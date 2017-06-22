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    Мутко: «Матч с Мексикой будет для сборной России как финал»

    Президент РФС Виталий Мутко отметил важность предстоящего матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций против команды Мексики.

    Стоит отметить, что для выхода в полуфинал турнира подопечным Станислава Черчесова необходимо выигрывать у мексиканцев.

    «Сборная Мексики по уровню схожа с португальцами, это команда, обладающая звездными игроками, очень мобильная и быстрая сборная, с отлаженными командными действиями. Вчера мексиканцы показали характер, переломив ход игры с командой Новой Зеландии и выиграв со счетом 2:1. В общем, этот соперник далеко не подарок, и нам предстоит важнейший матч, он будет для нашей сборной как финал. Если наша команда будет играть так, как во втором тайме матча с португальцами, то шансы у нас появятся.

    Мексиканцы находятся выше нас в таблице, поэтому у них будет маленькое психологическое и тактическое преимущество и игра будет интересной. Надеюсь, что наши ребята порадуют болельщиков, которые хотят результата, они это понимают», – сказал Мутко.

    Матч между сборными России и Мексики пройдет 24 июня в Казани и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    22.06.2017 12:13
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 22 июня 2017, 20:09

      Для Мутко похоже финалов не будет!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 июня 2017, 18:59

      Так нашей сборной сейчас на каждый матч нужно выходить как на финал !
      Другого варианта нет !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 22 июня 2017, 17:29

      финал который мы проиграем...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 22 июня 2017, 16:15

      Как обычно нужна только победа,а потом эх,ну ничего страшного.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 июня 2017, 15:56

      Выходит по мнению министра мы уже в финале,
      Наиграли.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 июня 2017, 15:56

      Речь чиновника, который часто в своих словах выдаёт желаемое за действительное... Если, если... Команду вывели на турнир, тренер назначен, задачи обозначены... Пусть играют, было бы в пользу.... За битого там что-то дают....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +107

      Joker 555 22 июня 2017, 15:55

      Мудко. Старая песня о главном. Почти выиграли. Сейчас выход из группы уже финал. Все вчера прекрасно видели. Неодного удара в створ,а завтра Мексика ,которая нормально поджимала португальцев. Так ,что за победу нашим Герой России надо давать.

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      Рейтинг: +80

      Шаен 22 июня 2017, 15:53

      Финал кубка причем неудачный

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      Рейтинг: +24996

      bset 22 июня 2017, 15:02

      Сыграли неплохо против Новой Зеландии, хорошо против Португалии. Вполне по силам обыграть Мексику. Но пока факту окажется, что Мексике мы проиграем, сыграв ужасно и безвольно. Практика последних турниров показывает, что только так обычно и случается.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > bset 22 июня 2017, 15:50

      К сожалению....

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      Рейтинг: +42

      Баден 22 июня 2017, 14:41

      У нас всегда 3-й матч в группе как финал,и как всегда мы его просираем.Мне кажется , что и в этот раз ни у кого не вызывает сомнений итоговый результат,как бы это не было печально.Мы так низко упали,что в проигранных матчах мы ищем положительные моменты и говорим что мы не плохо играли с Португалией с которой 4 года назад на равных играли в отборе к ЧМ и обогнали их в группе, а сейчас проиграв им мы говорим что мы хорошо играли, смешно просто.Португалия ни чуть не сильней стала с того времени , а вот мы...

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