Неценко: «Сборная России, как начинающий в изучении иностранного языка. Старается, но по факту языка не знает»

Господин Неценко немного перебрал с аналогиями. Команда наполовину новая и чтобы все взаимосвязи заработали как часики нужно столько игрового времени провести вместе, тем более с тем набором , что мы имеем. Наверное, нужно было бы за базовый клуб в этом году брать Спартак и разбавлять в минимальных дозах игроками других клубов. Старание это уже хорошо. Большего из этого набора не выжать.Увы.
Спортивный комментатор Александр Неценко поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Португалии (0:1).
«Ничего необычного не случилось. Мы проиграли чемпиону Европы, в составе которого выступает один из лучших игроков на планете Земля. Мир не перевернулся. Однако появилось немало голосов традиционного свойства: «Заберите у них деньги», «Выпорите», «Разгоните». Слава богу, что петицию о роспуске не заставляют подписывать.
0 голов, 0 ударов в створ. Однако сборная России сейчас, как начинающий в изучении иностранного языка. Он старается, но по факту языка не знает», – сказал Неценко.