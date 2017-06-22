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Мутко: «Матч с Мексикой будет для сборной России как финал»

22 июня 2017, 12:13
30

Президент РФС Виталий Мутко отметил важность предстоящего матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций против команды Мексики.

Стоит отметить, что для выхода в полуфинал турнира подопечным Станислава Черчесова необходимо выигрывать у мексиканцев.

«Сборная Мексики по уровню схожа с португальцами, это команда, обладающая звездными игроками, очень мобильная и быстрая сборная, с отлаженными командными действиями. Вчера мексиканцы показали характер, переломив ход игры с командой Новой Зеландии и выиграв со счетом 2:1. В общем, этот соперник далеко не подарок, и нам предстоит важнейший матч, он будет для нашей сборной как финал. Если наша команда будет играть так, как во втором тайме матча с португальцами, то шансы у нас появятся.

Мексиканцы находятся выше нас в таблице, поэтому у них будет маленькое психологическое и тактическое преимущество и игра будет интересной. Надеюсь, что наши ребята порадуют болельщиков, которые хотят результата, они это понимают», – сказал Мутко.

Матч между сборными России и Мексики пройдет 24 июня в Казани и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия Мексика Мутко Виталий
Комментарии (30)
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nalgiev
1498123700
МуДко в последнее время что то часто кудахтать стал))
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brost
1498124480
Финал - потому что последний матч на турнире
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sidul1
1498124812
Позор!заслуженный организатор допинг контроля все еще мутит.
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Atom2020
1498126357
"нам предстоит важнейший матч, он будет для нашей сборной как финал" Всё что ли, наигрался уже? ... финал у него неожиданно нарисовался ...
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Kulima
1498127444
Какой же все таки осел, надо создать программу в которой гостями будут орлов, муДко, рейнгольд ну и еще пару остолобов, а ведущий будет канделаки, и все они будут дискутировать о футболе. Сука, это будет самая рейтинговая передача
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ArReal
1498131249
Надеюсь после него вы возьмётесь за ручки с Черчесовым и пошагаете... Мутко - это не фамилия - это диагноз российского спорта!!!
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bset
1498132957
Сыграли неплохо против Новой Зеландии, хорошо против Португалии. Вполне по силам обыграть Мексику. Но пока факту окажется, что Мексике мы проиграем, сыграв ужасно и безвольно. Практика последних турниров показывает, что только так обычно и случается.
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Joker 555
1498136140
Мудко. Старая песня о главном. Почти выиграли. Сейчас выход из группы уже финал. Все вчера прекрасно видели. Неодного удара в створ,а завтра Мексика ,которая нормально поджимала португальцев. Так ,что за победу нашим Герой России надо давать.
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subbotaspartak
1498136182
Выходит по мнению министра мы уже в финале, Наиграли.
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ильиных
1498137327
Как обычно нужна только победа,а потом эх,ну ничего страшного.
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