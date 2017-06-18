Чичарито: «Счастливы играть на Кубке конфедераций в России»

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес после ничьей с Португалией (2:2) в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций рассказал об атмосфере на стадионе «Казань Арена». Также форвард поделился ожиданиями от игры с командой России.

– Как вам атмосфера на стадионе?

– Прекрасная! Вы сами видели, что приехало много мексиканских фанатов, мы себя чувствуем очень комфортно. Счастливы играть на Кубке конфедераций в России. Надеюсь, задержимся и пройдем в следующий раунд.

– Что скажете о сборной России?

– Мы видели моменты ее матча с Новой Зеландией, но сейчас все мысли лишь о прошедшей собственной. Пока мы чуть-чуть наслаждаемся моментом, а потом уже постараемся стать еще лучше и уже тогда будем думать о России и Новой Зеландии.