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    Дмитрий Комбаров: «Играть с Португалией весь матч в высоком темпе сложно»

    Защитник сборной России Дмитрий Комбаров считает, что команда достойно выглядела в проигранном матче второго тура Кубка конфедераций против Португалии (0:1). Он отметил то, что все российские футболисты выложились на 100 процентов, но это не помогла получить положительный результат.

    Свой заключительный матч на групповом этапе турнира сборная России проведет против Мексики в субботу, 24 июня в Казани, начало игры – в 18:00 по московскому времени.

    – Результат, к сожалению, отрицательный, и ощущения от прошедшего матча, соответственно, такие же. Обидно... В определенные моменты матча нам удавалось контролировать игру. Во втором тайме даже поджали португальцев к их воротам, постоянно атаковали, нанесли немало опасных ударов, но не повезло — к взятию ворот наши старания не привели.

    – Во второй половине игры, примерно с 75-й минуты, сборная России перестала активно атаковать и снова, как и в первом тайме, отошла к своим воротам. Это тренерская установка или усталость?

    — Конечно, в таком темпе, который мы пытались навязывать в первые полчаса второго тайма, очень сложно играть весь матч. Кроме того, португальцы пытались убегать в контратаки тогда, когда мы включали максимальные скорости и давление в атаке. Соперник часто использовал вертикальные передачи, поэтому приходилось много бегать. Наверное, немного не хватило сил. Но в самой концовке встречи все равно удалось немного поджать соперника.

    – Перед матчем многие говорили, что самое главное, чтобы в игре с Португалией за нашу команду не было стыдно. Как думаете, за эту игру болельщикам не стыдно?

    – Могу сказать, что каждый игрок сборной России старался и выкладывался полностью. Но это футбол, и мы проиграли очень сильной сборной — действующим чемпионам Европы. Конечно, все ребята очень расстроены, потому что все отдались игре без остатка, но добиться положительного результата не удалось.

    Источник: Известия

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    23.06.2017 07:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 23 июня 2017, 10:47

      У нас вообще мало в стране физически подготовленных футболистов. Кроссы что ли они не бегают и упражнения на выносливость не делают.

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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN > RedWhiteFans2 23 июня 2017, 10:56

      Чили-Германия смотрел...на протяжении практически всего матча высокие скорости,прессинг и т.д. - видимо да - не хватает физики нашим - в таком темпе хватило только на полчаса во втором тайме...(

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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 23 июня 2017, 10:44

      Ребят...где мы ??? А где португальцы??? Где лучший футболист мира на данный момент?кто ЧЕ? Очень много очевидных фактов,которые говорят о классе сборных. "Но я жду чуда ,как 20 лет назад,а ты не веришь ,как Москва слезам,хватит сказок... И всяких историй,победы ждать не стоит"!В Россию можем только верить!

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 23 июня 2017, 10:19

      Другие могут,а вы нет...Филоните на тренеровках,физухи вобще мизер...Зато получаете деньги,словно ведущие футболтсты

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