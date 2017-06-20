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  • Хиддинк: «Сможет ли Россия остановить Роналду? Он феномен, но если команда будет едина и цельна, то шансы есть»

Хиддинк: «Сможет ли Россия остановить Роналду? Он феномен, но если команда будет едина и цельна, то шансы есть»

20 июня 2017, 01:24
5

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поделился ожиданиями от матча россиян против Португалии в рамках 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций, а также рассказал, как можно справиться с лидером действующих чемпионов Европы Криштиану Роналду.

Напомним, встреча пройдет 21 июня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

– Сможет ли, по-вашему, Россия оказать сопротивление Португалии с Криштиану Роналду?

– Мне кажется, Роналду настроен выступить здесь так, как умеет. Кто может остановить Криштиану в этом сезоне в важных матчах? Это феномен! Человек, который всегда играет в соответствии с ожиданиями, которые на него возлагаются. Это и называется мировым классом.

Может ли его остановить Россия? Не знаю. Сложно. Но если ваша команда будет очень едина и цельна, не рассредоточена, если даст португальцам настолько мало пространства, насколько это возможно, если обойдется без зазоров между линиями – тогда шансы есть. Однако нельзя фокусироваться на одном Роналду! И вообще, очень важно не испытывать чувства страха. Россия должна выйти на матч с расправленными плечами и думать о том, чтобы самим нанести сопернику максимум ущерба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Португалия Роналду Криштиану Хиддинк Гус
Комментарии (5)
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ProstoPolzovatel
1497912683
Сразу видно хорошего мотиватора...
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DeutschlandUberAlles
1497912957
Гус Иваныч, твои бы смогли!
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пряник929
1497933301
Завтра и увидим...
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Gullit 76
1497935763
У Роналду в матчах с Россией мало что выходило,надеюсь и завтра защита сыграет не хуже.Надо играть против всей команды,а Роналду не давать принимать мяч.Взять в жёсткий прессинг.
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tank219
1497946591
Да просто все - быстро забиваем пару плюх, потом автобус ставим и дело в шляпе.
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