Лопырева: «Нужно рассказать всем, что в России безопасно, а на улицах нет медведей»

1) У меня родственники жили несколько лет на Новой Земле (а это-Россия), там белые медведи бродят по улицам, как по проспекту! 2) В России безопасно? Так мы на лидирующих позициях по уровню уличной и бытовой преступности.У нас почти под окнами дома расположен посёлок от одного из заводов, по ночам его освещают только маячки полицейских машин, электричество, зачастую, вырубается с наступлением темноты...
Известная телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева рассказала о своих задачах в преддверии чемпионата мира в России. Напомним, что Лопырева является послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону.
«Быть послом – большая честь. Помимо публичной, ведется много закулисной работы. Мы инспектируем стадионы, устраиваем медиатуры, встречаемся с волонтерами. Но медийная работа тоже очень важна. Мы ведем ее и за пределами нашей страны.
Наша задача – рассказать всем, что в России безопасно, что нужно ехать на чемпионат мира, что у нас не ходят медведи по улицам и люди очень гостеприимны», – сказала Лопырева.