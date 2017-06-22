Неценко: «Сборная России, как начинающий в изучении иностранного языка. Старается, но по факту языка не знает»

Спортивный комментатор Александр Неценко поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Португалии (0:1).

«Ничего необычного не случилось. Мы проиграли чемпиону Европы, в составе которого выступает один из лучших игроков на планете Земля. Мир не перевернулся. Однако появилось немало голосов традиционного свойства: «Заберите у них деньги», «Выпорите», «Разгоните». Слава богу, что петицию о роспуске не заставляют подписывать.

0 голов, 0 ударов в створ. Однако сборная России сейчас, как начинающий в изучении иностранного языка. Он старается, но по факту языка не знает», – сказал Неценко.