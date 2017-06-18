Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду и Чичарито – в стартовых составах Португалии и Мексики на матч Кубка конфедераций

    Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Мексики на матч 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017.

    Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейру, Фонте, Седрик, Моутинью, Гомеш, Виллиам Карвалью, Нани, Куарежма, Роналду.

    Мексика: Очоа, Сальседо, Рейес, Дос Сантос, Лайун, Хименес, Вела, Морено, Эррера, Гуардадо, Чичарито.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2017 16:57
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июня 2017, 20:15

      Хорошо отыграли... Лидеры проявили себя, командное движение, скорость действий в эпизодах... На нашу беду и у тех и у других всё очень неплохо....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 18 июня 2017, 20:03

      Красивые у нас соперники.....
      особенно мексиканцы, поскольку забить после того, как получили гол за 2 минуты до конца игры, ДОРОГОГО СТОИТ....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 июня 2017, 17:39

      Интересный должен быть матч !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 18 июня 2017, 17:27

      Назначить судейкой придурка, судившего Зенит-Урал, он удалит трех португезов и мы их обуем. Другого плана пока нет /инсайд Шнобеля из штаба сборной/.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      k0rt1z 18 июня 2017, 17:26

      Может быть, но Мексика даст бойню, и не понятно еще, кто сухим из воды выйдет!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > k0rt1z 18 июня 2017, 20:00

      Бойня: Бойня — специальное сооружение (место) забоя животных . Бойня — в просторечии, намеренное убийство большого количества людей. Бойня — железнодорожная станция. Бойня — река в Тверской области.
      Подскажи, какую именно???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      Oblommoff 18 июня 2017, 17:25

      Убийственный состав Португалии

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11