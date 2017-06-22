Шишкин: «Играли против лучшей команды Европы, поэтому уступали в скорости»

Футболист сборной России Роман Шишкин прокомментировал результат матча с командой Португалии (0:1). Игрок отметил, что россиянам не хватало скорости на фоне превосходящего в классе соперника.

«Играли против лучшей команды Европы! Где-то не успевали в подборе, поэтому возникало много свободных зон. У нас не получались выходы из обороны в атаку, не хватало скорости», – отметил Шишкин.

Единственный гол в этой встрече забил Криштиану Роналду. В другом матче Мексика обыграла Новую Зеландию, лишив соперника шансов на выход из группы.

Россия проиграла Португалии. В чем дело?