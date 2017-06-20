Сантуш: «В составе сборной России много хороших игроков, это уже не та команда, что была на Евро-2016»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш накануне матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций с Россией выразил уважение сопернику и подчеркнул, что российская команда изменилась в сравнении с чемпионатом Европы-2016 года. Тогда национальная команда не сумела выйти из группы, заняв последнее место.

«Могу сказать, что завтра у нас важный матч с Россией и все игроки сосредоточены на этой игре, в том числе и Роналду. Футболисты должны отложить тот факт, что они были частью одной из наиболее великолепных побед на чемпионате Европы. Я доверяю им на 100%, мы готовимся к сопернику, который готовился к Кубку конфедераций и готовится к чемпионату мира. У них новый состав, новый тренер, но они очень сильны. Это будет тяжелый матч, но мы будем стараться.

Это короткий турнир, до которого у нас был лишь один официальный матч, поэтому мы уделили внимание соперникам. Мы готовились к этому турниру достаточно времени. Уважаю сборную России, у нее много хороших игроков. Она обновилась и совсем не похожа на ту, что была на чемпионате Европы. С каждым матчем они играют лучше и лучше. У каждого футболиста отличные технические данные, которые улучшаются с каждым матчем.

Для нас каждая игра в Кубке конфедераций – это финал. Это та мысль, с которой мы должны выходить на каждый матч», – сказал Сантуш.

Встреча Россия – Португалия пройдет в среду, 21 июня, и начнется в 18:00 по московскому времени.