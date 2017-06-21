Чичарито остался в запасе сборной Мексики на матч с Новой Зеландией

что происходит, где та Мексика что была с Португалией и та Новая Зеландия что была с Россией? :) такое ощущение, что в команды поменялись футболками и футболках Новой Зеландии играют мексиканцы
Стали известны составы на матч второго тура Кубка конфедераций между Мексикой и Новой Зеландией. Мексиканский нападающий Чичарито остался на скамейке запасных. Его место в составе занял Орибе Перальта.
Мексика: Талавера, Араухо, Аланис, Сальседо, Рейес, Фабиан, Хименес, Акино, Дос Сантос, Дамм, Перальта.
Новая Зеландия: Маринович, Винне, Боксолл, Смит, Дюрант, Ингэм, Льюис, Макглинчи, Рохас, Томас, Вуд.
Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.
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