Тренер сборной Новой Зеландии: «Мы подарили шоу всему миру»

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон прокомментировал результат встречи с командой Мексики (1:2). Специалист остался доволен игрой своей команды в этом матче.

Мы продолжаем учиться и прибавлять. Результат не в нашу пользу, но я горжусь своей командой. Нам не стыдно перед родиной. Мы подарили шоу всему миру. Стычки в концовке показывают, что мы заставили мексиканцев психовать. Мы довели соперника до предела», – отметил Хадсон.

По итогам этой встрече сборная Новой Зеландии лишилась шансов на выход из группы. В заключительном туре ей предстоит сыграть с Португалией.

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