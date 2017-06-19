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  • Плющенко: «России будет очень тяжело играть против Роналду и португальской команды»

Плющенко: «России будет очень тяжело играть против Роналду и португальской команды»

19 июня 2017, 00:40
6

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что сборной России будет крайне тяжело в следующем матче Кубка конфедераций против Португалии. При этом фигурист отметил, что верит в успех российской команды.

«Я хочу верить в нашу сборную, я знаю, что они пашут для достижения позитивного результата и настроены только на победу. Но думаю, что против Роналду и португальской команды нам будет очень тяжело.

Однако футбол – непредсказуемая история, и мы всегда надеемся на то, что сборная России сыграет достойно и будет биться с португальцами и Роналду до конца. Даже если будет что-то не получаться, все равно нужно идти и доказывать, что ты лучший. Доказывать, что ты бьешься за свою сборную и свою страну.

Думаю, что все настроены и мотивированы очень сильно, все-таки Кубок конфедераций проходит в России. Я не считаю, что наших футболистов нужно строго судить, но для меня важно, чтобы все они полностью отдавались на поле», – сказал Плющенко.

Напомним, что матч Россия – Португалия состоится 21 июня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: Р-Спорт
Кубок конфедераций Россия
Комментарии (6)
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sold93
1497823682
хрена се какой иксперд выполз. совсем приплющило его что ли?
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a-rakhmatov
1497839482
Игра будет сложной, но надо играть по максимуму .
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yuran63
1497845869
Вот же спец!И как он только додумался?
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subbotaspartak
1497849739
Взял бы да дал совет, Тулуп там или пируэт. Олимпионика стоит послушать, Хватит лапши на любые уши.
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mihail200606
1497858425
Блин, это и без фигуристов понятно...
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yorgenbarenz
1497876835
Самоотдачу Черчесов обеспечит.Он это умеет.Оборона у нас в стадии становления,а португалы горазды на хитрости.
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