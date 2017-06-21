Лев считает сборную Чили одной из самых переменчивых команд мира

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал оценку ближайшему сопернику команды на Кубке конфедераций-2017 Чили. По мнению специалиста, их оппонент постоянно меняет свою схему игры в атаке.



«Сборная Чили является одной из самых непредсказуемых команд. Они очень гибки в плане тактики. Притом у них есть ментальность победителя. Все игроки этой команды могут или хотят забивать. Постоянно на острие оказываются новые игроки. Наш соперник — одна из самых переменчивых команд мира.

Мы намерены играть вперед, смело. Иначе с ними невозможно играть. Опыт, который мы получим в завтрашнем матче, будет полезен для нас. Нужно быть бдительными все 90 минут встречи. Спать нельзя ни в коем случае. Но у моих футболистов хватает мужества, чтобы показать хорошую игру», – заявил Лев.

Матч Германия – Чили состоится 22 июня и начнется в 21:00 по Москве.