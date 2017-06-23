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    Лев: «Санчес и другие в Чили – это слаженный оркестр»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился наблюдениями от матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций против Чили (1:1). Немецкий специалист отметил, что соперник имел преимущество перед его командой в виде более сыгранного состава.

    – Ларс Штиндль сегодня сыграл на острие атаки.

    – Сегодня я выставил его впереди, потому что он всегда хорошо цепляется за мяч. И сегодня он это убедительно делал, а не только забил мяч. Это достаточно опытный футболист, он спокоен, уверен в себе. Штиндль давно уже стал личностью, это очень хороший, уравновешенный игрок и человек.

    – Показалось, что в первом тайме ваши игроки растерялись.

    – Мне не показалось, что в первом тайме наши игроки были растеряны. Только в первые 10 минут были сложности. Гол произошел из-за ошибки, но мы быстро собрались и показали, на что способны, уравняв счет и игру. Чилийская команда – сыгранная, она играет в таком составе годы. Санчес и другие – это слаженный оркестр. По сыгранности сравнений быть не может, и надо это принимать во внимание при сравнении. Оборона удалась нам прекрасно. Мы играли очень разумно и интенсивно. Мешали чилийцам, не давали им проходить в штрафную.

    – Ваши впечатления от атмосферы на «Казань Арене»?

    – Арена прекрасна. Сочи и Казань – отличные стадионы, современные. Газон в отличном состоянии, на нем можно здорово играть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2017 00:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +107

      Joker 555 23 июня 2017, 06:50

      Чили лучшая команда. Это идеальная модель современного футбола.

      1
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      Рейтинг: +121

      Hasanino 23 июня 2017, 04:09

      Блин как ж сложно воспринимать его всерьёз после его козявок ((((

      0
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 23 июня 2017, 02:09

      Прессинг у Чили хорош

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