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    Самедов: «Теперь нужно успешно сыграть с Мексикой»

    Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о турнирных перспективах российской команды на Кубке конфедераций. Футболист отметил, что теперь главной задачей является победа над Мексикой в заключительном туре.

    «В сборной Португалии много больших мастеров. Эта одна из лучших команд в мире. Мы недоглядели за Роналду. Будем разбираться.

    Встречались две сборные высокого класса. Теперь все в наших руках. Последняя игра будет похожа на финальную. Наша задача – успешно сыграть с Мексикой и добиться нужного результата», – рассказал Самедов.

    Россия проиграла Португалии. В чем дело?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.06.2017 22:30
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +563

      tank219 22 июня 2017, 09:54

      Отыграть с Мексикой и в отпуск

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      Рейтинг: +324

      hellkid 22 июня 2017, 09:52

      надо выигрывать

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 22 июня 2017, 07:17

      Сомнительно и грустно смотреть. 0 попаданий в створ. Надежд мало.

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > aurora5858 22 июня 2017, 08:30

      кк-это лучшие мира!!! наши в жопе должны быть..

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 22 июня 2017, 06:22

      Между нужно и сыграем иногда целая пропасть.

      1
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 22 июня 2017, 01:17

      А может все таки хватит парафинить нашу сборную ?
      Большинство из вас хотели резко сменить состав, много новичков, особенно оборону сменить. Вот , получите новую линию обороны.
      У меня нет никаких притензий к нашей сборной. Играли они очень хорошо, особенно второй тайм.
      Тут ещё многие на Акинфеева газуют. Так а если бы не Игорь, то пропустили бы больше.
      О какой отдаче от сборной вы все говорите, если сами же ее топите?! Где поддержка ваша ?
      Развелось блин экспертов.
      РОССИЯ ВПЕРЁД!!!

      2
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 22 июня 2017, 00:14

      Честно, верил в лучшее, но что ожидал, то и получилось...как сыграем с Мексикой - трудно предсказать...эти ребята очень быстрые по нашим меркам, плюс Чичарито, Гуардадо... 24 июня наши должны не на 200% (Кудряшову это так и не помогло против Роналду), а на 300% выложиться, может тогда, что и получится

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 22 июня 2017, 00:04

      удачи..

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 июня 2017, 00:00

      А что помешало хорошо сыграть с португальцами??? Весь первый тайм щемились как тараканы...

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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 21 июня 2017, 23:24

      Надеюсь после того,как Мы не выиграем у Мексики - У Черчесова проснётся совесть и он подаст в отставку?

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      Рейтинг: +563

      tank219 > AtticusFinch 22 июня 2017, 09:55

      а вы философ

      2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 21 июня 2017, 23:11

      Судя по матчу Мексика - Новая Зеландия - это вполне возможно.

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > DeutschlandUberAlles 22 июня 2017, 00:02

      Там у мексиканцев был полуосновной состав

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