Зюганов: «По Португалии сразу видно: не случайно они выиграли Европу»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поделился наблюдениями от просмотра матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Португалии (0:1). Зюганов признался, что получал наслаждение от игры португальцев.

«Любой турнир такого уровня – это праздник. А если учесть, что приехали гранды мирового футбола со всех континентов, праздник вдвойне. С другой стороны, это репетиция накануне чемпионата мира. Хорошая тренировка команд и подготовка организаторов.

Теперь что касается уровня игры. Я смотрел матч сборной России против Новой Зеландии. Та команда, конечно, послабее. Поэтому у наших было больше шансов. Ну а по португальцам сразу видно: не случайно они выиграли Европу. Одно наслаждение смотреть за техникой, они быстрее двигаются, быстрее думают. Точнее бьют. Смотрите: в первом тайме (матча с Россией) они произвели три удара по нашим воротам, и один пришелся в цель», – сказал Зюганов.