Шишкин: «Играли против лучшей команды Европы, поэтому уступали в скорости»

Вроде у всех по две ноги.... Португальцы то же не 25 часов в сутки тренируются... А что не хватает для скорости - километров тренировок, барокамеры, чудодейственных шампуней?.... Игроки не знают, пусть тренер подскажет, он не знает - пусть Мутко или Бубнов подскажут.... Чтоб к вечеру 23 июня скорость БЫЛА!!!!
Футболист сборной России Роман Шишкин прокомментировал результат матча с командой Португалии (0:1). Игрок отметил, что россиянам не хватало скорости на фоне превосходящего в классе соперника.
«Играли против лучшей команды Европы! Где-то не успевали в подборе, поэтому возникало много свободных зон. У нас не получались выходы из обороны в атаку, не хватало скорости», – отметил Шишкин.
Единственный гол в этой встрече забил Криштиану Роналду. В другом матче Мексика обыграла Новую Зеландию, лишив соперника шансов на выход из группы.
Россия проиграла Португалии. В чем дело?