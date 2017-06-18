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    Чичарито: «Счастливы играть на Кубке конфедераций в России»

    Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес после ничьей с Португалией (2:2) в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций рассказал об атмосфере на стадионе «Казань Арена». Также форвард поделился ожиданиями от игры с командой России.

    – Как вам атмосфера на стадионе?

    – Прекрасная! Вы сами видели, что приехало много мексиканских фанатов, мы себя чувствуем очень комфортно. Счастливы играть на Кубке конфедераций в России. Надеюсь, задержимся и пройдем в следующий раунд.

    – Что скажете о сборной России?

    – Мы видели моменты ее матча с Новой Зеландией, но сейчас все мысли лишь о прошедшей собственной. Пока мы чуть-чуть наслаждаемся моментом, а потом уже постараемся стать еще лучше и уже тогда будем думать о России и Новой Зеландии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.06.2017 22:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2017, 09:57

      Молодца горошек. Рады видеть сильных игроков.

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 18 июня 2017, 23:10

      Россия - гостеприимная страна ) Всем рады, если люди хорошие и воспитанные приезжают

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 18 июня 2017, 23:03

      Добро пожаловать !

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июня 2017, 22:19

      Как мало для счастья надо человеку!.... Пусть наслаждается моментом...

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > insider_retro 18 июня 2017, 23:05

      Да, не то что хомячью, все им не так , то президент не тот то коррупция...

      -1
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