Барбоза: «Гол в ворота России – скорее, следствие не ошибки, а индивидуального мастерства Роналду»

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что результат встречи между сборными России и Португалии сделал Криштиану Роналду, использовавший свое мастерство.

Сам матч закончился с минимальным перевесом в счете в пользу португальцев – 1:0.

– Вы говорили, что главной дуэлью матча станет противостояние Джикии и Роналду. Кто выиграл?

– В целом Джикия сыграл хорошо. Правда, не думаю, что он часто противостоял именно Роналду.

– Кто, по-вашему, отвечал за Криштиану?

– Человек в маске. Кое-что у него получилось, кое-что – нет, но матч защитник не провалил.

– Но Криштиану забил именно из-под Кудряшова, хотя Акинфеев взял вину на себя.

– Это подход настоящего капитана, когда отвечаешь за всю команду. Гол, скорее, следствие не ошибки, а индивидуального мастерства Роналду. Это человек, который сделал разницу – создали момент, Криштиану его реализовал.