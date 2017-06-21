Свободные места на стадионе в Сочи на Кубке конфедераций будут заполнять школьниками

Свободные места на стадионе «Фишт» во время матчей Кубка конфедераций будут заполнять школьниками, сообщил руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в Сочи оргкомитета «Россия-2018» Андрей Марков.

Поединок первого тура группового этапа Австралия – Германия (2:3), прошедший вчера, посетило менее 29 тысяч человек при вместимости арены 42 тысячи.

«У нас не так много свободных мест. Официальная вместимость стадиона на время Кубка конфедераций 41 986 мест. Получается, вчера было чуть больше 10 тысяч свободных мест на стадионе. Мы прорабатываем с городом и ФИФА вопрос привлечения детей на свободные места турнира. Если в последний момент не будет продаж, мы компенсируем свободные места приглашением школьников. Ни с какими предложениями Минспорта мы не работаем, любой организатор заранее планирует, что делать со свободными местами.

Мы рассчитывали на цифру 28-30 тысяч зрителей по матчам группового этапа. Конечно, мы ожидаем большой наплыв зрителей на полуфинальные матчи. Сами понимаете, что если будет играть сборная России, то здесь не останется ни одного свободного места. Мы готовы к этому, разумеется», – сказал Марков.

На «Фиште» пройдут еще две встречи группового раунда, а также один из полуфиналов.