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    Лопырева: «Нужно рассказать всем, что в России безопасно, а на улицах нет медведей»

    Известная телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева рассказала о своих задачах в преддверии чемпионата мира в России. Напомним, что Лопырева является послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону.

    «Быть послом – большая честь. Помимо публичной, ведется много закулисной работы. Мы инспектируем стадионы, устраиваем медиатуры, встречаемся с волонтерами. Но медийная работа тоже очень важна. Мы ведем ее и за пределами нашей страны.

    Наша задача – рассказать всем, что в России безопасно, что нужно ехать на чемпионат мира, что у нас не ходят медведи по улицам и люди очень гостеприимны», – сказала Лопырева.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.06.2017 13:27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 23 июня 2017, 18:05

      1) У меня родственники жили несколько лет на Новой Земле (а это-Россия), там белые медведи бродят по улицам, как по проспекту! 2) В России безопасно? Так мы на лидирующих позициях по уровню уличной и бытовой преступности.У нас почти под окнами дома расположен посёлок от одного из заводов, по ночам его освещают только маячки полицейских машин, электричество, зачастую, вырубается с наступлением темноты...

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      Рейтинг: +1814

      vitvik > multiscan 23 июня 2017, 21:49

      Вот Лопырёва и следит, чтобы иностранцев к вам под окна не заманили.

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      Рейтинг: +1814

      vitvik > multiscan 23 июня 2017, 21:52

      "Электричество, зачастую, вырубается с наступлением темноты". Значит днём-то оно светит, и гулять совсем не страшно.

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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Аvenger 23 июня 2017, 23:48

      Очень похоже на фавеллы Бразилии, но это, всего-навсего, российский Саратов,обычная девятиэтажка в окружении железной дороги, в нескольких сотнях метров от берега Волги, в, увы, бывшей промзоне... Почему бывшей? А потому, что здесь несколько заводов, увы, неработающих и неработающий же порт. А полиции не так уж и много, просто очень часто можно услышать по ночам сирены. И шутить на эту тему что-то не охота..

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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Аvenger 24 июня 2017, 01:01

      Не хочу развивать эту тему на сайте, который для этого не предназначен. Просто хочу заметить, что я с вами в вопросе про отдельный регион совершенно не согласен. Не очень согласен, что у нас в стране так уж безопасно, к сожалению и к нашему стыду. А про различные обращения, ваши предложения, просто, извините, смешны! Давайте прекратим эту бодягу, давайте лучше про футбол. По теме новости мы свои мнения уже высказали.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 июня 2017, 16:52

      ... честь. Помимо публичной, ведется много закулисной работы...
      Кому то везёт, а тут всё перед кулисами... такая работа... у Субботы.

      1
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      Рейтинг: +563

      tank219 23 июня 2017, 16:30

      Что за публично-закулисная работа, где бл.ди медведей заменили

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > tank219 23 июня 2017, 17:38

      Замечательно.....

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 июня 2017, 15:25

      На улице медведей нет, есть медведь в правительстве!

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 23 июня 2017, 15:23

      Да, про медведей на улицах - это крайне важно. А то приедет иностранец на медведей поохотиться - которые на улицах - а их нет... "А отседова у гостя политическая злость"©... и больше не приедет. Спасибо, Вика, от всех медведей спасибо! И что бы Россия без тебя делала... )))

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 23 июня 2017, 15:11

      ...медведёв и вправду нету,
      но зато ,,лопыревушек,, в мини юбках хоть
      отбавляй!
      Новый-старый бренд России.
      Лопыревой. Высоко неси знамя русских красоток и победа будет за нами!
      Только бригаду отправь загодя к мексиканцам ,пока не поздно,
      а то они за судей больше переживают...а тут ты ,с бригадой ...эх маа!

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 июня 2017, 15:06

      Тупая курица, которая думает,что у нее получается делать важное дело..

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 июня 2017, 14:53

      она совсем что ли блондинка или придуривается(красится) уже давно всем ясно что никаких опасностей и тем более мимишек в России нет и никогда не было и люди все это знают и нечего уже всем доказывать, кому надо тот приедет

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 июня 2017, 14:23

      Кроме большой чести, это ещё и большая ответственность... У нас проблем выше крыши в преддверии ЧМ... А по сему не надо увлекаться "работой" за рубежом... Говорит с таким пафосом, как будто на заводе за станком смену тянет...

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