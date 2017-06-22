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    Зюганов: «По Португалии сразу видно: не случайно они выиграли Европу»

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поделился наблюдениями от просмотра матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Португалии (0:1). Зюганов признался, что получал наслаждение от игры португальцев.

    «Любой турнир такого уровня – это праздник. А если учесть, что приехали гранды мирового футбола со всех континентов, праздник вдвойне. С другой стороны, это репетиция накануне чемпионата мира. Хорошая тренировка команд и подготовка организаторов.

    Теперь что касается уровня игры. Я смотрел матч сборной России против Новой Зеландии. Та команда, конечно, послабее. Поэтому у наших было больше шансов. Ну а по португальцам сразу видно: не случайно они выиграли Европу. Одно наслаждение смотреть за техникой, они быстрее двигаются, быстрее думают. Точнее бьют. Смотрите: в первом тайме (матча с Россией) они произвели три удара по нашим воротам, и один пришелся в цель», – сказал Зюганов.

    Источник: Газета.ру

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    22.06.2017 13:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 23 июня 2017, 05:45

      ВЫ своего нападающего из Мавзолея поднимите.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 22 июня 2017, 21:04

      Ну теперь к Валере на передачу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 22 июня 2017, 20:10

      этот то зачем вылез?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 22 июня 2017, 19:09

      Экспертиза на уровне дяди Васи из двора во время игры в домино !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 июня 2017, 15:40

      Не должен коммунист буржуев хвалить,
      Валить их надо! Валить!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +816

      diktatop 22 июня 2017, 14:11

      вот это весомое мнение, от профи футбола

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 22 июня 2017, 14:09

      О,блин, еще один эксперт обьявился...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 22 июня 2017, 14:08

      По России сразу видно,не случайно вся страна в жопе,как и футбол

      -1
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 > ALeX-161-rus 22 июня 2017, 14:28

      ха-ха-ха... Зачет

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +582

      мароко 22 июня 2017, 14:04

      По России тоже видно, что все сливают!!!

      2
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 22 июня 2017, 13:58

      АГА - 5 РАЗ ВНИЧЬЮ СЫГРАЛИ И ВЫЙГРАЛИ У уЭЛЬСА)))

      1
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