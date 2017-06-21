Комбаров и Шишкин – в основе сборной России на матч с Португалией

Тренерский штаб сборной России огласил стартовый состав на матч с Португалией в рамках группового этапа Кубка конфедераций-2017.

Игра пройдет в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Россия: Акинфеев, Шишкин, Васин, Комбаров, Джикия, Глушаков, Кудряшов, Головин, Жирков, Самедов, Смолов.

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Геррейру, Роналду, Андре Силва, Бернарду Силва, Вилльям Карвалью, Гомеш, Суареш, Адриен Силва.

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы