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    Агент: «Венгер просил навести справки на Головина. Возможно, Арсен лично посетит матчи Кубка конфедераций, чтобы посмотреть на игрока»

    Футбольный агент Шандор Варга подтвердил интерес «Арсенала» к полузащитнику ЦСКА Александру Головину.

    Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 10 миллионов фунтов стерлингов.

    «Венгер несколько раз звонил мне по этому поводу. В частности, после контрольной игры россиян в Венгрии. Я поделился своим мнением об игроке. Арсен попросил навести справки о нем у Черчесова и Гончаренко. В свою очередь я посоветовал Венгеру переговорить на этот счет со Слуцким. Кому как не ему, наблюдавшему за игроком с 16 лет, знать сильные и слабые стороны Головина?

    В субботу скаут «Арсенала» следил за Александром на матче Россия – Новая Зеландия и посмотрит еще несколько игр. Возможно, одну из них Арсен посетит лично, чтобы вживую понаблюдать за игроком», – сказал Варга.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.06.2017 17:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 19 июня 2017, 18:35

      Капец одно интервью уже несколько дней режут га части и выставляют как отдельные новости

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 19 июня 2017, 08:44

      Полная чушь! Агент набивает себе цену, так как Венгер сам не просматривает игроков, находящихся за три-девять-земель от Англии (для англосаксов Россия находится за Европой, где-то в Азии), а поручает это сделать соответствующим работникам клуба.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      абжора 19 июня 2017, 01:16

      У Венгера некому полировать лавки...

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 19 июня 2017, 00:18

      Рановато. Рости и рости еще Головину!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 июня 2017, 20:48

      какую-то непонятную шумиху подняли

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 18 июня 2017, 18:58

      с новой зеландией играл на своем уровне- уровне чемпионшипа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 18 июня 2017, 18:54

      Просто Арсен Венгер хочет побывать в России. Вот и нашел официальную причину типа посмотреть на игру Головина.

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 18 июня 2017, 17:32

      как вариант для Головна: перейти в Арсенал и этим же летом в аренду в чемпионшим к Лёне... через сезона 2 когда мышцами в чемпионшипе обрастет то можно и за основу потягаться... потенциал у него есть, но нужно вкалывать как проклятый

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      Ответить
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      Рейтинг: +294

      Мортус > RedGreenHooligan 18 июня 2017, 19:02

      Думаете продержится Лёня два сезона? Его Арсенал через полгода к себе вместо Арсена заберет. Так что срочно Головина в основу Арсенала. И Лёню ждать. А там глядишь Набабкин и Щенников подтянутся. Оборону укреплять. Скучно не будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Мортус 18 июня 2017, 19:27

      Лёня скорее в челси окажется, чем в арсенале

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июня 2017, 17:18

      Н у всю подноготную раскрыл.... Столько "сенсаций" сорвано одним росчерком пера...

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      Рейтинг: +563

      tank219 18 июня 2017, 17:17

      Головин как спаситель Арсенала. Без него - чемпионшип

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > tank219 18 июня 2017, 17:19

      Да нееее... Там есть кому по мячу попадать....

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