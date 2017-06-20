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  • Сантуш: «В составе сборной России много хороших игроков, это уже не та команда, что была на Евро-2016»

Сантуш: «В составе сборной России много хороших игроков, это уже не та команда, что была на Евро-2016»

20 июня 2017, 19:56
7

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш накануне матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций с Россией выразил уважение сопернику и подчеркнул, что российская команда изменилась в сравнении с чемпионатом Европы-2016 года. Тогда национальная команда не сумела выйти из группы, заняв последнее место.

«Могу сказать, что завтра у нас важный матч с Россией и все игроки сосредоточены на этой игре, в том числе и Роналду. Футболисты должны отложить тот факт, что они были частью одной из наиболее великолепных побед на чемпионате Европы. Я доверяю им на 100%, мы готовимся к сопернику, который готовился к Кубку конфедераций и готовится к чемпионату мира. У них новый состав, новый тренер, но они очень сильны. Это будет тяжелый матч, но мы будем стараться.

Это короткий турнир, до которого у нас был лишь один официальный матч, поэтому мы уделили внимание соперникам. Мы готовились к этому турниру достаточно времени. Уважаю сборную России, у нее много хороших игроков. Она обновилась и совсем не похожа на ту, что была на чемпионате Европы. С каждым матчем они играют лучше и лучше. У каждого футболиста отличные технические данные, которые улучшаются с каждым матчем.

Для нас каждая игра в Кубке конфедераций – это финал. Это та мысль, с которой мы должны выходить на каждый матч», – сказал Сантуш.

Встреча Россия – Португалия пройдет в среду, 21 июня, и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Португалия Сантуш Фернанду
Комментарии (7)
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Тамхар
1497978951
Да ладно! Знаем мы ваши фокусы! Но это с вашей стороны лишнее. Хоть и не та команда, но влетит вам так же легко, как и та.
Ответить
insider_retro
1497979956
Вежливая речь, не более.... В голове-то уже, наверняка, три очка держит... Тем приятней будет их удивить.... Надеемся...
Ответить
alex1951
1497983887
Не пугай... Пуганые.... Лучше замени напов во главе с Крыштыану на защытников, Будет кипиш,земля содрагнется!
Ответить
DeutschlandUberAlles
1497989097
Удав, задабривает нашу гордыню перед тем как схряпать ! У, шельма!
Ответить
Kotofey75
1498022671
Зря ты сука это сказал...
Ответить
Дядя Серёжа
1498027748
Она не другая, она не такая.
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