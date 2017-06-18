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    Широков: «Сборная России еще прибавит на Кубке конфедераций»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал игру национальной команды на старте Кубка конфедераций. Подопечные Станислава Черчесова победили Новую Зеландию со счетом 2:0.

    «Мы безусловно добавим, потому что скованность была. Все-таки не каждый день приходится играть на глазах у президента. Поправим маленькие ошибочки и с португальцами покажем более качественный футбол», – заявил Широков.

    Сборная России свой следующий матч на турнире проведет с Португалией 21 июня в Москве.

    Как болеют в единственной в России фан-зоне. Репортаж из Санкт-Петербурга

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.06.2017 10:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 19 июня 2017, 11:13

      Прибавит, этого не отнять.

      1
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      Рейтинг: +74

      whitenigger24 18 июня 2017, 11:57

      Президента??? Че блин ты пернул? На Вас миллионы смотрят постоянно а тут путина постеснялись! Уроды, играть надо за народ а не за одного человека.

      -1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 18 июня 2017, 11:12

      Не, ну это ж тебя придется приглашать сыграть. А ты ж за просто так не пойдешь, во-первых, а во-вторых, тебе нужно будет моментов пять создать стопроцентных, чтобы ты забил хоть один.

      -1
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      Рейтинг: -242

      kauk 18 июня 2017, 10:26

      да 5:0 проиграете

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > kauk 18 июня 2017, 11:08

      а гол престижа 7-1

      0
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