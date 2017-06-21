Комбаров и Шишкин – в основе сборной России на матч с Португалией

Самовлюблённый джигит решил поставить португальцев в тупик, приготовил им сюрприз - поставил в игру Шишкина, те перепугались и Роналду от страха забил. Гениальное решение "тренера"!
Тренерский штаб сборной России огласил стартовый состав на матч с Португалией в рамках группового этапа Кубка конфедераций-2017.
Игра пройдет в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Россия: Акинфеев, Шишкин, Васин, Комбаров, Джикия, Глушаков, Кудряшов, Головин, Жирков, Самедов, Смолов.
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Геррейру, Роналду, Андре Силва, Бернарду Силва, Вилльям Карвалью, Гомеш, Суареш, Адриен Силва.
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