Дмитрий Комбаров: «Играть с Португалией весь матч в высоком темпе сложно»

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров считает, что команда достойно выглядела в проигранном матче второго тура Кубка конфедераций против Португалии (0:1). Он отметил то, что все российские футболисты выложились на 100 процентов, но это не помогла получить положительный результат.

Свой заключительный матч на групповом этапе турнира сборная России проведет против Мексики в субботу, 24 июня в Казани, начало игры – в 18:00 по московскому времени.

– Результат, к сожалению, отрицательный, и ощущения от прошедшего матча, соответственно, такие же. Обидно... В определенные моменты матча нам удавалось контролировать игру. Во втором тайме даже поджали португальцев к их воротам, постоянно атаковали, нанесли немало опасных ударов, но не повезло — к взятию ворот наши старания не привели.

– Во второй половине игры, примерно с 75-й минуты, сборная России перестала активно атаковать и снова, как и в первом тайме, отошла к своим воротам. Это тренерская установка или усталость?

— Конечно, в таком темпе, который мы пытались навязывать в первые полчаса второго тайма, очень сложно играть весь матч. Кроме того, португальцы пытались убегать в контратаки тогда, когда мы включали максимальные скорости и давление в атаке. Соперник часто использовал вертикальные передачи, поэтому приходилось много бегать. Наверное, немного не хватило сил. Но в самой концовке встречи все равно удалось немного поджать соперника.

– Перед матчем многие говорили, что самое главное, чтобы в игре с Португалией за нашу команду не было стыдно. Как думаете, за эту игру болельщикам не стыдно?

– Могу сказать, что каждый игрок сборной России старался и выкладывался полностью. Но это футбол, и мы проиграли очень сильной сборной — действующим чемпионам Европы. Конечно, все ребята очень расстроены, потому что все отдались игре без остатка, но добиться положительного результата не удалось.