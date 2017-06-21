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    Стауче не заметил расслабленности в составе сборной России

    Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче заявил, что пока рано расслабляться, так как одна победа на Кубке конфедераций ничего не обещает. По его словам, команда планомерно готовится ко встрече с Португалией во втором туре турнира.

    «После игры с Новой Зеландией у нас было четыре дня, чтобы спокойно подготовиться к Португалии. А в целом мы чуть ли не год разбираем игру каждого соперника.

    Уверен, что ребята не позволят себе расслабиться после победы над новозеландцами, ведь никакого успеха еще нет, прошел всего один матч. Вся борьба еще впереди. Мы постепенно, шаг за шагом идем к нашей цели», – рассказал Стауче.

    Матч второго тура Кубка конфедераций Россия – Португалия состоится в четверг, 21 июня, в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    21.06.2017 06:16
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