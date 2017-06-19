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  • Мутко: «Мне понравилось, как работала система видеоповторов»

Мутко: «Мне понравилось, как работала система видеоповторов»

19 июня 2017, 00:20
30

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о системе видеоповторов, которая используется на Кубке-конфедераций-2017.

Напомним, ранее арбитры с помощью видеоповторов отменили голы Португалии и Чили, которые были забиты с нарушением правил.

«Мне понравилось, как работала система, не было никакой большой задержки.

Цена гола имеет очень высокое значение, и то, что на повторе увидели и зафиксировали «вне игры», это здорово, это разгружает арбитра, разделяет ответственность. Все проходит быстро и оперативно, прошли секунды, и все решения приняли», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Мутко Виталий
Комментарии (30)
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Nerlinger
1497820941
Мудко прекрати бредить!
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Serjoga
1497822294
Понравилось? Вводи!
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абжора
1497822450
Мутко любит всё мутное))
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nailvakh
1497822671
Виталий, ты хоть матчи смотрел? Хорошо она работает, а что ж тогда пенальти Новой Зеландии не поставили и у Чили гол отменили!!!
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Bekmankek
1497840408
Давно уже пора
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Sanzhakov
1497843178
по мне так полная хуйня, забей потом жди был или нет, весь кайф теряется, игрокам и болельщикам можно так перегореть
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alex1951
1497845236
А забьют твоей команде левый гол, ты и на это забьешь? А судьям приладят на руку мини-дисплей и он сразу определит что к чему,повтор -сигнал прям на руку...
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Gullit 76
1497847042
Видеоповторы - это справедливость,а разве не этого хочется когда твою команду откровенно засуживают?
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subbotaspartak
1497848758
Справедливость восторжествовала, А это немало.
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prtcs
1497852855
Хорошо, что ни кто не бросался к судье с уговорами и доказательствами о своем мнении, а по команде судьи продолжали играть дальше.
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