Роналду и Чичарито – в стартовых составах Португалии и Мексики на матч Кубка конфедераций

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Мексики на матч 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017.

Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейру, Фонте, Седрик, Моутинью, Гомеш, Виллиам Карвалью, Нани, Куарежма, Роналду.

Мексика: Очоа, Сальседо, Рейес, Дос Сантос, Лайун, Хименес, Вела, Морено, Эррера, Гуардадо, Чичарито.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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