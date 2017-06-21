Ерохин не зацикливается на звездах сборной Португалии

Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал о сплоченности в национальной сборной, которая принимает участие в Кубке конфедераций-2017. Напомним, что во втором туре Россия встретится с Португалией. Игра состоится в Москве в четверг, 21 июня, в 18:00 по московскому времени.

– Почему после матча против Новой Зеландии игроки сборной долго не выходили из раздевалки и в итоге покинули ее все вместе, что было достаточно непривычно?

– Мы ждали ребят, которые проходили допинг-контроль. Как только поступила команда, что можно ехать, все и вышли.

– Это определенный элемент сплоченности?

– Можно и так назвать. Но я бы сказал, что это скорее организационный момент.

– Что сказал игрокам Станислав Черчесов после победы над Новой Зеландией?

– Он сказал, что как только кончилась эта игра, сразу начинается подготовка к следующей. Можно, конечно, немного порадоваться, но в голове уже необходимо держать следующего соперника – Португалию.

– Всех волнует вопрос – как сдержать главную звезду португальцев Криштиану Роналду?

– Прежде всего – командной и дисциплинированной игрой. Но в целом мы не зацикливаемся на конкретных игроках.