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  • Комбаров и Шишкин – в основе сборной России на матч с Португалией

Комбаров и Шишкин – в основе сборной России на матч с Португалией

21 июня 2017, 16:51
16

Тренерский штаб сборной России огласил стартовый состав на матч с Португалией в рамках группового этапа Кубка конфедераций-2017.

Игра пройдет в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Россия: Акинфеев, Шишкин, Васин, Комбаров, Джикия, Глушаков, Кудряшов, Головин, Жирков, Самедов, Смолов.

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Геррейру, Роналду, Андре Силва, Бернарду Силва, Вилльям Карвалью, Гомеш, Суареш, Адриен Силва.

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Источник: Twitter
Кубок конфедераций Россия Португалия
Комментарии (16)
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СПАРТ-ТАК
1498054446
Шишкина зря наверно выставили.....
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loko-the_best
1498054859
Че за схема будет, чё за импровизации
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зиргай
1498055577
ну куда это СИСЬКИНА ставят?!!!
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зиргай
1498055610
ерохин, миранчук гдэ?!!!!!
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Tajik-za Zenit
1498056192
Да уж составчик в любом случай удачии России
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sochi-2013
1498060249
Шишкин вместо Денисова на месте опорника ........ бред!!!!!!!!
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STAFOR13
1498060522
самая даунская схема 10 защитников и 1 нап, Глушаков в этом болоте сам на себя не похож, Шишкин и Самедов щас привезут ещё парочку. Полоз, Смольников, Миранчук игроки старта, но увы лысый захотел что бы было порево 2го состава...
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Rebrova
1498060572
8 минут. полёт нормальный)
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Serjoga
1498060650
Первый тайм закончился! Самедов, Шишкин, Комбаров-нули! Ну и как бы не хвалили Акинфеева за отбитый мяч от Роналду (ничего сверх естественного не было-мяч ПОПАЛ в правое колено), а гол не только на совести Кудряшова и Васина, но и на его в большей степени! Кто хозяин вратарской площадки? Почему Акинфеев не вышел на навес? Это его мяч был? Все закономерно!
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Tostao
1498061547
Самовлюблённый джигит решил поставить португальцев в тупик, приготовил им сюрприз - поставил в игру Шишкина, те перепугались и Роналду от страха забил. Гениальное решение "тренера"!
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