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    Мутко: «Мне понравилось, как работала система видеоповторов»

    Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о системе видеоповторов, которая используется на Кубке-конфедераций-2017.

    Напомним, ранее арбитры с помощью видеоповторов отменили голы Португалии и Чили, которые были забиты с нарушением правил.

    «Мне понравилось, как работала система, не было никакой большой задержки.

    Цена гола имеет очень высокое значение, и то, что на повторе увидели и зафиксировали «вне игры», это здорово, это разгружает арбитра, разделяет ответственность. Все проходит быстро и оперативно, прошли секунды, и все решения приняли», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    19.06.2017 00:20
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 19 июня 2017, 09:14

      Хорошо, что ни кто не бросался к судье с уговорами и доказательствами о своем мнении, а по команде судьи продолжали играть дальше.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > prtcs 20 июня 2017, 11:14

      Во во, на споры с судьями и то больше времени уходило.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 июня 2017, 08:21

      Я не знаю, что можно сказать против повторов. "Всегда без них играли" - да раньше и футбола не было. Или "По ходу матча игру останавливать, времени много занимает" - да перерыв на воду в жару больше времени занимает. В общем, одни плюсы у видеоповтора. Правда, у Чили похоже забрали чистый гол. Но это скорее к вопросами об определении оффсайда, а не повторам.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > bset 19 июня 2017, 09:08

      у Чили ничего не забрали если вы смотрели матч а если не смотрели тогда не надо ерунду строчить

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      Рейтинг: +24996

      bset > Garrincha58 19 июня 2017, 09:36

      Я смотрел матч. В отмененном голе игроки были на одной линии.

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > bset 19 июня 2017, 10:29

      У тебя удивительное зрение

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 июня 2017, 08:05

      Справедливость восторжествовала,
      А это немало.

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 19 июня 2017, 08:03

      С почином! А в России будет в следующем после 2017г 3017г

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 июня 2017, 07:37

      Видеоповторы - это справедливость,а разве не этого хочется когда твою команду откровенно засуживают?

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 19 июня 2017, 07:07

      А забьют твоей команде левый гол,
      ты и на это забьешь?
      А судьям приладят на руку мини-дисплей и он сразу определит что к чему,повтор -сигнал прям на руку...

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      Рейтинг: +95

      Jimmy7 19 июня 2017, 07:01

      На самом деле чушь

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      Рейтинг: +47

      Sanzhakov 19 июня 2017, 06:32

      по мне так полная хуйня, забей потом жди был или нет, весь кайф теряется, игрокам и болельщикам можно так перегореть

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Sanzhakov 19 июня 2017, 07:28

      Ты ничего не путаешь? Кайф теряется когда часто практикуешь прерванный половой акт,а не когда используют систему видеоповторов)) Или ты из тех хулиганов, которые проносят файеры на стадион... Им и вправду есть о чём волноваться... Файер зажёг, а гол отменили.. А жопа не резиновая- много не запихаешь)))))

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 19 июня 2017, 06:31

      Пока что эта хрень ,под названием видеоповторы,проходит
      тестирование....
      У сожалению не нам решать....
      Но то,что цена гола (засчитанного или незасчитанного) на Чемп.мира
      весьма высока ,вы все знаете....
      Так ,что мое мнение такое: Повторы нужны,чтоб защитить судей от произвола!
      А то ведь как - я доволен ,ты недоволен и наоборот....

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 19 июня 2017, 06:20

      Надо было раньше Мутке показать видеомагнитофон...
      Рассказать, что можно остановить запись,отМУТать назад и снова включить...

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