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    Акино: «Не так просто было выиграть у Новой Зеландии»

    Полузащитник сборной Мексики Хавьер Акино стал лучшим игроком матча второго тура Кубка конфедераций с Новой Зеландией, который закончился со счетом 2:1. По его словам, команда заслужила эту победу.

    «Я считаю, что это большая работа моей команды, они заслужили этот результат. В первом тайме мы потеряли ритм игры, немного проигрывали в физическом смысле, на втором этаже. Мы постарались во втором тайме работать больше на поле, успокоиться, достичь результата.

    Это был сложный матч, сложная команда, очень сильная и физически, и психологически. Не так просто было выиграть у них», – сказал Акино.

    В третьем туре турнира сборная Мексики встретится с Россией. Игра проведет в субботу, 24 июня, в Казани и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    22.06.2017 09:44
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