Мутко: «Мне понравилось, как работала система видеоповторов»

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о системе видеоповторов, которая используется на Кубке-конфедераций-2017.

Напомним, ранее арбитры с помощью видеоповторов отменили голы Португалии и Чили, которые были забиты с нарушением правил.

«Мне понравилось, как работала система, не было никакой большой задержки.

Цена гола имеет очень высокое значение, и то, что на повторе увидели и зафиксировали «вне игры», это здорово, это разгружает арбитра, разделяет ответственность. Все проходит быстро и оперативно, прошли секунды, и все решения приняли», – сказал Мутко.