Мексика может потерять второго защитника перед матчем с Россией

Защитник сборной Мексики Эктор Морено находится под вопросом в плане участия в матче третьего тура Кубка конфедераций против сборной России, сообщает FOX Sports. В игре второго тура с Новой Зеландией Морено получил мышечную травму. Сама встреча завершилась со счетом 2:1.

Напомним, что Мексика уже понесла потери перед заключительной игрой группового этапа. С Россией точно не сыграет еще один защитник сборной Мексики – Карлос Сальседо.

Матч третьего тура Кубка конфедераций между сборными Мексики и России состоится в субботу, 24 июня в Казани, в 18:00 по московскому времени.