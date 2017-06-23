Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дмитрий Комбаров: «Играть с Португалией весь матч в высоком темпе сложно»

Дмитрий Комбаров: «Играть с Португалией весь матч в высоком темпе сложно»

23 июня 2017, 07:15
4

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров считает, что команда достойно выглядела в проигранном матче второго тура Кубка конфедераций против Португалии (0:1). Он отметил то, что все российские футболисты выложились на 100 процентов, но это не помогла получить положительный результат.

Свой заключительный матч на групповом этапе турнира сборная России проведет против Мексики в субботу, 24 июня в Казани, начало игры – в 18:00 по московскому времени.

– Результат, к сожалению, отрицательный, и ощущения от прошедшего матча, соответственно, такие же. Обидно... В определенные моменты матча нам удавалось контролировать игру. Во втором тайме даже поджали португальцев к их воротам, постоянно атаковали, нанесли немало опасных ударов, но не повезло — к взятию ворот наши старания не привели.

– Во второй половине игры, примерно с 75-й минуты, сборная России перестала активно атаковать и снова, как и в первом тайме, отошла к своим воротам. Это тренерская установка или усталость?

— Конечно, в таком темпе, который мы пытались навязывать в первые полчаса второго тайма, очень сложно играть весь матч. Кроме того, португальцы пытались убегать в контратаки тогда, когда мы включали максимальные скорости и давление в атаке. Соперник часто использовал вертикальные передачи, поэтому приходилось много бегать. Наверное, немного не хватило сил. Но в самой концовке встречи все равно удалось немного поджать соперника.

– Перед матчем многие говорили, что самое главное, чтобы в игре с Португалией за нашу команду не было стыдно. Как думаете, за эту игру болельщикам не стыдно?

– Могу сказать, что каждый игрок сборной России старался и выкладывался полностью. Но это футбол, и мы проиграли очень сильной сборной — действующим чемпионам Европы. Конечно, все ребята очень расстроены, потому что все отдались игре без остатка, но добиться положительного результата не удалось.

Источник: Известия
Кубок конфедераций Россия Португалия Комбаров Дмитрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DUMOH
1498202340
Другие могут,а вы нет...Филоните на тренеровках,физухи вобще мизер...Зато получаете деньги,словно ведущие футболтсты
Ответить
Кривоножка
1498203894
Ребят...где мы ??? А где португальцы??? Где лучший футболист мира на данный момент?кто ЧЕ? Очень много очевидных фактов,которые говорят о классе сборных. "Но я жду чуда ,как 20 лет назад,а ты не веришь ,как Москва слезам,хватит сказок... И всяких историй,победы ждать не стоит"!В Россию можем только верить!
Ответить
RedWhiteFans2
1498204076
У нас вообще мало в стране физически подготовленных футболистов. Кроссы что ли они не бегают и упражнения на выносливость не делают.
Ответить
Главные новости
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
2
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
7
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
1
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
11
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+