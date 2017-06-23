Барбоза: «Не увидел высокомерия у Португалии. Значит, русских опасались»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза уверен, что в прошедшем матче второго тура Кубка конфедераций сборная Португалии играла с Россией с определенной долей опаски. На определенном этапе встрече россияне имели серьезное преимущество по игре, считает португалец.

Напомним, что встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу сборной Португалии. Свой заключительный матч на групповом этапе турнира сборная России проведет против Мексики в субботу, 24 июня, в Казани. Начало игры – в 18:00 по московскому времени.

– У вас скорее позитивные впечатления от сборной России?

– Ну, конечно. Уже привык, что в вашей стране по отношению к футболу есть две крайности: или все просто великолепно, или, наоборот, хуже некуда. Это же философия такая, когда «все или ничего». Читаю прессу, знаю многих русских, и до начала турнира все говорили, что ситуация плохая, из группы не выйдем, сборная слабая. Никто ни во что не верил! ОК. Потом последовала победа над Новой Зеландией, и вдруг начали рассуждать чуть ли ни о первом месте на Кубке конфедераций! С чего бы это?

– А как надо?

– Почему бы не мыслить здраво? У Португалии есть Роналду, у России – нет. Вы провели хорошую встречу и как минимум второй тайм сыграли не просто на равных, а имели преимущество! У вас есть команда, которая сейчас может выглядеть достойно. Уже не говорю о том, что несколько очень важных футболистов не смогли принять участие в Кубке конфедераций из-за травм.

– Мы же давно с вами знакомы, и я вынужден отметить наглую лесть.

– Почему же наглую?

– Потому, что взяли три очка у далеко не самых грозных новозеландцев и ни разу не попали в створ ворот Португалии.

– Посмотрим матч с Мексикой и потом еще раз поговорим, кто кому льстит. Повторю свое мнение – у вас есть команда. Португальцы действовали очень осторожно, понимая и уважая силу соперника. Я не увидел высокомерия. Значит, русских опасались.