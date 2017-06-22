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    Шишкин: «Играли против лучшей команды Европы, поэтому уступали в скорости»

    Футболист сборной России Роман Шишкин прокомментировал результат матча с командой Португалии (0:1). Игрок отметил, что россиянам не хватало скорости на фоне превосходящего в классе соперника.

    «Играли против лучшей команды Европы! Где-то не успевали в подборе, поэтому возникало много свободных зон. У нас не получались выходы из обороны в атаку, не хватало скорости», – отметил Шишкин.

    Единственный гол в этой встрече забил Криштиану Роналду. В другом матче Мексика обыграла Новую Зеландию, лишив соперника шансов на выход из группы.

    Россия проиграла Португалии. В чем дело?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2017 00:15
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 июня 2017, 16:07

      Вроде у всех по две ноги.... Португальцы то же не 25 часов в сутки тренируются... А что не хватает для скорости - километров тренировок, барокамеры, чудодейственных шампуней?.... Игроки не знают, пусть тренер подскажет, он не знает - пусть Мутко или Бубнов подскажут.... Чтоб к вечеру 23 июня скорость БЫЛА!!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 22 июня 2017, 12:37

      бегали как раз много,даже Акинфеев куда то рванул.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 22 июня 2017, 08:09

      Инвалиды!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 22 июня 2017, 06:53

      уступали потому что кривоногие

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Karpathian 22 июня 2017, 16:10

      Просто в нашем чемпионате такие скорости не привычны.... У нас 5-6 игр, типа дерби, в которых приходится понапрягаться, а в остальных - без надрыва, в полноги....

      2
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      Рейтинг: +101

      amol4anoff 22 июня 2017, 06:45

      Его для комментариев и взяли на турнир.

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 22 июня 2017, 04:52

      Чё он вообще делал на этой позиции?

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Дядя Серёжа 22 июня 2017, 16:11

      Вдохновенно играл...

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 22 июня 2017, 02:27

      Зачем сразу оправдываться,Черчесов не угадал со стартовым составом надо было начинать тем же составом.
      P.S.Шишкин игрок не для сборной.

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > TAGANROG 161 23 июня 2017, 01:42

      Да, начудил,,мягко говоря, Черчесов с составом, экспериментировать надо, но не с Португалией-же...

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 22 июня 2017, 02:26

      Помнится кто то не так давно трындел, что мы превосходим португальцев в мобильности??????

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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 июня 2017, 01:42

      В первом тайме вообще наших на поле не увидела, растворились в пространстве...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > арейская 22 июня 2017, 16:11

      ... и времени...

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      Рейтинг: +40

      sevenn903 22 июня 2017, 01:13

      Шишкин: «Играли против лучшей команды Европы, и что ??? почему привычка всегда искать причину оправдания, 2-й тайм же хорошо провели, привычка Сб. России это вляпаться в дерьмо, а потом с него пытаться выходить... стыдно перед родной же публикой

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