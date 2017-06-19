Пицци: «Во втором тайме игроки Чили играли хуже, зато забили голы»

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци поделился наблюдениями от матча группового этапа Кубка конфедераций против команды Камеруна (2:0). По словам специалиста, его подопечные провели в этой встрече два разных тайма.

– Два тайма разительно отличались. В первом получались хорошие передачи, было движение в середине поля. Во втором же мы подумали, что сможем продолжить в том же духе. Играли не так хорошо, зато забили голы. В середине поля соперник выглядел организованнее нас, наша полузащита выглядела уставшей. Поэтому ее пришлось укрепить. Но мы уверены в своих силах, знаем, что всегда можем создавать голевые шансы, что сегодня подтвердили.

– Как себя чувствует Алексис Санчес?

– Вполне нормально. Он очень важный игрок, и мы выпустили его на поле, потому что надо было забить гол.