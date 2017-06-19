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  • Колыванов: «С системой видеоповторов пропадает футбольная изюминка»

Колыванов: «С системой видеоповторов пропадает футбольная изюминка»

19 июня 2017, 01:36
12

Российский специалист Игорь Колыванов поделился мнение о системе видеоповторов, которая используется на Кубке-конфедераций-2017.

Ранее арбитры с помощью видеоповторов отменили голы Португалии и Чили, которые были забиты с нарушением правил.

– Пока эта система выглядит неоднозначно. Все это как-то непривычно. Взять эпизод с незасчитанным голом чилийцев. В динамике смотрелось, что Варгас забил чистый мяч, а когда разобрали момент, оказалось, что было чуть-чуть вне игры. С этой системой видеоповторов пропадает какая-то футбольная изюминка.

– То есть вы, скорее, против внедрения этой системы?

– Иногда судьи допускают такие ляпы, что лучше внедрять. А если брать миллиметровые офсайды, можно было бы оставить все, как было. Когда зевают двухметровые вне игры или не разбираются в эпизоде, пересек ли мяч линию или нет, тогда другое дело. Как и эпизоды с симуляциями. Но все равно, я считаю, это нововведение очень спорным. В каких-то моментах система видеоповтора нужна, а в эпизоде, который случился в первом тайме матча Камерун-Чили, я против просмотра.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Камерун Чили Колыванов Игорь
Комментарии (12)
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turist82
1497841859
То есть косяки судейские это изюминка? )) Зенит на таких изюминках чемпионаты выигрывал
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Zubo
1497842724
Футбол изменится , видеоповторы его не убьют но игра будет не та, косяки судей решаются не видеоповторами, здесь фундаментальная ошибка в выборе метода лечения потому что одно лечим другое калечим... Большая ошибка, потом их снова уберут, потому что зрелищность пропадет...
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Диктор
1497846138
В нашей стране ведение видеоповторов просто необходимо,судьи хоть будут боятся,а это немаловажно.
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семёнычев
1497852175
Когда хочется изюма-надо идти на рынок к узбеками или хотя бы в кулинарию за кексами, но никак не на стадион.. Такой изюм нам не нужен!!!
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Дядя Серёжа
1497857190
Видеоповторы будут до тех пор, пока судью в поле не заменит робот. Робот Вася 1 категории.
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nemolod
1497857604
Этот "спец" только не подсчитал,сколько горя принесла эта "изюминка" людям,которые потеряли деньги,здоровье,а порой и жизни! А то,что эта система наглядно,четко и быстро сработала-просто порадовало всех ,кто за честный результат!
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subbotaspartak
1497869708
От этого изюма полстраны с диабетом, Ты ж доктор, говорят, помоги советом, А, ты не практолог и не заглядываешь в зад, То что снаружи - тому и рад.
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ProstoPolzovatel
1497870845
Так даже сейчас можно обойтись без видеоповторов...всего-то надо забивать по правилам и всё...неужели для профессионалов это так сложно?)))
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tank219
1497873115
Можно так и будет честно, а можно наоборот и будет изюм. Я лучше без сладкого останусь
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yorgenbarenz
1497876536
Главная беда -меньше изюма будет в пирожках судей и тех,кто наваривается на судейских "ошибках".
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