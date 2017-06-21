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    Чичарито остался в запасе сборной Мексики на матч с Новой Зеландией

    Стали известны составы на матч второго тура Кубка конфедераций между Мексикой и Новой Зеландией. Мексиканский нападающий Чичарито остался на скамейке запасных. Его место в составе занял Орибе Перальта.

    Мексика: Талавера, Араухо, Аланис, Сальседо, Рейес, Фабиан, Хименес, Акино, Дос Сантос, Дамм, Перальта.

    Новая Зеландия: Маринович, Винне, Боксолл, Смит, Дюрант, Ингэм, Льюис, Макглинчи, Рохас, Томас, Вуд.

    Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

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    Источник: ФИФА

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    21.06.2017 20:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 21 июня 2017, 21:47

      что происходит, где та Мексика что была с Португалией и та Новая Зеландия что была с Россией? :) такое ощущение, что в команды поменялись футболками и футболках Новой Зеландии играют мексиканцы

      0
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 21 июня 2017, 21:03

      началось

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 21 июня 2017, 20:39

      Болеем за ничью! Авось подфартит!

      1
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      Рейтинг: +17

      Favoritos > DeutschlandUberAlles 21 июня 2017, 22:39

      А что нам даст ничья? Нам в любом случае придётся с мексиканцами на победу играть

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