Лопырева: «Нужно рассказать всем, что в России безопасно, а на улицах нет медведей»

Известная телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева рассказала о своих задачах в преддверии чемпионата мира в России. Напомним, что Лопырева является послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону.

«Быть послом – большая честь. Помимо публичной, ведется много закулисной работы. Мы инспектируем стадионы, устраиваем медиатуры, встречаемся с волонтерами. Но медийная работа тоже очень важна. Мы ведем ее и за пределами нашей страны.

Наша задача – рассказать всем, что в России безопасно, что нужно ехать на чемпионат мира, что у нас не ходят медведи по улицам и люди очень гостеприимны», – сказала Лопырева.