быть послом – большая честь. Помимо публичной, ведется много закулисной работы. Мы инспектируем стадионы, устраиваем медиатуры, встречаемся с волонтерами. Но медийная работа тоже очень важна. Мы ведем ее и за пределами нашей страны.

Наша задача – рассказать всем, что в России безопасно, что нужно ехать на чемпионат мира, что у нас не ходят медведи по улицам и люди очень гостеприимны», – сказала Лопырева.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия
Комментарии (16)
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insider_retro
1498216994
Кроме большой чести, это ещё и большая ответственность... У нас проблем выше крыши в преддверии ЧМ... А по сему не надо увлекаться "работой" за рубежом... Говорит с таким пафосом, как будто на заводе за станком смену тянет...
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Garrincha58
1498218821
она совсем что ли блондинка или придуривается(красится) уже давно всем ясно что никаких опасностей и тем более мимишек в России нет и никогда не было и люди все это знают и нечего уже всем доказывать, кому надо тот приедет
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mihail200606
1498219572
Тупая курица, которая думает,что у нее получается делать важное дело..
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alex1951
1498219919
...медведёв и вправду нету, но зато ,,лопыревушек,, в мини юбках хоть отбавляй! Новый-старый бренд России. Лопыревой. Высоко неси знамя русских красоток и победа будет за нами! Только бригаду отправь загодя к мексиканцам ,пока не поздно, а то они за судей больше переживают...а тут ты ,с бригадой ...эх маа!
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momwig_
1498220607
Да, про медведей на улицах - это крайне важно. А то приедет иностранец на медведей поохотиться - которые на улицах - а их нет... "А отседова у гостя политическая злость"©... и больше не приедет. Спасибо, Вика, от всех медведей спасибо! И что бы Россия без тебя делала... )))
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DeutschlandUberAlles
1498220725
На улице медведей нет, есть медведь в правительстве!
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vladik12
1498221038
В смысле нет медведей?
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tank219
1498224608
Что за публично-закулисная работа, где бл.ди медведей заменили
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subbotaspartak
1498225937
... честь. Помимо публичной, ведется много закулисной работы... Кому то везёт, а тут всё перед кулисами... такая работа... у Субботы.
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multiscan
1498230329
1) У меня родственники жили несколько лет на Новой Земле (а это-Россия), там белые медведи бродят по улицам, как по проспекту! 2) В России безопасно? Так мы на лидирующих позициях по уровню уличной и бытовой преступности.У нас почти под окнами дома расположен посёлок от одного из заводов, по ночам его освещают только маячки полицейских машин, электричество, зачастую, вырубается с наступлением темноты...
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