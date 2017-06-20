Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сантуш: «В составе сборной России много хороших игроков, это уже не та команда, что была на Евро-2016»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш накануне матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций с Россией выразил уважение сопернику и подчеркнул, что российская команда изменилась в сравнении с чемпионатом Европы-2016 года. Тогда национальная команда не сумела выйти из группы, заняв последнее место.

    «Могу сказать, что завтра у нас важный матч с Россией и все игроки сосредоточены на этой игре, в том числе и Роналду. Футболисты должны отложить тот факт, что они были частью одной из наиболее великолепных побед на чемпионате Европы. Я доверяю им на 100%, мы готовимся к сопернику, который готовился к Кубку конфедераций и готовится к чемпионату мира. У них новый состав, новый тренер, но они очень сильны. Это будет тяжелый матч, но мы будем стараться.

    Это короткий турнир, до которого у нас был лишь один официальный матч, поэтому мы уделили внимание соперникам. Мы готовились к этому турниру достаточно времени. Уважаю сборную России, у нее много хороших игроков. Она обновилась и совсем не похожа на ту, что была на чемпионате Европы. С каждым матчем они играют лучше и лучше. У каждого футболиста отличные технические данные, которые улучшаются с каждым матчем.

    Для нас каждая игра в Кубке конфедераций – это финал. Это та мысль, с которой мы должны выходить на каждый матч», – сказал Сантуш.

    Встреча Россия – Португалия пройдет в среду, 21 июня, и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2017 19:56
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 21 июня 2017, 09:49

      Она не другая, она не такая.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 21 июня 2017, 08:24

      Зря ты сука это сказал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 20 июня 2017, 23:04

      Удав, задабривает нашу гордыню перед тем как схряпать ! У, шельма!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 20 июня 2017, 21:38

      Не пугай...
      Пуганые....
      Лучше замени напов во главе с Крыштыану на защытников,
      Будет кипиш,земля содрагнется!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 июня 2017, 20:32

      Вежливая речь, не более.... В голове-то уже, наверняка, три очка держит... Тем приятней будет их удивить.... Надеемся...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 20 июня 2017, 20:15

      Да ладно! Знаем мы ваши фокусы! Но это с вашей стороны лишнее.
      Хоть и не та команда, но влетит вам так же легко, как и та.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11