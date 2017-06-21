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    Лев считает сборную Чили одной из самых переменчивых команд мира

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал оценку ближайшему сопернику команды на Кубке конфедераций-2017 Чили. По мнению специалиста, их оппонент постоянно меняет свою схему игры в атаке.


    «Сборная Чили является одной из самых непредсказуемых команд. Они очень гибки в плане тактики. Притом у них есть ментальность победителя. Все игроки этой команды могут или хотят забивать. Постоянно на острие оказываются новые игроки. Наш соперник — одна из самых переменчивых команд мира.

    Мы намерены играть вперед, смело. Иначе с ними невозможно играть. Опыт, который мы получим в завтрашнем матче, будет полезен для нас. Нужно быть бдительными все 90 минут встречи. Спать нельзя ни в коем случае. Но у моих футболистов хватает мужества, чтобы показать хорошую игру», – заявил Лев.

    Матч Германия – Чили состоится 22 июня и начнется в 21:00 по Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2017 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 21 июня 2017, 20:59

      22 июня немцы обычно крайне агрессивны...))

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