Агент: «Венгер просил навести справки на Головина. Возможно, Арсен лично посетит матчи Кубка конфедераций, чтобы посмотреть на игрока»

Футбольный агент Шандор Варга подтвердил интерес «Арсенала» к полузащитнику ЦСКА Александру Головину.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 10 миллионов фунтов стерлингов.

«Венгер несколько раз звонил мне по этому поводу. В частности, после контрольной игры россиян в Венгрии. Я поделился своим мнением об игроке. Арсен попросил навести справки о нем у Черчесова и Гончаренко. В свою очередь я посоветовал Венгеру переговорить на этот счет со Слуцким. Кому как не ему, наблюдавшему за игроком с 16 лет, знать сильные и слабые стороны Головина?

В субботу скаут «Арсенала» следил за Александром на матче Россия – Новая Зеландия и посмотрит еще несколько игр. Возможно, одну из них Арсен посетит лично, чтобы вживую понаблюдать за игроком», – сказал Варга.