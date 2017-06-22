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    Неценко: «Сборная России, как начинающий в изучении иностранного языка. Старается, но по факту языка не знает»

    Спортивный комментатор Александр Неценко поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Португалии (0:1).

    «Ничего необычного не случилось. Мы проиграли чемпиону Европы, в составе которого выступает один из лучших игроков на планете Земля. Мир не перевернулся. Однако появилось немало голосов традиционного свойства: «Заберите у них деньги», «Выпорите», «Разгоните». Слава богу, что петицию о роспуске не заставляют подписывать.

    0 голов, 0 ударов в створ. Однако сборная России сейчас, как начинающий в изучении иностранного языка. Он старается, но по факту языка не знает», – сказал Неценко.

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    Источник: Instagram

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    22.06.2017 11:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4024

      raritet 22 июня 2017, 14:41

      Господин Неценко немного перебрал с аналогиями. Команда наполовину новая и чтобы все взаимосвязи заработали как часики нужно столько игрового времени провести вместе, тем более с тем набором , что мы имеем. Наверное, нужно было бы за базовый клуб в этом году брать Спартак и разбавлять в минимальных дозах игроками других клубов. Старание это уже хорошо. Большего из этого набора не выжать.Увы.

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 22 июня 2017, 14:22

      Неценко - №2 после Гусева, такое же чмо, любитель статистики.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 июня 2017, 14:12

      какого хрена у них тогда зарплата как у академиков?????

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      Рейтинг: +16

      nalgiev 22 июня 2017, 12:35

      Если уж так говорить то сборная России как глухонемой))

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