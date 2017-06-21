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    Свободные места на стадионе в Сочи на Кубке конфедераций будут заполнять школьниками

    Свободные места на стадионе «Фишт» во время матчей Кубка конфедераций будут заполнять школьниками, сообщил руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в Сочи оргкомитета «Россия-2018» Андрей Марков.

    Поединок первого тура группового этапа АвстралияГермания (2:3), прошедший вчера, посетило менее 29 тысяч человек при вместимости арены 42 тысячи.

    «У нас не так много свободных мест. Официальная вместимость стадиона на время Кубка конфедераций 41 986 мест. Получается, вчера было чуть больше 10 тысяч свободных мест на стадионе. Мы прорабатываем с городом и ФИФА вопрос привлечения детей на свободные места турнира. Если в последний момент не будет продаж, мы компенсируем свободные места приглашением школьников. Ни с какими предложениями Минспорта мы не работаем, любой организатор заранее планирует, что делать со свободными местами.

    Мы рассчитывали на цифру 28-30 тысяч зрителей по матчам группового этапа. Конечно, мы ожидаем большой наплыв зрителей на полуфинальные матчи. Сами понимаете, что если будет играть сборная России, то здесь не останется ни одного свободного места. Мы готовы к этому, разумеется», – сказал Марков.

    На «Фиште» пройдут еще две встречи группового раунда, а также один из полуфиналов.

    Источник: Р-Спорт

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    21.06.2017 00:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 21 июня 2017, 06:45

      интересно за сколько веков "бомж-арена"отобьёт 43лярда потраченных на стадион))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 июня 2017, 06:05

      Слуцкий прав у нас не футбольная страна

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 21 июня 2017, 05:06

      Интересно, а им это надо? Чемпионат мира детьми не заполнишь.

      1
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