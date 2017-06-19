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    Плющенко: «России будет очень тяжело играть против Роналду и португальской команды»

    Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что сборной России будет крайне тяжело в следующем матче Кубка конфедераций против Португалии. При этом фигурист отметил, что верит в успех российской команды.

    «Я хочу верить в нашу сборную, я знаю, что они пашут для достижения позитивного результата и настроены только на победу. Но думаю, что против Роналду и португальской команды нам будет очень тяжело.

    Однако футбол – непредсказуемая история, и мы всегда надеемся на то, что сборная России сыграет достойно и будет биться с португальцами и Роналду до конца. Даже если будет что-то не получаться, все равно нужно идти и доказывать, что ты лучший. Доказывать, что ты бьешься за свою сборную и свою страну.

    Думаю, что все настроены и мотивированы очень сильно, все-таки Кубок конфедераций проходит в России. Я не считаю, что наших футболистов нужно строго судить, но для меня важно, чтобы все они полностью отдавались на поле», – сказал Плющенко.

    Напомним, что матч Россия – Португалия состоится 21 июня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    19.06.2017 00:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 июня 2017, 15:53

      Самоотдачу Черчесов обеспечит.Он это умеет.Оборона у нас в стадии становления,а португалы горазды на хитрости.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 июня 2017, 10:47

      Блин, это и без фигуристов понятно...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 июня 2017, 08:22

      Взял бы да дал совет,
      Тулуп там или пируэт.
      Олимпионика стоит послушать,
      Хватит лапши на любые уши.

      1
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      Рейтинг: +92

      yuran63 19 июня 2017, 07:17

      Вот же спец!И как он только додумался?

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 июня 2017, 05:31

      Игра будет сложной, но надо играть по максимуму .

      1
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      Рейтинг: +429

      sold93 19 июня 2017, 01:08

      хрена се какой иксперд выполз.
      совсем приплющило его что ли?

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