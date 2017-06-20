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    Хиддинк: «Сможет ли Россия остановить Роналду? Он феномен, но если команда будет едина и цельна, то шансы есть»

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поделился ожиданиями от матча россиян против Португалии в рамках 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций, а также рассказал, как можно справиться с лидером действующих чемпионов Европы Криштиану Роналду.

    Напомним, встреча пройдет 21 июня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    – Сможет ли, по-вашему, Россия оказать сопротивление Португалии с Криштиану Роналду?

    – Мне кажется, Роналду настроен выступить здесь так, как умеет. Кто может остановить Криштиану в этом сезоне в важных матчах? Это феномен! Человек, который всегда играет в соответствии с ожиданиями, которые на него возлагаются. Это и называется мировым классом.

    Может ли его остановить Россия? Не знаю. Сложно. Но если ваша команда будет очень едина и цельна, не рассредоточена, если даст португальцам настолько мало пространства, насколько это возможно, если обойдется без зазоров между линиями – тогда шансы есть. Однако нельзя фокусироваться на одном Роналду! И вообще, очень важно не испытывать чувства страха. Россия должна выйти на матч с расправленными плечами и думать о том, чтобы самим нанести сопернику максимум ущерба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2017 01:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +563

      tank219 20 июня 2017, 11:16

      Да просто все - быстро забиваем пару плюх, потом автобус ставим и дело в шляпе.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 июня 2017, 08:16

      У Роналду в матчах с Россией мало что выходило,надеюсь и завтра защита сыграет не хуже.Надо играть против всей команды,а Роналду не давать принимать мяч.Взять в жёсткий прессинг.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 июня 2017, 07:35

      Завтра и увидим...

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 20 июня 2017, 01:55

      Гус Иваныч, твои бы смогли!

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 20 июня 2017, 01:51

      Сразу видно хорошего мотиватора...

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