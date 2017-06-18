Широков: «Сборная России еще прибавит на Кубке конфедераций»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал игру национальной команды на старте Кубка конфедераций. Подопечные Станислава Черчесова победили Новую Зеландию со счетом 2:0.

«Мы безусловно добавим, потому что скованность была. Все-таки не каждый день приходится играть на глазах у президента. Поправим маленькие ошибочки и с португальцами покажем более качественный футбол», – заявил Широков.

Сборная России свой следующий матч на турнире проведет с Португалией 21 июня в Москве.

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