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    Барбоза: «Не увидел высокомерия у Португалии. Значит, русских опасались»

    Известный футбольный агент Паулу Барбоза уверен, что в прошедшем матче второго тура Кубка конфедераций сборная Португалии играла с Россией с определенной долей опаски. На определенном этапе встрече россияне имели серьезное преимущество по игре, считает португалец.

    Напомним, что встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу сборной Португалии. Свой заключительный матч на групповом этапе турнира сборная России проведет против Мексики в субботу, 24 июня, в Казани. Начало игры – в 18:00 по московскому времени.

    – У вас скорее позитивные впечатления от сборной России?

    – Ну, конечно. Уже привык, что в вашей стране по отношению к футболу есть две крайности: или все просто великолепно, или, наоборот, хуже некуда. Это же философия такая, когда «все или ничего». Читаю прессу, знаю многих русских, и до начала турнира все говорили, что ситуация плохая, из группы не выйдем, сборная слабая. Никто ни во что не верил! ОК. Потом последовала победа над Новой Зеландией, и вдруг начали рассуждать чуть ли ни о первом месте на Кубке конфедераций! С чего бы это?

    – А как надо?

    – Почему бы не мыслить здраво? У Португалии есть Роналду, у России – нет. Вы провели хорошую встречу и как минимум второй тайм сыграли не просто на равных, а имели преимущество! У вас есть команда, которая сейчас может выглядеть достойно. Уже не говорю о том, что несколько очень важных футболистов не смогли принять участие в Кубке конфедераций из-за травм.

    – Мы же давно с вами знакомы, и я вынужден отметить наглую лесть.

    – Почему же наглую?

    – Потому, что взяли три очка у далеко не самых грозных новозеландцев и ни разу не попали в створ ворот Португалии.

    – Посмотрим матч с Мексикой и потом еще раз поговорим, кто кому льстит. Повторю свое мнение – у вас есть команда. Португальцы действовали очень осторожно, понимая и уважая силу соперника. Я не увидел высокомерия. Значит, русских опасались.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2017 07:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 23 июня 2017, 08:58

      "Португальцы действовали очень осторожно, понимая и уважая силу соперника"
      Может быть Португальцы просто действовали профессионально, т.е. не позволяли себе пренебрежение и недооценку соперника?
      Посмотрим, как они будут играть с НовЗел - тоже будут "бояться" или просто профессионально соберутся и спокойно профессионально обыграют, затратив необходимый минимум сил.

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