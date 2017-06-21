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    Тренер сборной Новой Зеландии: «Мы подарили шоу всему миру»

    Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон прокомментировал результат встречи с командой Мексики (1:2). Специалист остался доволен игрой своей команды в этом матче.

    Мы продолжаем учиться и прибавлять. Результат не в нашу пользу, но я горжусь своей командой. Нам не стыдно перед родиной. Мы подарили шоу всему миру. Стычки в концовке показывают, что мы заставили мексиканцев психовать. Мы довели соперника до предела», – отметил Хадсон.

    По итогам этой встрече сборная Новой Зеландии лишилась шансов на выход из группы. В заключительном туре ей предстоит сыграть с Португалией.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.06.2017 23:54
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +324

      hellkid 22 июня 2017, 09:55

      концовочка жаркая была конечно :)

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 22 июня 2017, 08:50

      Игра и правда получилась интересная!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 июня 2017, 00:54

      Это действительно правда.Молодцы!

      3
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 22 июня 2017, 00:44

      гораздо интереснее чем наши играли)

      0
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      Рейтинг: +50

      Mozaguin 22 июня 2017, 00:35

      К сожалению, игру не видел. Правда, классное шоу было?

      0
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 > Mozaguin 22 июня 2017, 00:43

      Да!!!Мексика на последних минутах еще и отскочила!!!Там тип в перекладину дал норм!!!

      1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 22 июня 2017, 00:23

      yep!

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 22 июня 2017, 00:20

      До этого матча считал самой "либеральной" английскую манеру судейства, но теперь вижу - в Африке всё куда сложнее)))

      2
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 22 июня 2017, 00:12

      Им не хватало Дино Баджо и Винни Джонса! Кости бы хрустели как следует, как в старые добрые!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 22 июня 2017, 00:12

      Классная игра!!!

      4
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 22 июня 2017, 00:07

      Было интересно...

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