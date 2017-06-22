Акино: «Не так просто было выиграть у Новой Зеландии»

Полузащитник сборной Мексики Хавьер Акино стал лучшим игроком матча второго тура Кубка конфедераций с Новой Зеландией, который закончился со счетом 2:1. По его словам, команда заслужила эту победу.

«Я считаю, что это большая работа моей команды, они заслужили этот результат. В первом тайме мы потеряли ритм игры, немного проигрывали в физическом смысле, на втором этаже. Мы постарались во втором тайме работать больше на поле, успокоиться, достичь результата.

Это был сложный матч, сложная команда, очень сильная и физически, и психологически. Не так просто было выиграть у них», – сказал Акино.

В третьем туре турнира сборная Мексики встретится с Россией. Игра проведет в субботу, 24 июня, в Казани и начнется в 18:00 по московскому времени.