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    Барбоза: «Гол в ворота России – скорее, следствие не ошибки, а индивидуального мастерства Роналду»

    Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что результат встречи между сборными России и Португалии сделал Криштиану Роналду, использовавший свое мастерство.

    Сам матч закончился с минимальным перевесом в счете в пользу португальцев – 1:0.

    – Вы говорили, что главной дуэлью матча станет противостояние Джикии и Роналду. Кто выиграл?

    – В целом Джикия сыграл хорошо. Правда, не думаю, что он часто противостоял именно Роналду.

    – Кто, по-вашему, отвечал за Криштиану?

    – Человек в маске. Кое-что у него получилось, кое-что – нет, но матч защитник не провалил.

    – Но Криштиану забил именно из-под Кудряшова, хотя Акинфеев взял вину на себя.

    – Это подход настоящего капитана, когда отвечаешь за всю команду. Гол, скорее, следствие не ошибки, а индивидуального мастерства Роналду. Это человек, который сделал разницу – создали момент, Криштиану его реализовал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2017 09:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 23 июня 2017, 12:07

      Оба виноваты. Кудряшов зону держал, вместо Роналду, а Акинфеев в полу позиции застрял. Ты уж или за мячом выходи, или на ленточке жди.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +86

      orstho-68 23 июня 2017, 11:22

      Пургу несет агент

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6627

      maior-60 23 июня 2017, 10:04

      Тухлятина!

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