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    Колыванов: «С системой видеоповторов пропадает футбольная изюминка»

    Российский специалист Игорь Колыванов поделился мнение о системе видеоповторов, которая используется на Кубке-конфедераций-2017.

    Ранее арбитры с помощью видеоповторов отменили голы Португалии и Чили, которые были забиты с нарушением правил.

    – Пока эта система выглядит неоднозначно. Все это как-то непривычно. Взять эпизод с незасчитанным голом чилийцев. В динамике смотрелось, что Варгас забил чистый мяч, а когда разобрали момент, оказалось, что было чуть-чуть вне игры. С этой системой видеоповторов пропадает какая-то футбольная изюминка.

    – То есть вы, скорее, против внедрения этой системы?

    – Иногда судьи допускают такие ляпы, что лучше внедрять. А если брать миллиметровые офсайды, можно было бы оставить все, как было. Когда зевают двухметровые вне игры или не разбираются в эпизоде, пересек ли мяч линию или нет, тогда другое дело. Как и эпизоды с симуляциями. Но все равно, я считаю, это нововведение очень спорным. В каких-то моментах система видеоповтора нужна, а в эпизоде, который случился в первом тайме матча Камерун-Чили, я против просмотра.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.06.2017 01:36
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 июня 2017, 15:48

      Главная беда -меньше изюма будет в пирожках судей и тех,кто наваривается на судейских "ошибках".

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      Рейтинг: +563

      tank219 19 июня 2017, 14:51

      Можно так и будет честно, а можно наоборот и будет изюм. Я лучше без сладкого останусь

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 19 июня 2017, 14:14

      Так даже сейчас можно обойтись без видеоповторов...всего-то надо забивать по правилам и всё...неужели для профессионалов это так сложно?)))

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 июня 2017, 13:55

      От этого изюма полстраны с диабетом,
      Ты ж доктор, говорят, помоги советом,
      А, ты не практолог и не заглядываешь в зад,
      То что снаружи - тому и рад.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 19 июня 2017, 10:33

      Этот "спец" только не подсчитал,сколько горя принесла эта "изюминка" людям,которые потеряли деньги,здоровье,а порой и жизни! А то,что эта система наглядно,четко и быстро сработала-просто порадовало всех ,кто за честный результат!

      2
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 19 июня 2017, 10:26

      Видеоповторы будут до тех пор, пока судью в поле не заменит робот.
      Робот Вася 1 категории.

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 19 июня 2017, 09:02

      Когда хочется изюма-надо идти на рынок к узбеками или хотя бы в кулинарию за кексами, но никак не на стадион..
      Такой изюм нам не нужен!!!

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 июня 2017, 07:22

      В нашей стране ведение видеоповторов просто необходимо,судьи хоть будут боятся,а это немаловажно.

      3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 19 июня 2017, 06:25

      Футбол изменится , видеоповторы его не убьют но игра будет не та, косяки судей решаются не видеоповторами, здесь фундаментальная ошибка в выборе метода лечения потому что одно лечим другое калечим... Большая ошибка, потом их снова уберут, потому что зрелищность пропадет...

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Zubo 19 июня 2017, 09:18

      При всех имеющихся в мире уродствам, типа толерантности к пидарасам, не думаю, что ФИФА уподобится нашему Айфону в ситуации с переводами часов)))

      Кстати, уже муссируются слухи о введении "чистого времени" в футболе, так что спасибо скажем, если мяч на шайбу не поменяют в будущем...

      А если видеоконтроль введут всё же, то это будет правильно.. Зрелищность теряется не от видеоконтроля( пару раз за матч тормознут на пару минут,максимум), а от СУДЕЙСКОГО БЕСПРЕДЕЛА!!!

      В дальнейшем подкуп судей исчезнет сам по себе, как бесполезный при видеофиксации, и судьям не нужно будет придумывать левые пенальти и удаления, а значит и остановок может и вовсе не быть...

      Если судьи поймут бесполезность левых решений, то они перестанут этим заниматься..

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      Рейтинг: +2697

      turist82 19 июня 2017, 06:10

      То есть косяки судейские это изюминка? )) Зенит на таких изюминках чемпионаты выигрывал

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > turist82 19 июня 2017, 08:18

      У нас косяки не изюминки, а в гроздьях виноград,
      Я просмотрам рад.

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