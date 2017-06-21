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Самедов: «Теперь нужно успешно сыграть с Мексикой»

21 июня 2017, 22:30
25

Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о турнирных перспективах российской команды на Кубке конфедераций. Футболист отметил, что теперь главной задачей является победа над Мексикой в заключительном туре.

«В сборной Португалии много больших мастеров. Эта одна из лучших команд в мире. Мы недоглядели за Роналду. Будем разбираться.

Встречались две сборные высокого класса. Теперь все в наших руках. Последняя игра будет похожа на финальную. Наша задача – успешно сыграть с Мексикой и добиться нужного результата», – рассказал Самедов.

Россия проиграла Португалии. В чем дело?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Самедов Александр
Комментарии (25)
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Xiko
1498073405
Будет не ловко, если из группы не выйдем))
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карасевщина
1498074875
теперь?
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Atom2020
1498075710
"Встречались две сборные ВЫСОКОГО КЛАССА." ... сборная Португалии - раз ... а вторая какая сборная высокого класса? ... или так еще какая сборная приезжала матч посмотреть? ... ну не на сборную же России по деревоболу так наговаривать ...
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СЛАВА 81
1498075856
Черчесов интервью нормально дать не может , так что и чесать языком не могут. Будем справедливы, перед игрой на бумаге Португальцы были сильнее, Португальцы только подтвердили свой класс
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ArReal
1498076675
Надеюсь после того,как Мы не выиграем у Мексики - У Черчесова проснётся совесть и он подаст в отставку?
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пряник929
1498078835
А что помешало хорошо сыграть с португальцами??? Весь первый тайм щемились как тараканы...
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ProstoPolzovatel
1498079674
Честно, верил в лучшее, но что ожидал, то и получилось...как сыграем с Мексикой - трудно предсказать...эти ребята очень быстрые по нашим меркам, плюс Чичарито, Гуардадо... 24 июня наши должны не на 200% (Кудряшову это так и не помогло против Роналду), а на 300% выложиться, может тогда, что и получится
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Sashka Reshetov
1498083447
А может все таки хватит парафинить нашу сборную ? Большинство из вас хотели резко сменить состав, много новичков, особенно оборону сменить. Вот , получите новую линию обороны. У меня нет никаких притензий к нашей сборной. Играли они очень хорошо, особенно второй тайм. Тут ещё многие на Акинфеева газуют. Так а если бы не Игорь, то пропустили бы больше. О какой отдаче от сборной вы все говорите, если сами же ее топите?! Где поддержка ваша ? Развелось блин экспертов. РОССИЯ ВПЕРЁД!!!
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Ще Гевара
1498101729
Между нужно и сыграем иногда целая пропасть.
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aurora5858
1498105052
Сомнительно и грустно смотреть. 0 попаданий в створ. Надежд мало.
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