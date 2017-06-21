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    Глушаков: «В каких-то моментах тушуемся, поэтому и ошибаемся»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча против Португалии. Футболист отметил, что российская команда создала достаточно моментов у чужих ворот. По мнению Глушакова, к итоговому поражению привели детские ошибки.

    «Со всеми можно играть. Было два разных тайма. В первом чуть тушевались, где-то неправильно играли. Во второй половине успокоились, раскрепостились, и у нас были хорошие моменты, чтобы забить гол. К сожалению, мы не забили, а португальцы, наверное, из двух моментов реализовали один и выиграли.

    Просто надо играть в футбол, раскрепоститься, верить в свои силы. Хотим выиграть, где-то тушуемся, торопимся в каких-то моментах. Из-за этого бывают детские ошибки», – сказал Глушаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2017 20:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +106

      ALASTOR 22 июня 2017, 06:03

      Денис молодец, отыграл неплохо. Пожалуй, Шишкин и Комбаров только откровенно не понравились.

      2
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 21 июня 2017, 22:03

      Ты в Спартаке тушуйся, а за сборную должен рвать....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 21 июня 2017, 21:44

      Из двух моментов?!
      Мда уж...
      Если бы не Гарик, был бы разгром...
      Тем временем, новозеландцы забили Мексике)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 июня 2017, 21:38

      Пора бы уже перестать тушеваться!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 21 июня 2017, 21:06

      Ребята, вы сыграли как колхозники!!! Но, справедливости ради, никто другого результата от вас не ждет, поэтому и оравдываться не надо, все видели вашу "выдающуюся" игру!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 21 июня 2017, 20:53

      Неплохо отыграл, боролся, бодался.

      4
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 21 июня 2017, 20:50

      Денису за игру респект. Если бы все играли как он, результат был бы лучше для нас. Один финт Зидана в его исполнении чего стоит!

      2
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      ...
      Рейтинг: +664

      Небесная > oyabun 22 июня 2017, 00:21

      В том-то и дело, что один финт ничего не стоит

      0
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