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    Комбаров и Шишкин – в основе сборной России на матч с Португалией

    Тренерский штаб сборной России огласил стартовый состав на матч с Португалией в рамках группового этапа Кубка конфедераций-2017.

    Игра пройдет в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Россия: Акинфеев, Шишкин, Васин, Комбаров, Джикия, Глушаков, Кудряшов, Головин, Жирков, Самедов, Смолов.

    Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Геррейру, Роналду, Андре Силва, Бернарду Силва, Вилльям Карвалью, Гомеш, Суареш, Адриен Силва.

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    Источник: Twitter

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    21.06.2017 16:51
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 21 июня 2017, 19:12

      Самовлюблённый джигит решил поставить португальцев в тупик, приготовил им сюрприз - поставил в игру Шишкина, те перепугались и Роналду от страха забил. Гениальное решение "тренера"!

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 июня 2017, 18:57

      Первый тайм закончился! Самедов, Шишкин, Комбаров-нули! Ну и как бы не хвалили Акинфеева за отбитый мяч от Роналду (ничего сверх естественного не было-мяч ПОПАЛ в правое колено), а гол не только на совести Кудряшова и Васина, но и на его в большей степени! Кто хозяин вратарской площадки? Почему Акинфеев не вышел на навес? Это его мяч был? Все закономерно!

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 21 июня 2017, 18:56

      8 минут. полёт нормальный)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 21 июня 2017, 18:55

      самая даунская схема 10 защитников и 1 нап, Глушаков в этом болоте сам на себя не похож, Шишкин и Самедов щас привезут ещё парочку. Полоз, Смольников, Миранчук игроки старта, но увы лысый захотел что бы было порево 2го состава...

      1
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 21 июня 2017, 18:52

      Мощно...

      0
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 21 июня 2017, 18:50

      Шишкин вместо Денисова на месте опорника ........ бред!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 21 июня 2017, 18:13

      есть 0:1

      0
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 21 июня 2017, 18:00

      Там по ходу и Головин с Комбаровым могут накосячить

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 июня 2017, 17:50

      Жирков ближе к атаке... Левый хав, играющий высоко. Справа - Самедов, в центре - Смолов. Вполне приемлемый вариант.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 21 июня 2017, 17:49

      Будем отбиваться. Как раз Шишкин против Роналду.

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