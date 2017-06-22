Мутко: «Матч с Мексикой будет для сборной России как финал»

Президент РФС Виталий Мутко отметил важность предстоящего матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций против команды Мексики.

Стоит отметить, что для выхода в полуфинал турнира подопечным Станислава Черчесова необходимо выигрывать у мексиканцев.

«Сборная Мексики по уровню схожа с португальцами, это команда, обладающая звездными игроками, очень мобильная и быстрая сборная, с отлаженными командными действиями. Вчера мексиканцы показали характер, переломив ход игры с командой Новой Зеландии и выиграв со счетом 2:1. В общем, этот соперник далеко не подарок, и нам предстоит важнейший матч, он будет для нашей сборной как финал. Если наша команда будет играть так, как во втором тайме матча с португальцами, то шансы у нас появятся.

Мексиканцы находятся выше нас в таблице, поэтому у них будет маленькое психологическое и тактическое преимущество и игра будет интересной. Надеюсь, что наши ребята порадуют болельщиков, которые хотят результата, они это понимают», – сказал Мутко.

Матч между сборными России и Мексики пройдет 24 июня в Казани и начнется в 18:00 по московскому времени.