Самедов: «Теперь нужно успешно сыграть с Мексикой»

Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о турнирных перспективах российской команды на Кубке конфедераций. Футболист отметил, что теперь главной задачей является победа над Мексикой в заключительном туре.

«В сборной Португалии много больших мастеров. Эта одна из лучших команд в мире. Мы недоглядели за Роналду. Будем разбираться.

Встречались две сборные высокого класса. Теперь все в наших руках. Последняя игра будет похожа на финальную. Наша задача – успешно сыграть с Мексикой и добиться нужного результата», – рассказал Самедов.

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