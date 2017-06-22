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    Мексика может потерять второго защитника перед матчем с Россией

    Защитник сборной Мексики Эктор Морено находится под вопросом в плане участия в матче третьего тура Кубка конфедераций против сборной России, сообщает FOX Sports. В игре второго тура с Новой Зеландией Морено получил мышечную травму. Сама встреча завершилась со счетом 2:1.

    Напомним, что Мексика уже понесла потери перед заключительной игрой группового этапа. С Россией точно не сыграет еще один защитник сборной Мексики – Карлос Сальседо.

    Матч третьего тура Кубка конфедераций между сборными Мексики и России состоится в субботу, 24 июня в Казани, в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2017 06:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1426

      VSt 22 июня 2017, 08:20

      Пусть лечится. Здоровья ему и всем игроками - нашим и соперникам!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +101

      amol4anoff 22 июня 2017, 08:02

      Если ещё Чичарито, Вела, Акино, Корона, Дос Сантос не смогут сыграть, то, возможно шанс появиться обыграть Мексику. Хотя... Вряд ли.

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