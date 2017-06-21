Глушаков: «В каких-то моментах тушуемся, поэтому и ошибаемся»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча против Португалии. Футболист отметил, что российская команда создала достаточно моментов у чужих ворот. По мнению Глушакова, к итоговому поражению привели детские ошибки.

«Со всеми можно играть. Было два разных тайма. В первом чуть тушевались, где-то неправильно играли. Во второй половине успокоились, раскрепостились, и у нас были хорошие моменты, чтобы забить гол. К сожалению, мы не забили, а португальцы, наверное, из двух моментов реализовали один и выиграли.

Просто надо играть в футбол, раскрепоститься, верить в свои силы. Хотим выиграть, где-то тушуемся, торопимся в каких-то моментах. Из-за этого бывают детские ошибки», – сказал Глушаков.