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    Лебеденко: «Конкретных разговоров с «Динамо» и «Рубином» не было»

    Экс-полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко заявил, что пока нет смысла обсуждать его возможный переход в «Рубин» или «Динамо», так как никаких переговоров с клубами не велось. Сегодня также появилась информация, что интерес к 34-летнему игроку проявляет «Урал».

    «Выгляжу я на 20 лет, чувствую себя на 25 (смеется), так что готов еще поиграть. Именно играть, а не отсиживать контракт или, как говорят, «отбывать номер». По поводу разговоров о «Динамо» и «Рубине» – пока нет смысла это комментировать. Конкретных разговоров не было», – сказал Лебеденко.

    Пять последних сезонов Лебеденко защищал цвета «Терека». Его контракт с грозненцами истек. В прошедшей кампании хавбек провел 18 встреч, отметившись четырьмя голами.

    Источник: Известия

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    19.06.2017 14:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +65

      anatolik25 19 июня 2017, 16:44

      Только не в Рубин!!!

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июня 2017, 15:14

      К сожалению, потолок - Терек.... Хотя лет 6-8 назад, вроде попадал по мячику...

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 19 июня 2017, 15:01

      В Рубине уже был,так что давай,куда-нить в другое место.

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      Рейтинг: +1709

      Краса 19 июня 2017, 14:22

      В УРАЛЕ постоянно играть будешь!!!

      4
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