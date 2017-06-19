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  • Лебеденко: «Конкретных разговоров с «Динамо» и «Рубином» не было»

Лебеденко: «Конкретных разговоров с «Динамо» и «Рубином» не было»

19 июня 2017, 14:08
4

Экс-полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко заявил, что пока нет смысла обсуждать его возможный переход в «Рубин» или «Динамо», так как никаких переговоров с клубами не велось. Сегодня также появилась информация, что интерес к 34-летнему игроку проявляет «Урал».

«Выгляжу я на 20 лет, чувствую себя на 25 (смеется), так что готов еще поиграть. Именно играть, а не отсиживать контракт или, как говорят, «отбывать номер». По поводу разговоров о «Динамо» и «Рубине» – пока нет смысла это комментировать. Конкретных разговоров не было», – сказал Лебеденко.

Пять последних сезонов Лебеденко защищал цвета «Терека». Его контракт с грозненцами истек. В прошедшей кампании хавбек провел 18 встреч, отметившись четырьмя голами.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Динамо Рубин Лебеденко Игорь
Комментарии (4)
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Краса
1497871352
В УРАЛЕ постоянно играть будешь!!!
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rubinovyi2
1497873711
В Рубине уже был,так что давай,куда-нить в другое место.
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insider_retro
1497874462
К сожалению, потолок - Терек.... Хотя лет 6-8 назад, вроде попадал по мячику...
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anatolik25
1497879879
Только не в Рубин!!!
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