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  • Шишкин: «Играли против лучшей команды Европы, поэтому уступали в скорости»

Шишкин: «Играли против лучшей команды Европы, поэтому уступали в скорости»

22 июня 2017, 00:15
22

Футболист сборной России Роман Шишкин прокомментировал результат матча с командой Португалии (0:1). Игрок отметил, что россиянам не хватало скорости на фоне превосходящего в классе соперника.

«Играли против лучшей команды Европы! Где-то не успевали в подборе, поэтому возникало много свободных зон. У нас не получались выходы из обороны в атаку, не хватало скорости», – отметил Шишкин.

Единственный гол в этой встрече забил Криштиану Роналду. В другом матче Мексика обыграла Новую Зеландию, лишив соперника шансов на выход из группы.

Россия проиграла Португалии. В чем дело?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Шишкин Роман
Комментарии (22)
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ФК_Полоцк
1498079938
))) как же его комментариев не хватало)))
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dzhanavar
1498081973
Будь они хоть 10 раз чемпионами Европы... Сб.Португалии средненкая по уровню команда... А мы? Тренер трус!!! И тактика трусливая. И игроки трясуться...Стыдно.господа. Вот зеландцы,мужики...
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multiscan
1498082077
Да не скорости вам не хватало, а была просто паршивая оборона и почти полное отсутствие чего-то, что хотя бы немного напоминало нападение. Причём, в обоих проведённых матчах.
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арейская
1498084973
В первом тайме вообще наших на поле не увидела, растворились в пространстве...
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TAGANROG 161
1498087654
Зачем сразу оправдываться,Черчесов не угадал со стартовым составом надо было начинать тем же составом. P.S.Шишкин игрок не для сборной.
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Дядя Серёжа
1498096342
Чё он вообще делал на этой позиции?
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Karpathian
1498103607
уступали потому что кривоногие
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sergkrasnodar23
1498108152
Инвалиды!!!!!!!
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sidul1
1498124263
бегали как раз много,даже Акинфеев куда то рванул.
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insider_retro
1498136832
Вроде у всех по две ноги.... Португальцы то же не 25 часов в сутки тренируются... А что не хватает для скорости - километров тренировок, барокамеры, чудодейственных шампуней?.... Игроки не знают, пусть тренер подскажет, он не знает - пусть Мутко или Бубнов подскажут.... Чтоб к вечеру 23 июня скорость БЫЛА!!!!
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