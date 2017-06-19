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    Пеле делает ставку на Чили и Португалию

    Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле рассказал о том, за кого он будет болеть на проходящем в России Кубке конфедераций.

    – За кого будете болеть на Кубке конфедераций?

    – Бразилии нет, болеть не за кого. Но если уж выбирать, то назову Чили, которая представляет Южную Америку. Очень хорошая команда. Без Бразилии мне будет сложно переживать искренне, поэтому просто пожелаю всем хорошего футбола.

    – Фаворит турнира?

    – Кубок конфедераций скоротечен. Тут можно случиться все что угодно, потому что турнир короткий, и все команды – достаточно хорошего уровня, чемпионы своих континентов плюс хозяева. Кого-то выделить? Португалия – да, Чили – да. Думаю, соревнования получатся хорошими.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.06.2017 06:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 19 июня 2017, 11:19

      Я верю в Россию

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 19 июня 2017, 07:44

      Ещё есть молодая Германия)

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