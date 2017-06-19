Колыванов: «С системой видеоповторов пропадает футбольная изюминка»

Российский специалист Игорь Колыванов поделился мнение о системе видеоповторов, которая используется на Кубке-конфедераций-2017.

Ранее арбитры с помощью видеоповторов отменили голы Португалии и Чили, которые были забиты с нарушением правил.

– Пока эта система выглядит неоднозначно. Все это как-то непривычно. Взять эпизод с незасчитанным голом чилийцев. В динамике смотрелось, что Варгас забил чистый мяч, а когда разобрали момент, оказалось, что было чуть-чуть вне игры. С этой системой видеоповторов пропадает какая-то футбольная изюминка.

– То есть вы, скорее, против внедрения этой системы?

– Иногда судьи допускают такие ляпы, что лучше внедрять. А если брать миллиметровые офсайды, можно было бы оставить все, как было. Когда зевают двухметровые вне игры или не разбираются в эпизоде, пересек ли мяч линию или нет, тогда другое дело. Как и эпизоды с симуляциями. Но все равно, я считаю, это нововведение очень спорным. В каких-то моментах система видеоповтора нужна, а в эпизоде, который случился в первом тайме матча Камерун-Чили, я против просмотра.